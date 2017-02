Business report: Datoria Romaniei va sari de 40% din PIB; Recordurile demografice ale anului 2016: Cel mai mic numar de nascuti-vii de dupa 1876 si cel mai mare spor negativ din istorie; Strainii au ocolit Romania in 2016. Cel mai mic numar de firme nou infiintate din ultimii 18 ani

Citeste mai mult:

Capacitatile noi de energie instalate in Romania anul trecut s-au dublat fata de 2015, iar in UE energia eoliana a ajuns a doua sursa de electricitate, devansand carbunele, potrivit datelor furnizate de Wind Europe.Citeste mai mult: adev.ro/ol9w3o

Prognoza de iarna a Comisiei Europene (CE) a revizuit in urcare principalii indicatori macroeconomici ai Romaniei. Odata cu avansul PIB si al deficitului bugetar, creste insa si datoria publica la cote de peste 40% din Produsul Intern Brut (PIB). Lucian Croitoru, consilier de politici macroeconomice al guvernatorului BNR, spune ca pe termen lung este foarte probabil ca ponderea datoriei publice in PIB sa continue sa creasca, raporatata la PIB, dar datoria noastra este mica, potrivit Economica .Sporul natural a fost negativ si in luna decembrie 2016, numarul celor decedati depasindu-l pe cel al nascutilor-vii cu 9.782 persoane. Datele arata pentru intreg anul 2016 o scadere a populatiei Romaniei cu 66.718 persoane, ceea ce indica o accelerare a acestui fenomen, in 2015, populatia s-a diminuat cu 60.674 persoane, potrivit datelor INS, Principalul motiv al scaderii populatiei ramane prabusirea numarului de nascuti-vii: in 2016 s-a atins un nou record, de numai 189.783 copii nascuti, ceea ce ne apropie de nivelul anului 1876, noteaza Curs de Guvernare Romania a inregistrat, in 2016, cel mai slab an din ultimii 18 in privinta firmelor cu capital strain nou infiintate, reiese din datele Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Astfel, anul trecut au fost infiintate 5.348 de astfel de firme, in scadere de la 5.831 unitati, in 2015.Valoarea totala a capitalului social al celor 5.348 firme se ridica la 40 milioane dolari, cu 1,4% peste 2015. Datele pana in 2015 arata ca predomina firmele din constructii (pondere de 27,2%), industrie (25,9%) si servicii profesionale (19,3%), potrivit Capital In medie, piata de actiuni de la BVB a pierdut o treime de procent, insa emitentul cel mai lichid, actiunea Electrica, a scazut cu 3,4% dupa rezultatele financiare dezamagitoare. Chiar daca nu se vinde agresiv, oferta de titluri la vanzare este la un record al acestui an. Intr-o zi "verde" pe pietele europene, bursa de la Bucuresti a avut o zi de deprecieri, avand propria sa poveste: Electrica (EL). Titlurile companiei listate in vara anului 2014 au suferit un recul de 3,41%, pana la pretul de 13,60 lei/actiune, pe transferuri de 9,33 milioane lei, in contextul in care emitentul a raportat vineri un profit net de 239 milioane lei pentru anul trecut, cu 20% mai mic decat in 2015 si aproape la jumatate fata de rezultatul la 9 luni de 466 milioane lei. "Dezamagire totala", a declarat pentru Profit.ro Dragos Mesaros, broker la Targu Mures pentru SSIF Goldring. Spune ca este o lectie pentru investitori sa astepte sa ia pozitii abia dupa publicarea raportarilor.. Patronii caselor de pariuri isi vad afacerile din ce in ce mai profitabile, pe masura ce febra ii cuprinde mai tare pe fanii din fotbal, baschet, handbal sau din orice alt sport, iar piata este in continua dezvoltare si maturizare. Afacerile realizate de firmele de pariuri sportive din România au depăşit trecut anul trecut pragul de 1,5 miliarde lei, iar pentru 2017 experţii anticipează un rezultat cel puţin la acelaşi nivel, după ce în ultimii 7 ani piaţa crescând de peste patru ori, arată o analiză KeysFin despre piaţa pariurilor sportive din România. Acest segment al economiei înregistrează rezultate spectaculoase, pe fondul creşterii apetitului românilor pentru acest tip de activitate, afirma adevarul.ro . Datele oficiale arata ca veniturile bugetului de stat sunt minoritare in bugetul general consolidat ( 46%), in timp ce cheltuielile sunt majoritare (56%). Urmare a acestei modalitati de constructie a finantarii statului, deficitul bugetului de stat este cu doua treimi (66%) mai mare decat cel al bugetului general consolidat (BGC) si se apropie de 5% din PIB-ul estimate la 815,2 miliarde lei. Practic, statul ar urma sa faca anumite cheltuieli in baza fondurilor obtinute nu din impozit pe venit, impozit pe venit, impozit pe proprietate, TVA sau accize ( toate surse proprii ale statului) ci din impunerea unor excedente in alte bugete care compun Bugetul General Consolidat, noteaza Curs de Guvernare Capacitatile noi de energie instalate in Romania anul trecut s-au dublat fata de 2015, iar in UE energia eoliana a ajuns a doua sursa de electricitate, devansand carbunele, potrivit datelor furnizate de Wind Europe. In anul 2016, 13,9 GW de energie eoliana au fost instalati in Europa, dintre care 12,5 GW in Uniunea Europeana. In cadrul celor 12,5 GW, Romania a adus un aport de numai 0,4% in totalul capacitatilor noi de energie instalate in anul 2016, cu 52 MW. Aceasta reprezinta un numar de 26 de noi turbine eoliene, cu o capacitate de 2 MW fiecare, dar dublu fata de capacitatea instalata anul trecut, de numai 23 MW, noteaza adevarul.ro