Business report: Autostrada Sibiu - Pitesti, blocata in hartii; Tarom se ingroapa in pierderi. Avioane functionale, tot mai putine; Bugetul gospodarilor romanesti si cheltuielile lor: o comparatie cu statele UE

Autostrada Sibiu - Pitesti ar putea avansa anul acesta doar pe hartie, avand in vedere ca se aloca bani doar pentru faza studiului de fezabilitate. Proiectarea si executia capetelor acestei sosele urmeaza sa fie efectuate abia in anii urmatori, daca licitatiile vor fi demarate in 2017, dupa cum a anuntat ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Guvernul aloca anul acesta 21,4 milioane de lei proiectului de revizuire a studiului de fezabilitate pentru autostrada Sibiu-Pitesti, noteaza Economica Compania Tarom a avut manageri platiti regeste timp de mai bine de patru ani, dar modul de cheltuire a banilor din visterie indreapta compania spre faliment. Niciun manager nu au reusit sa conceapa o strategie viabila, o grila de salarizare, sa opreasca migratia specialistilor si sa implementeze un program de schimbare a flotei. Dupa mai bine de patru ani de management privat, conducerea Tarom, a inregistrat pierderi totale de peste 65 milioane euro. Din noiembrie 2012, Tarom a avut patru manageri privati, pe Christian Heinzamnn, Gabriel Stoe, Dan Iulius Plaveti si Eugen Davidoiu, scrie Capital Romania ocupa primul loc in Uniunea Europeana la ponderea cheltuielilor pentru mancare in bugetul gospodariilor si se situeaza pe ultimul loc la trei categorii de cheltuieli: haine si incaltaminte, alimentatie publica si asigurari, potrivit datelor publicate de Eurostat, oficiul de statistica al UE. In cazul a patru categorii de cheltuieli (costurile cu locuinta; mobila, aparatura si alte elemente din dotarea acesteia; carburanti si intretinerea vehiculelor; transport), procentajele de la noi sunt foarte apropiate de media europeana, noteaza Curs de Guvernare Prognoza de iarna a Comisiei Europene referitoare la Romania este mai conservatoare fata de cea a Comisiei Nationale de Progonza, organism aflat in subordinea Guvernului de la Bucuresti. Iata cativa dintre cele mai importanti indicatori din prognoza, si cum apar ei atat in estimarea Comisiei, cat si in cea a Comisiei Nationale de Prognoza (CNP), cu mentiunea ca, in ambele cazuri, vorbim despre editia din aceasta iarna a prognozei. Produsul Intern Brut: CNP estimeaza o crestere a PIB de 5,2% in 2017 si de 5,5% in 2018. Comisia Europeana vede o crestere de 4,4% in acest an, si de doar 3,7% in 2018, scrie Economica Grecia intentioneze sa angajeze serviciile bancii Rothschild, in calitate de consilier pe problema datoriilor externe, care eventual sa actioneze pentru deblocarea negocierilor cu creditorii pentru eliberarea unei a treia transe din acordul de bailout. Potrivit Financial Times, guvernul elen spera sa ajunga la o intelegere cu Rothschild inainte de urmatoarea reuniune a ministrilor de Finante din Zona Euro, programata pentru data de 20 februarie, reuniune considerata de Atena drept ultima sansa pentru depasirea dezacordurilor UE-FMI, noteaza Curs de Guvernare Hewlett Packard (HP) Enterprise Romania si-a majorat capitalul social cu 10 lei, la 117.510 lei, operatiune insotita de o prima de emisiune de 25,62 milioane de lei, platita integral de Hewlett-Packard Central Eastern Holding GmbH (Austria), actionarul majoritar al societatii. Conform legislatiei, aducerea de fonduri intr-o companie sub forma primelor de emisiune este neutra din punct de vedere fiscal, nu va genera baza impozabila sau impozite suplimentare, noteaza Profit