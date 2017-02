Business report: Planurile Guvernului pentru Autostrada Comarnic - Brasov; Coruptia din Romania - obiect de studiu in emisiunile pentru copiii germani; Marea Britanie dupa Brexit: Declin record al numarului de angajati din alte state din UE

Anul viitor se implinesc 100 de ani de la Marea Unire din 1918, dar Romania nu are inca o autostrada care sa lege cele trei provincii istorice. Daca Guvernul va face insa rost de bani, anul acesta ar putea demara proiectarea si constructia lotului 5 al autostrazii Comarnic - Brasov, care va face legatura intre Transilvania si Muntenia. Autostrada Comarnic - Brasov (57 de kilometri) ar putea beneficia anul acesta de investitii atat pentru constructia lotului 5, Rasnov - Cristian, cat si pentru revizuirea studiului de fezabilitate pentru loturile de mijloc, potrivit dezbaterilor pe marginea bugetului pe 2017 din cadrul Comisiilor de Transporturi din Parlament. Mai exact, pentru loturile de mijloc, de la km. 115 pana la km. 162, Guvernul prevede cheltuieli de 11,45 milioane de lei din credite de angajament si inca 1 milion de lei, credite bugetare. In total, 12,45 milioane de lei pentru revizuirea studiului de fezabilitate. Anul trecut, fostul ministru al Transporturilor anunta ca urma sa fie semnat contractul cu Consitrans pentru acest proiect. Din informatiile Economica , acest contract nu a fost inca semnat.Emisiunea "Logo! Die Welt und Ich" (Lumea si eu) - a postului TV pentru copiii germani KIKA (apartinand canalului national ZDF) a atins, in seara de luni, 13 februarie, si problema coruptiei. Copiilor le-a fost explicat ce inseamna coruptia ("extra Geld"), unde se intalneste ea in viata de toate zilele si a fost si exemplificata. Cu Romania. Explicatia a atins inclusiv reactia populara fata de mita - de la medic la functionar, politist, judecator si politician - prin protestele de strada de la Bucuresti, acoperite si ele, de o alta stire prezentata pe intelesul copiilor. Emisiunea - care e buletinul de stiri al copiilor, este difuzata in fiecare seara la 19,50 si acopera stirile din lume abordate si de postul mama ZDF. "In Romania, multi oameni platesc bani in plus pentru lucruri la care e interzis sa se ceara bani in plus. Asta se numeste coruptie. Multi romani demonstreaza in aceste zile impotriva coruptiei. Logo! explica unde si cum exista coruptia zilnica in Romania". Video-ul nu mai are nevoie de nicio traducere, scrie Curs de Guvernare Cresterea semnificativa a numarului de persoane provenite din alte state din UE angajate in Marea Britanie s-a oprit la sfarsitul anului trecut, datele sugerand ca votul privind iesirea tarii din UE si deprecierea lirei sterline afecteaza atractivitatea Regatului Unit ca loc de munca pentru migranti, transmite Reuters. In trimestrul patru din 2016, numarul de persoane din alte state din UE angajate in Marea Britanie a scazut cu 19.000, la 2,24 de milioane, comparativ cu precedentele trei luni. Este cel mai semnificativ declin inregistrat vreodata in perioada octombrie-decembrie, de cand s-a inceput publicarea acestor date, in urma cu 20 de ani. Scaderea vine dupa ce, in trimestrul patru din 2014, numarul de persoane din alte state din UE angajate in Marea Britanie a urcat cu 121.000, iar in ultimele trei luni din 2015 s-a inregistrat un avans de 12.000. Totusi, Oficiul National de Statistica (ONS) din Marea Britanie a precizat ca datele nu sunt ajustate sezonier si ar trebui tratate cu precautie, noteaza Capital Placerea de a conduce si mult spatiu interior sunt punctele de atractie ale Seriei 2 Active Tourer. Un 218i costa nou cel putin 27.800 de euro. Are insa o problema: la aceiasi bani poti lua un BMW M5 Touring... Exista ceai-latte fara lactoza,cu aroma de cocos si migdale si prajitoare de paine controlabile de pe telefonul mobil, de ce nu ar exista si un BMW cu tractiune fata, motor cu trei cilindri montat transversal si caroserie de van? Timpurile se schimba, iar peste 107.000 de clienti din intreaga lume care au cumparat o Seria 2 Active Tourer sau Grand Tourer in 2015 combina acum in mod fericit caracteristicile dinamice tipice unui BMW cu abundenta de spatiu a unui monovolum. Sau nu? Cel putin 27.800 de euro costa un 218i Active Tourer nou-nout, dar si lipsit de zorzoane. Daca vrei ceva mai multe echipamente, pregateste-te sa depui la dealer cel putin 10.000 de euro pe optionale, noteaza Auto-Bild. Deficitul comercial pe 2016 a fost de 9.956,8 milioane euro, cu circa 19% mai mare decat in anul anterior. Gradul de acoperire a importurilor efectuate pe baza exporturilor realizate a coborat sub 89%, adica la cea mai slaba performanta din ultimii patru ani. In luna decembrie s-a inregistrat un nivel record al minusului din schimburile externe, care a urcat pana la aproape 1,2 miliarde de euro. nul trecut, importurile au continuat sa creasca intr-un ritm semnificativ mai mare decat exporturile (7% fata de 5,1%, la valori exprimate in euro). Pragul psihologic de 10 miliarde euro deficit commercial a fost evitat "la mustata", dupa ce in decembrie 2016 ritmul de crestere al exporturilor l-a depasit pe cel al importurilor (9,4% fata de 7,5%), situatie atipica pe parcursul anului, anunta Curs de Guvernare Receptia Lotului 2 al autostrazii Lugoj - Deva a fost amanata, dupa ce Comisia de receptie a solicitat clarificari la anumite aspecte de natura tehnica, in prezent efectuandu-se inspectia tehnica a lucrarilor executate pe sectoarele A, B, C si Nodul Rutier de la Marginea, informeaza, miercuri, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit unui comunicat al CNAIR, pentru obiectivul 'Autostrada Lugoj - Deva, Lot 2, km 27+620 - km 56+220', s-a constituit Comisia de receptie. Aceasta, in perioada 2 - 6 februarie, a inspectat stadiul lucrarilor, conform HG nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora si a solicitat clarificari la anumite aspecte de natura tehnica. In plus, a propus decalarea receptiei lucrarilor pana dupa clarificarea acestora, relateaza Economica Aderarea Romaniei la OCDE reprezinta un obiectiv major al politicii externe romane inca din 2004. Dupa 7 guverne perindate pe la Palatul Victoria si 13 ani de la data stabilirii acestui obiectiv, perioada in care OECD a primit de 2 ori (in 2004 si 2012) noi membri, Romania inca asteapta o decizie favorabila. Potrivit unui raport OECD din decembrie 2016, asteptarea pare ca va fi de durata si nu depinde in primul rand de consensul membrilor organizatiei, ci chiar de Romania, care are semnificative restante de la indeplinirea criteriilor de aderare. Domeniile monitorizate: ce nu functioneaza. Dupa ce un stat isi anunta intentia de aderare la organizatie, OECD declanseaza o monitorizare a respectivului aplicant pentru a decide daca acesta respecta un set de regulile comune. Ultimul raport al OECD, elaborat in decembrie 2016, indica faptul ca organizatia monitorizeaza 5 domenii, potrivit Curs de Guvernare