Business report: Autostrada amanata la nesfarsit: de ce nu se deschide circulatia pe 15 kilometri din Lugoj-Deva si care este noul termen de inaugurare; Darea in plata devine aproape imposibila; Romania ar putea deveni independenta energetic pana la finalul deceniului. 

Deschiderea circulatiei pe 15 kilometri din autostrada Lugoj-Deva pare misiune imposibila pentru orice Guvern. Executivul tehnocrat a ratat acest obiectiv la sfarsitul anului trecut, invocand motive birocratice si chiar un sabotaj din partea juristilor Companiei de Drumuri. Desi spune ca a eliminat obstacolele birocratice, noul Guvern intarzie la randul sau inaugurarea.Dupa ce fostul Executiv nu a reusit anul trecut sa deschida circulatia pe sectiunea Dumbrava-Margina din autostrada Lugoj-Deva, noul Guvern intampina la randul sau obstacole. Presat de premierul Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor Razvan Cuc a anuntat inaugurarea acestei sectiuni in perioada 6-10 februarie. Termenul a fost insa depasit, potrivit Economica Doar 100 de debitori mai trimit lunar cereri de dare in plata catre banci, fata de 1.000 de persoane, cate erau inainte de modificarea legii de catre Curtea Constitutionala. Pana acum, s-au strans 6.400 de cereri, in conditiile in care sunt 300.000 de persoane eligibile, potrivit estimarilor BNR. Fiecare cerere de dare in plata in parte va fi analizata de un judecator si fiecare client care vrea sa scape de credit cedand locuinta va trebui sa demonstreze ca, pe parcursul derularii contractului, a aparut un eveniment imposibil de prevazut din cauza caruia ratele nu mai pot fi achitate. Aceasta este, in termeni simpli, modificarea adusa de Curtea Con￯stitutionala legii privind darea in plata. Iar aceasta modificare reduce aproape de zero efectele, atat de discutate si amplificate ale actului normativ. Le reduce aproape de zero, dar nu chiar la zero, scrie Capital Sfarsitul acestui deceniu ar putea aduce independenta energetica a Romaniei, zacamintele uriase de gaze naturale descoperite de marile companii urmand sa intre in productie in anii urmatori. Zacamintele de gaze naturale din Marea Neagra i-ar putea reda Romaniei independenta energetica pana la finalul deceniului. Trei giganti energetici au descoperit in ultimii ani mai multe zacaminte de gaze naturale in perimetrul romanesc al marii si estimeaza ca productia va fi demarata in curand. Securitatea energetica a Romaniei presupune diminuarea riscului de dependenta de un singur furnizor extern, adica gigantul rus Gazprom, iar exploatarea resurselor locale, desi implica pe termen lung epuizarea acestora, poate asigura macar in urmatoarea perioada o productie care sa asigure consumul intern si sa ii ofere tarii noastre un atu in regiune prin asumarea pozitiei de exportator, noteaza Adevarul Achizitii, extinderi, parteneriate. Asa putem caracteriza, pe scurt, piata serviciilor medicale. Si anul trecut, si anul acesta. Piata serviciilor medicale private a fost caracterizata prin miscari indraznete, in ultimii ani, achizitiile fiind principala activitate pentru jucatorii mari. MedLife, Medicover sau Regina Maria sunt doar cateva nume care s-au remarcat prin preluarea altor companii, mai mici. Aceasta tendinta, va continua si in 2017? Pana una alta, sa analizam pe rand cateva din evenimentele importante petrecute in 2016. De departe, grupul MedLife, detinut de familia Marcu, a intrecut orice asteptari: pana acum, a derulat 15 achizitii, in linie cu tinta privind listarea la Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Mai mult, reteaua a anuntat ca va vinde pe bursa un pachet de pana la 44% din actiuni, care reprezinta participatiile detinute de actionarii minoritari ai companiei, informeaza Capital Lista meseriilor practicate in cadrul economiei nationale, clasificate legal, va fi completata cu aproape 30 de noi ocupatii, precum asistent atragere fonduri, ergonomist, inginer energetica cladirilor, navigator de pacienti, specialist in educatie muzeala. Una dintre cele mai noi meserii din cele enumerate este navigatorul de pacienti, o interfata intre medic si pacient, care preia si manageriaza impactul psihologic pe care diagnosticele grave le au asupra bolnavului, pentru a-i asigura acestuia un echilibru emotional optim pentru tratament si medicatie. Noua lista completeaza nomenclatorul valabil din 2011, informeaza Profit O "gaura neagra" de 10 miliarde euro in bugetul UE, peste 20.000 de acte normative, 1.800 de britanici aflati pe statele de plata ale UE si nenumarate alte probleme, toate de rezolvat in numai 2 ani. Acestea sunt cateva dintre cifrele continute de 21 de rapoarte cu privire la impactul Brexit realizate de diverse comitete ale Parlamentului European, studiate si agregate de Politico.Toate cele 21 de rapoarte vor sta la baza unei rezolutii, care va fi emisa cel mai probabil in luna aprilie, care va contine opinia Parlamentului European la debutul procesului de egociere, a declarat pentru Politico un inalt oficial PE, noteaza Curs de Guvernare Compania de recrutare Transearch a finalizat lista candidatilor la pozitia de membru al Consiliul de Administratie al CEC Bank. Mai multe surse apropiate procesului au aratat, pentru Profit.ro, ca pe lista sunt si presedintele ASF, Misu Negritoiu, economistul Lucian Isar, actualul presedinte al bancii de stat, Radu Ghetea, dar si Magdalena Manea, membru in CA si fost director al Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB). In luna august, Profit.ro a anuntat in exclusivitate ca Guvernul va schimba, prin Ministerul Finantelor, Consiliile de Administratie de la Eximbank, Imprimeria Nationala, Fondul Roman de Contragarantare si Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM, dar si la CEC Bank, potrivit Profit