Business report: Romania domina clasamentul aeroporturilor europene cu cel mai rapid avans al traficului de pasageri; Indicele NewMoney: 54% din bogatii Romaniei au facut avere din relatii cu statul; OMV Petrom vs Rompetrol. Cum s-au descurcat cei mai mari benzinari din Romania in 2016

OMV Petrom a vandut mai putini carburanti, la nivel de grup, in 2016, iar Rompetrol mai multi. Petrom a crescut doar vanzarile prin benzinariile din Romania, in timp ce Rompetrol a vandut mai mult pe toate palierele: si prin statiile din tara, si din depozite, dar si la export. OMV Petrom, liderul pietei de distributie a carburantilor din Romania, a informat ca vanzarile de carburanti, la nivel de grup, au scazut cu 2%, anul trecut. OMV Petrom administreaza statiile Petrom si OMV din Romania, Bulgaria, Republica Moldova si Serbia, dar nu face publice vanzarile de carburanti pentru fiecare piata. In datele financiare ale companiei se vorbeste doar despre vanzarile totale de produse rafinate care, pe toate pietele, au fost de 4,93 milioane de tone, anul trecut (scadere de 2% fata de 2015), relateaza Economica.net Romania domina clar in clasamentul aeroporturilor europene cu cele mai mari cresteri de trafic in 2016, arata datele Consiliului Aeroporturilor Internationale din Europa (ACI Europe), asociatie ce reprezinta peste 500 de aeroporturi din 45 de tari. Primele trei pozitii sunt ocupate de aeroporturi din Romania, in frunte cu aeroportul Oradea, cu o crestere a numarului de pasageri de aproape 500% comparativ cu 2015. Mai exact, Aeroportul International Oradea a inregistrat anul trecut o crestere de 487,7% a numarului de pasageri, potrivit unui comunicat ACI Europe. Pe locul secund, cu un avans anual de 131,3%, se afla aeroportul din Iasi, urmat de Aeroportul International Aurel Vlaicu (+121,8%), aeroportul Ostend, din Belgia (+64,5%) si aeroporturile Palanga (Lituania) si Kharkiv (Ucraina), fiecare cu o crestere de 60,1% a traficului de pasageri. Toate cele sase aeroporturi sunt incadrate de ACI Europe in ultima grupa de aeroporturi in functie de trafic. In cazul celor trei aeroporturi romanesti, numarul pasagerilor nu depaseste 47.000 pe an, anunta Profit.ro Ce aduce noul program de guvernare pentru Sanatate? Promisiuni sunt, mai ramane sa vedem si faptele. Incepand cu 2017, potrivit proiectului prezentat de Liviu Dragnea, va iesi soarele "pe strada" sistemului medical din Romania. Medicii il considera nerealist. Cresterea veniturilor personalului medical, eliminarea plafoanelor la CAS si CASS, construirea de noi spitale si imbunatatirea conditiilor din unitatile spitalicesti, dar si accesul mai usor al bolnavilor la medicamente gratuite si compensate sunt doar cateva dintre prioritatile noului Guvern cuprinse in programul pe sanatate. Oficialii Ministerului Sanatatii vorbeau recent despre finalizarea a cinci planuri regionale, care reprezinta baza pentru urmatoarele investitii. Practic, lucrurile nu par deloc simple: sunt necesare investitii de miliarde de euro. Un exemplu in acest sens il reprezinta intentia PSD de a construi, pana in 2020, spitalul republican "Carol Davila", cu peste 2.500 de paturi si o suprafata de 60-80 de hectare cu finantare prin decontare a 750 de euro pe zi pe pat utilizat, pe modelul clinicii vieneze AKH. "Pe langa acest complex gigant discutam de 8 spitale regionale noi, care sa fie similare cu acest complex, pe o dimensiune mai mica - circa de 1.000 de paturi. (...) Vor fi reabilitate si modernizate restul de spitale judetene, care nu au fost reabilitate, de asemenea, 100 de ambulatorii de specialitate si 250 de unitati de primire-urgente", a spus Liviu Dragnea, recent. Investitiile in Sanatate promise pentru urmatorii patru ani sunt de cinci miliarde de euro, din care 3,5 milioane euro prin fondul suveran de dezvoltare si investitii, 300 milioane de euro din fonduri europene si 800 milioane de euro de la bugetul de stat, relateaza Capital Fondul de investitii NEPI si-a majorat anul trecut portofoliul cu 47% si a ajuns la o valoared e 2,55 miliarde de euro. Cel mai important activ al companiei, centrul comercial Mega Mall aduce mai mult de 10% din totalul chiriilor incasate de NEPI, arata raportul financiar aferent anului 2016, remis Bursei de la Bucuresti. Centrul comercial Mega Mall, deschis in mai 2015, este evaluat la 283,1 milioane de euro. Cu peste 200 de magazine si cu suprafata inchiriabila de 75.200 de mp, NEPI a incasat anul trecut 18,9 milioane de euro din chirii. In total, sud-africanii au incasat 180,2 milioane de euro din chiriile proprietatilor generatoare de venituri, arata raportul financiar al companiei. Asta inseamna ca doar Mega Mall aduce 10,5% din veniturile NEPI, in conditiile in care dezvoltatorul detine pe piata locala 16 centre comerciale, patru in Slovacia si cate unul in Croatia, Serbia si Republica Ceha, scrie Economica.net Cei mai bogati o suta de romani au pe mana averi cumulate de 15,5 miliarde de euro, iar 54% din ei si-au construit afacerile pe baza relatiilor cu statul, adica asa-numitul "capitalism de cumetrie", conform unei analize NewMoney , realizata pe baza unui studiu al revistei The Economist si a Topului 300 Capital "Cei mai bogati Romani", editia 2016. Raportat la Produsul Intern Brut al Romaniei de anul trecut, estimat la circa 169 de miliarde de euro de Comisia de Prognoza, averea cumulata de cei mai bogati romani reprezinta circa 9% din PIB, iar partea de capitalism de cumetrie ￯ 5%. Capitalismul de cumetrie, bazat pe relatia cu statul (sau "crony capitalism", cum il denumeste The Economist), a fost experimentat de Romania inca de la inceputul anilor `90. Sintagma a intrat in limbajul comun in special dupa ce fostul presedinte Ion Iliescu a folosit-o in urma cu 15 ani intr-un discurs in fata Parlamentului, unde arata ca "un grup de indivizi interesati paraziteaza finantele statului, nationalizand pierderile lor si retinand profitul".PAL-V Liberty, prima masina zburatoare din lume fabricata in serie, a fost pusa in vanzare. Acesta este primul vehicul comercial care poate circula legal si pe sosea si in aer va costa aproximativ 425.000 de lire sterline. PAL-V Liberty este produsa de olandezii de la PAL-V si a fost lansata oficial la inceputul acestei saptamani. Pretul este si el pe masura: 425.000 de lire sterline, semn ca doar oamenii bogati vor avea asa ceva in propriul garaj, scrie Auto Bild