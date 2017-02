Business report: Romania a importat 7,5 tone de petrol in 2016, in crestere cu 13,2% fata de 2015; Vanzarile industriei farmaceutice depind de strategia statului; Dependenta critica a finantelor Romaniei de fluxurile banilor UE: Un tablou

Romania a importat anul trecut o cantitate de titei de 7,468 milioane tone echivalent petrol, cu 872.800 tep (13,2%) mai mare fata de cea importata in 2015, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de titei a totalizat 3,577 milioane tep, fiind cu 4,3% (160.600 tep) mai mica fata de cea de anul trecut. Conform proiectului Strategiei Energetice, publicat pe site-ul Ministerului Energiei, se estimeaza ca productia de titei isi va continua tendinta de scadere lenta intre 2030 si 2050, de la 22 la 13 TWh (1,93 la 1,15 milioane tep). In scenariul ambitios de decarbonare combinat cu preturi mici ale petrolului, productia de titei cunoaste un punct de cotitura in 2035, incepand de la care are loc o scadere abrupta catre zero, scrie Economica Anul 2016 nu a fost deloc plictisitor pentru companiile din industria farmaceutica. In timp ce unele au avut un salt spectaculos in topul marilor jucatori, altele au pierdut cota de piata pentru ca nu au scos produse care sa corespunda cu prioritatile ministerului Sanatatii. La o prima vedere, piata locala de medicamente pare a fi fost "stabila" in 2016, fara mari schimbari. Analizand in amanunt, lucrurile arata diferit. Intr-o prima faza, am asistat la o scadere cu 4,4% a valorii totale, in bani, a medicamentelor eliberate, pe reteta, catre pacienti. Procentul, desi nu este foarte mare, totusi este imortant pentru aceasta piata. Mai precis, in perioada iulie 2015 - iunie 2016 s-a putut vorbi de o valoare de 11,94 miliarde de lei a medicamentelor eliberate prin prescriptie, noteaza Capital. Data fiind pozitia-cheie a veniturilor din fonduri europene la bugetul de stat pe 2017, prevazute a fi de circa 20 de miliarde de lei (peste patru miliarde de euro), pe care se bazeaza intreaga crestere de circa 15% a acestui buget pe anul in curs (veniturile curente sunt prevazute in scadere cu 0,5%), am considerat util sa va prezentam datele oficiale privind evolutia soldului fluxurilor financiare dintre Romania, in calitate de stat-membru si Uniunea Europeana, informeaza Curs de Guvernare Ambii poarta nume legendare: GT-R si NSX. Iar cel din urma tocmai a revenit dupa doua decenii de hibernare, plin de tehnologie si gata sa-l confrunte pe etalonul de la Nissan. Razboiul este inevitabil. Piciorul sau din plastic expandat striveste zgomotos pomisorii care inconjoara calea ferata. Apoi, cu o miscare fulgeratoare din coada distruge mica ingradire din plastic a trenuletului model. Cioburi, flacari, fum - este amuzant cum erau ecranizate distrugerile cauzate de Godzilla in desenele animate din Japonia. Insa chiar si asa, noi am iubit foarte mult bestia aceea. Si-acum, revenim in prezent. Suntem in 2016, iar Godzilla s-a schimbat oarecum. Nu mai topaie in doua picioare pe micile ecrane, ci se agata cu patru labe de sol. In plus, are 570 CP si daca este s-o spunem pe-aia dreapta, Godzilla este doar porecla sa, potrivit Auto-Bild La stat sau la privat? Pusi in dificultate atunci cand trebuie sa aleaga un serviciu medical si cantarind decizia in functie de pret, romanii incearca sa gaseasca tot mai des solutii pentru un tratament de calitate. Fie chiar si unul mai costisitor. Timpul a demonstrat ca lucrurile in sistemul medical de stat s-au miscat in viteza melcului. Cu cateva exceptii, spitalele de stat inca au de lucrat la capitolul "proiecte de investitii noi si modernizari". Medici buni avem. Exista si dorinta de a face lucrurile sa mearga. Mai ramane sa rezolvam problema banilor. "Investitiile necesare pentru acest sector sunt uriase", spun reprezentantii din sector. Nu e de mirare ca tot mai multi romani isi fac abonamente la clinicile private, intre avantanjele punctate fiind calitatea serviciilor, conditiile si curatenia, atitudinea pozitiva a personalului medical, timpul scurt de asteptare, aparatura performanta, scrie Capital Timis, Buzau si Suceava sunt judete care dau Romaniei cele mai mari cantitati de carne de porc, pui si respectiv lapte. In functie de conditiile climatice, de terenurile disponibile, dar mai ales de business-urile care s-au dezvoltat cu precadere in anumite regiuni ale tarii, aprovizionarea cu produse de baza a Romaniei este mai dificila in anumite zone. Exista insa judete care asigura mare parte din necesarul de consum al intregii tari. Astfel, in cazul carnii de porc, judetul de unde provine cele mai mari cantitati de carne este Timis, resedinta gigantului chinez Smithfield. Practic, conform datelor aferente 31 decembrie 2016, din Timis au pornit anul trecut peste 224.500 de tone de carne de porc in viu, adica aproximatriv 32,5% din productia totala de carne de porc ce a ajuns anul trecut la aporximativ 693.000 de tone, arata Economica. Potrivit datelor Eurostat, productia agricola obtinuta de Romania in anul trecut s-a ridicat la 15.535,9 milioane euro. Valoare care ne plaseaza pe locul 8 in Uniune, dupa cele mai mari cinci economii continentale, Olanda si Polonia. Fapt regretabil, desi valoarea absoluta a ramas aproximativ aceeasi, ponderea rezultatelor sectorului agricol autohton a cunoscut din 2010 si pana in 2015 cea mai mare scadere la nivelul UE, alaturi de Olanda (-0,4%). Pentru a avea o idee asupra importantei Romaniei pe acest segment economic in cadrul UE, cele aproximativ patru procente care ne revin sunt de aproape patru ori mai mult decat ar fi ponderea intregii economii romanesti in PIB-ul UE28, situata cu putin peste un procent din total, anunta Curs de Guvernare.