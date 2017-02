Business report: 2017 ar putea fi cel mai bun an pentru autostrazi, dupa recordul din 2012: 150 km noi; Partidul majoreaza, Universitatile finanteaza. Majorarea salariilor profesorilor se va face fie prin taieri de la Cercetare, fie prin cresterea taxelor studentilor; Lumea mirifica a salariilor si pensiilor din urmatorii 4 ani

Romania a incheiat anul trecut fara sa inaugureze niciun kilometru nou de autostrada, insa 2017 ar putea fi cel mai bun an pentru infrastructura rutiera, dupa recordul din 2012. Asta daca vor fi finalizati cei 150 de kilometri de autostrada estimati de oficialii de la Drumuri. Anul acesta ar putea fi gata 150 kilometri de autostrada, conform estimarilor oficialilor de la Drumuri dintr-un raport intocmit pe data de 13 februarie pentru ministrul Transporturilor. Asta nu inseamna ca traficul va fi deschis pe toate tronsoanele finalizate. De asemenea, pe anumite loturi programate pentru deschidere in 2017, constructorii stau pe loc din cauza problemelor birocratice iar pe altele nici macar nu au inceput lucrarile, anunta Economica Transferul global de armament a crescut constant in ultimii 5 ani ajungand la un nivel care depaseste volumul tranzactionat in perioada de maxim a Razboiului Rece, importurile catre state din Orientul Mijlociu dublandu-se- informatia este continuta de raportul anual privind comertul cu armament citat de The Guardian. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) a anuntat luni ca, intre anii 2012-2016, au fost vandute mai multe arme decat in orice alta perioada de 5 ani incepand cu anul 1990. Arabia Saudita, care a intervenit militar in Yemen, a fost al doilea cel mai mare importator de armament, dupa India, avand si cea mai semnificativa crestere a importurilor, in special din SUA si din Marea Britanie: 212%, scrie Curs de Guvernare Marea Britanie nu isi va inchide brusc portile pentru migrantii slab calificati din statele membre ale Uniunii Europene care lucreaza in hoteluri si restaurante, a declarat luni ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, cu ocazia unei vizite in Estonia, transmite Bloomberg. Potrivit lui Davis, va fi nevoie de "mai multi ani" pentru a-i convinge pe muncitorii britanici sa accepte locurile de munca din industria ospitalitatii sau agricultura care sunt ocupate in prezent de migrantii din UE, adaugand ca economia britanica are nevoie in continuare de migranti pentru a-si mentine succesul. "In sectorul ospitalitatii, hoteluri si restaurante, in sectorul ingrijirii sociale, agriculturii va fi nevoie de timp, va dura mai multi ani pana cand cetatenii britanici vor ocupa aceste locuri de munca. Nu va asteptati ca, pentru ca se schimba cei care iau deciziile cu privire la politica, poarte sa se inchida brusc", a declarat oficialul britanic, citat de Capital Cu toate ca deocamdata datoria publica se situeaza la un nivel considerat sustenabil, de 37,9% din PIB, lucrurile s-ar putea inrautati in anii ce urmeaza, avand in vedere ca statul va acumula datorii insemnate ca urmare a majorarii pensiilor si salariilor din sectorul public. Anual, diferenta dintre veniturile (taxe, impozite, contributii) si cheltuielile bugetare (salarii, pensii, investitii) - deficitul - se aduna la datoria publica a Romaniei, ajunsa la 282,4 miliarde de lei la finele lunii noiembrie, potrivit datelor Ministerului Finantelor Publice (MFP). Aceasta datorie este rostogolita anual de Guvern, creditele ajunse la scadenta fiind inlocuite de credite noi, la care se mai adauga acest deficit bugetar. Anul trecut, spre exemplu, Guvernul a avut nevoie sa imprumute 60,6 miliarde de lei (428 de euro pe secunda) pentru serviciul datoriei publice, un alt an de varf urmand sa fie 2019, cand statul va trebui sa refinanteze credite ajunse la scadenta in valoare de 75,9 miliarde de lei, precizeaza NewMoney Surpriza negatica pentru Universitati, carora li s-a promis cresterea salariilor cadrelor universitare: Guvernul Sorin Grindeanu a marit salariile, incepand de la 1 ianuarie 2017, cu o medie de 15%. Insa costurile cad pe Universitati. Care au de ales: fie maresc taxele de studii pentru marirea salariilor profesorilor, fie banii sunt luati de la bugetele de Cercetare. Important: Nu doar ca guvernul nu a prins aceste mariri salariale in Legea bugetului: dar au si alocat, prin buget, cu 0,3% mai putini bani pentru Universitati fata de anul trecut, informeaza Curs de Guvernare Toyota i-TRIL propune la Geneva un nou concept de mobilitate urbana, care combina ingenios caracteristicile unei motociclete cu cele ale unei masini cu propulsie electrica. Se apropie Salonul auto de la Geneva, inseamna ca a venit momentul pentru un nou concept de triciclu electric de la Toyota. Japonezii au deschis seria in 2013 cu i-ROAD, iar anul acesta ridica stacheta cu i-TRIL. Cum era de asteptat, complet in linia vremurilor, noul triciclu nu dispune doar de propulsie electrica, ci si de un sistem de conducere autonoma, fara de care nu se mai poate concepe un... aaa... concept. Upgrade-ul merge putin mai departe, astfel ca i-TRIL castiga un loc in interior, pentru al treilea pasager, un efort care aminteste de un concept Airbus din urma cu cativa ani care propunea solutii de transport in picioare al pasagerilor, pentru a folosi la maximum spatiul dintr-un A380, arata Auto-Bild Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a confirmat saptamana trecuta intr-o emisiune TV aplicarea cresterilor de pensii si salarii pe urmatorii patru ani, exact asa cum sunt ele inscrise in pliantul electoral al principalului partid de guvernare. Asa cum au fost ele prezentate, se contureaza amenintator o problema esentiala pentru economia Romaniei: sustenabilitatea sistemului de pensii. Pentru a simplifica intelegerea cifrelor prezentate, am aranjat pe ani de implementare evolutia pensiilor si a salariilor, in ideea de a putea compara ritmurile net diferite de crestere si orizontul de timp diferit al masurilor antamate. Cu precizarea ca subiectul cresterii SF a pensiilor cu 27% in anul 2021 (+104% fata de 2016 !), desi existent in program, nu a fost explicat, arata Curs de Guvernare Lista celor mai fiabile marci de automobile din Marea Britanie este dominata de producatorii japonezi, o surpriza fiind insa clasarea pe locul trei a marcii Dacia, ceea ce dovedeste ca reducerea costurilor nu inseamna si diminuarea fiabilitatii, potrivit unui articol aparut in publicatia Auto Express. In fiecare an, 50.000 de automobilisti din Marea Britanie participa la un sondaj derulat de Driver Power fiind rugati sa dea note automobilelor lor in functie de diferiti factori, inclusiv fiabilitatea. Rezultatele sondajelor se bazeaza pe declaratiile automobilistilor astfel ca pot aparea nume surpriza dar sondajul ofera un indiciu cu privire la constructorii auto care se bucura de aprecierea automobilistilor, potrivit Economica