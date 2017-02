Business report: Solutia Academiei Romane la exodul creierelor: absolventii de facultate, obligati sa lucreze in tara dupa terminarea studiilor; Draftul noii legi a salarizarii bugetarilor. Guvernul vrea sa decupleze salariul minim al bugetarilor de cel din sectorul privat; Romania corporatista - cati suntem, unde lucram, cum traim?

Niste exemple. Privesc cu admiratie si cu determinarea de-a ajuta cum pot si opri, de cate ori pot, antreprenorii romani care au reusit sa ramana in picioare in ciuda mediului ostil in care au evoluat si au reusit sa creasca. In treacat fie spus: au reusit sa creasca si sa se consolideze cei care au inteles - fara dusmanie si fara resentimente - ceea ce li se intampla. Problema e urmatoarea: actuala majoritate parlamentara, in loc sa ridice si sa rezolve problema discriminarilor dintre capitalul strain si cel autohton, redezgroapa - exact cum a facut-o vreme de 27 de ani - forma rudimentara de segregare a problemei capitalului si o foloseste in scop politic in detrimentul Economiei si Dezvoltarii Romaniei, noteaza Curs de Guvernare Exodul tinerilor cu studii superioare a atins cote alarmante, atrage atentia Academia Romana in "Strategia de dezvoltare a Romaniei in urmatorii 20 de ani", publicata recent pe site-ul institutiei. Academia Romana a publicat recent a patra parte a "Strategiei de dezvoltare a Romaniei in urmatorii 20 de ani", in care atrage atentia asupra cresterii ingrijoratoare a numarului tinerilor cu studii superioare care emigreaza si propune scaderea exodului creierelor prin obligarea absolventilor de facultate care au studiat pe locuri subventionate de la buget sa munceasca in tara pe o perioada egala cu durata studiilor universitare, iar in caz contrar, sa restituie banii cheltuiti de stat pentru pregatirea lor, scrie Economica Cel mai mic salariu brut din sectorul public este pregatit sa fie 1.750 lei chiar din ianuarie 2018, iar bugetarii sa beneficieze ulterior, pana in 2020 inclusiv, de o crestere medie salariala de circa 56%, incluzand cresterile deja promise in sectorul preuniversitar, sanatate si cultura. Cresterea va fi insa diferentiata in functie de salariul fiecaruia. Guvernul vrea insa ca salariul minim din sectorul public sa fie peste salariul minim pe economie aplicat si in sectorul privat. Astfel, in actuala forma a draftului asupra caruia inca se lucreaza, pentru salarii intre 1.750 de lei si 4.000 de lei vor fi cresteri substantiale, intre 4.000 de lei si 7.000 lei vor fi acordate cresteri doar pentru a putea mentine incadrarea in ierarhie, informeaza Profit Constructorul unui lot din autostrada Campia Turzii -Targu Mures nu a demarat inca lucrarile, desi a semnat contractul cu Compania de Drumuri acum doi ani. Una dintre probleme este ca, pe aproape 20% din traseu, viitoarea sosea de mare viteza este prea aproape de o conducta de gaze.Compania de Drumuri a atribuit acum doi ani nemtilor de la Geiger contractul pentru proiectarea si executia lotului Ogra - Iernut, care mai nou apare ca fiind parte din Autostrada Est - Vest (Montana) si nu Autostrada Brasov - Bors (Transilvania). Lucrarile pe cei 3,6 kilometri ai lotului ar trebui finalizate in 2017. Insa, acestea nici macar nu au fost demarate, conform celor mai recente date de la Compania de Drumuri, potrivit Economica Muncesti in fata unui computer intr-o firma privata mijlocie sau mare? Ai salariul peste medie? Ai cel putin bacalaureatul? Locuiesti in oras sau in suburbii? Pleci in cel putin o vacanta pe an? Atunci cel mai probabil randurile de mai jos sunt si despre tine. In ultimele saptamani s-a vorbit mult (in mod pozitiv sau, din contra, in contexte mai putin magulitoare) despre corporatisti si multinationale. Definitia DEX pentru "corporatie" suna asa: "(in unele tari, mai ales in SUA) intreprindere mare, societate pe actiuni". Cat despre multinationala, aici e chiar mura in gura: este vorba de o firma a carei activitate se desfasoara in mai multe state. In acest caz, dimensiunile nu conteaza foarte mult, insa de multe ori este vorba de companii mari si foarte mari, conform Capital Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a confirmat saptamana trecuta intr-o emisiune TV aplicarea cresterilor de pensii si salarii pe urmatorii patru ani, exact asa cum sunt ele inscrise in pliantul electoral al principalului partid de guvernare. Asa cum au fost ele prezentate, se contureaza amenintator o problema esentiala pentru economia Romaniei: sustenabilitatea sistemului de pensii. Pentru a simplifica intelegerea cifrelor prezentate, am aranjat pe ani de implementare evolutia pensiilor si a salariilor, in ideea de a putea compara ritmurile net diferite de crestere si orizontul de timp diferit al masurilor antamate. Cu precizarea ca subiectul cresterii SF a pensiilor cu 27% in anul 2021 (+104% fata de 2016 !), desi existent in program, nu a fost explicat, potrivit C urs de Guvernare Desi pare greu de explicat la prima vedere, daca analizam datele putem observa ca Romania nu si-a invatat lectia in ceea ce priveste absorbtia de fonduri europene. Nici acum, la mai bine de trei ani de la intrarea in noul calendar financiar 2014-2020, Romania nu a reusit sa-si acrediteze autoritatile de management. Un prim semnal de alarma a fost tras chiar de catre social-democratul Eugen Teodorovici, fost ministru de Finante in Guvernul Ponta si care s-a aflat si la conducerea Ministerului Fondurilor Europene o buna perioada. El a spus recent ca Romania nu are acreditata nici o Autoritate de Management si risca sa nu primeasca nici un ban de la Comisia Europeana, informeaza Capital