Business report: Cumparam tot mai multe alimente procesate din import si exportam vegetale. Romania nu a invatat sa vanda produse cu valoare adaugata; Rusii au scumpit brusc cu 25% gazele pentru Romania. Efecte in piata; Relicvele moderne ale Bucurestiului: care sunt marile proiecte amanate ale Capitalei

Romania revine pe minus la produsele procesate, dar creste pozitia produselor vegetale in clasamentul celor mai exportate categorii de produse autohtone. In primele 11 luni ale anului trecut, 4,1% din ce s-a importat a fost mancare procesata si 5,9% din ce s-a exportat au fost produse vegetale, in mare parte cereale. Importurile de alimente si tutun au crescut cu peste 10%. Romania a exportat in primele 11 luni ale anului trecut produse vegetale in valoare totala de peste 3,1 miliarde de euro, cu 10,9% mai mult decat in perioada similara a anului trecut, arata ultimele date ale Institutului national de Statistica (INS). Produsele vegetale reprezinta astfel a cincea cea mai importanta categorie de produse romanesti care si-au gasit o piata de desfacere peste granite, generand 5,9% din valoarea totala a exporturilor din perioada analizata, scrie Economica Dupa ce, pe tot parcursul anului 2016, au tinut pretul jos, castigand masiv piata, rusii au scumpit brusc si puternic gazul pe care il vand in Romania. Acesta este un lucru bun pentru producatorii romani, Petrom si Romgaz, care isi pot aduce inapoi clientii pierduti, dar rau pentru Romania, in ipoteza ca un nou val de frig va necesita importuri sustinute. Pretul cu care firmele din Romania aduc acum gaze din Rusia este de 88-90 de lei/MWh, spune presedintele ANRE Niculae Havrilet. In urma cu o luna, o luna si jumatate, gazele rusesti se vindeau cu 68 -70 de lei, ceea ce inseamna ca Gazprom a scumpit gazele cu circa 25%, de la inceputul acestui an. De altfel, scumpirea gazelor de import nu este neaparat o surpriza, desi amploarea ei este impresionanta, pentru ca a fost anterior anuntata chiar de conducerea Gazprom, pe fondul cresterii cotatiei titeiului, potrivit Capital Bucurestiul se afla pe locul cinci in topul celor mai aglomerate 189 de orase din lume, cu un indice de congestie a traficului de 50%, conform unui studiu al producatorului olandez de sisteme GPS, TomTom. Analiza arata ca bucurestenii petrec in trafic cu 57 de minute mai mult pe zi fata de conditiile normale de circulatie. Si asta in conditiile in care in ultimii zece ani mari proiecte de infrastructura rutiera ale Capitalei au fost intarziate, iar transportul public si-a pierdut din eficienta. In cazul transportului de suprafata, parcul de vehicule este invechit, cu autobuze si troleibuze cu o durata de exploatare de aproape 10 ani si tramvaie cu o vechime de pana la 20 de ani. In subteran, lucrarile la tronsonul de metrou Drumul Taberei au inceput in 2011 si aveau termenul de finalizare a lucrarilor 2015. Potrivit ultimelor estimari, intregul tronson ar urma sa fie dat in folosinta in prima parte a anului viitor, anunta NewMoney Dacia s-a pozitionat pe un surprinzator si onorant loc trei in topul celor mai fiabile masini din Marea Britanie in 2016, potrivit clasamentului Driver Power realizat de colegii de la Auto Express. Topul Driver Power are la baza informatiile furnizate de aproximativ 50.000 de automobilisti din Marea Britanie si ia in considerare mai multi factori, fiabilitatea fiind unul dintre cei mai importanti. Lista din 2016 include multe nume cunoscute, dar si mari surprize. Spre exemplu, principalii producatori japonezi, Toyota, Lexus, Mazda, Honda, Suzuki si Subaru, figureaza in top 10. Surpriza este prezenta, pe locul trei, a producatorului roman Dacia, ceea ce arata ca o masina accesibila nu trebuie neaparat sa faca rabat la calitate, lucru apreciat de clientii britanici. Pe prima pozitie s-a impus o alta marca-surpriza, Tesla, informeaza Auto-Bild Romania va inregistra in 2017 un deficit bugetar de 3,6% din PIB, peste limita de 3% admisa de Uniunea Europeana, iar in 2018 va atinge 3,9% din PIB, ca urmare a reducerilor semnificative de taxe si a majorarii cheltuielilor publice, se arata in raportul de tara publicat miercuri de Comisia Europeana. In raport se arata ca politica fiscala a Romaniei a devenit pro-ciclica in 2016, procesul de consolidare fiind inversat, ceea ce va duce la cresterea deficitului bugetar. In 2016, Romania a inregistrat un deficit bugetar de 2,8% din PIB. Deficitul structural va urca la randul sau de la sub 1% din PIB in 2015 la circa 4% in 2017, peste obiectivul pe termen mediu, arata news.ro. De asemenea, ponderea datoriei publice in PIB va creste, dar va fi totusi sub limita de 60% din PIB acceptata in Uniunea Europeana, noteaza Profit.



Cabinetul Grindeanu ar elimina taxa pe valoarea adaugata la achizitiile de locuinte noi de la 1 martie. Care e insa impactul acestei masuri? Eliminarea TVA la achizitionarea de locuinte noi e o masura prezenta in programul de guvernare. Surse apropiate Executivului, citate de ZF, afirma ca peste o saptamana masura va fi aplicata. Prin eliminarea TVA, preturile apartamentelor si caselor noi vor scadea cu 4,8% pentru cumparatorii la prima achizitie si cu 16% la cei care sunt de la a doua achizitie incolo. In prezent, TVA 5% se aplica la prima achizitie, de la a doua aplicandu-se TVA 19%. De unde diferenta 4,8%-5%, respectiv 16%-19%? "Cotele de 4,8% si 16% sunt corect calculate, numai ca din 100%. Cat plus 5% da 100%? 4,8%. La fel e relatia matematica 16%-19%, din 100%", explica fostul secretar de stat in Ministerul Finantelor Gabriel Biris, citat de Romania Libera Peste 62% din valoarea adaugata creata prin munca salariatilor romani se duce in profitul angajatorilor. Academia Romana recomanda in "Strategia de dezvoltare a Romaniei in urmatorii 20 de ani", recent facuta publica, scaderea ponderii profitului angajatorilor din munca salariatilor cu peste 21 de puncte procentuale, pentru a ne apropia de media europeana a acestui indicator. Academicienii explica in documentul citat ca, in fapt, cauza salariilor mici din Romania este tocmai ponderea crescuta a profitului companiilor din munca salariatilor lor. Academia Romana a publicat recent online cea de-a patra parte a "Strategiei de dezvoltare a Romaniei in urmatorii 20 de ani". Academicienii explica in raportul citat ca una dintre principalele cauze ale salariilor mici din Romania este ponderea prea mare a profitului companiilor in valoarea creata prin munca a salariatilor lor, relateaza Economica