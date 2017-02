Business report: Economia reala: Profiturile marilor companii pe 2016 ascund tensiunile cresterii pe consum. Topul dividendelor; O noua amanare la metrou. Statiile noi de pe Magistrala 4 ar putea fi inaugurate abia in trimestrul viitor, nu luna viitoare - surse; Rusii au scumpit brusc cu 25% gazele pentru Romania. Efecte in piata

Tensiunile ascunse de cresterea economica a Romaniei pe 2016 (4,8%) sunt reflectate de rezultatele pe 2016 ale celor mai mari 20 de companii romanesti cotate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), potrivit rapoartelor preliminare trimise la Bursa. Rezultatele pe 2016 ale companiilor din Top 20 BVB "sugereaza o crestere economica care s-a bazat in principal pe consum si cu investitii fara accelerare", a declarat, pentru cursdeguvernare.ro, Mihai Purcarea, CEO la BRD Asset Management. Companiile industriale au avut de castigat daca au avut legatura directa cu consumatorul final, ca OMV Petrom (SNP) prin reteaua de benzinarii, ceea ce nu a fost valabil pentru companiile energetice precum Electrica (EL). SNP a beneficiat de preturile in crestere ale produselor sale, dar Electrica nu, conform Curs de Guvernare Cele doua statii noi de pe Magistrala 4, Laminorului si Straulesti, vor fi inaugurate pana la sfarsitul lunii martie, a anuntat recent ministrul Transporturilor. Lucrarile de care depinde insa deschiderea circulatiei ar putea fi gata cel mai devreme in luna aprilie, potrivit unui inginer de pe santier. Finele lunii martie, termenul anuntat pentru deschiderea circulatiei in cele doua statii noi de pe M4, ar putea fi depasit. Si asta pentru ca pana atunci nu are cum sa fie gata sistemul de instalatii radio, TVCI, detectie incendiu si antiefractie si nici sistemul de sonorizare, conform surselor economica.ro "Implementam proiectul mult mai repede. Am fortat un pic furnizorii sa ne livreze mai repede. Dar, dupa parerea mea, nu se poate sa terminam in martie", a spus un inginer de pe santierul Magistralei 4, care a dorit sa-si pastreze anonimatul, a declarat Economica Dupa ce, pe tot parcursul anului 2016, au tinut pretul jos, castigand masiv piata, rusii au scumpit brusc si puternic gazul pe care il vand in Romania. Acesta este un lucru bun pentru producatorii romani, Petrom si Romgaz, care isi pot aduce inapoi clientii pierduti, dar rau pentru Romania, in ipoteza ca un nou val de frig va necesita importuri sustinute. Pretul cu care firmele din Romania aduc acum gaze din Rusia este de 88-90 de lei/MWh, spune presedintele ANRE Niculae Havrilet. In urma cu o luna, o luna si jumatate, gazele rusesti se vindeau cu 68 -70 de lei, ceea ce inseamna ca Gazprom a scumpit gazele cu circa 25%, de la inceputul acestui an. De altfel, scumpirea gazelor de import nu este neaparat o surpriza, desi amploarea ei este impresionanta, pentru ca a fost anterior anuntata chiar de conducerea Gazprom, pe fondul cresterii cotatiei titeiului. "Vedem deja dinamica preturilor pentru petrol si produse petroliere in trimestrul patru si, pe cale de consecinta, influenta lor asupra pretului gazelor", noteaza Capital Proprietarii de cluburi, baruri, restaurante, cinematografe, hoteluri, pensiuni, teatre si alte unitati publice care nu au inca autorizatia de securitate la incendiu vor fi obligati ca, pana la obtinerea documentului, sa monteze la usa un panou prin care clientii sa fie avertizati, inainte de a intra, ca spatiul functioneaza fara autorizatie, stabileste un proiect discutat acum in Parlament, avand ca argument incendiul de la clubul Colectiv, dar si pe cel inregistrat recent la clubul Bamboo. "Acest spatiu functioneaza fara autorizatia de securitate la incendiu" este textul pe care parlamentarii vor sa il impuna proprietarilor, sub sanctiunea unei amenzi consistente, si pentru care au pregatit deja si culoarea literelor, astfel incat clientii sa stie la ce riscuri se supun daca intra, dupa modelul avertismentelor de sanatate de pe pachetele de tigari, scrie Profit Statul va acorda burse sociale tinerilor studenti cu probleme de sanatate si celor care provin din familii cu venituri reduse. Bursele sociale se pot acorda pe toata durata studiilor, pana la absolvire, tinerilor studenti, pana la implinirea varstei de 35 de ani, potrivit unui proiect de act normativ al Ministerului Educatiei. Bursele sociale se vor acorda incepand cu al doilea semestru al acestui an universitar. Potrivit proiectului de Hotarare de Guvern, vor primi burse sociale:Studentii orfani de unul sau ambii parinti, respectiv cei pentru care s-a dispus ca masura de protectie plasamentul, si care nu realizeaza venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale. Pentru acesti studenti, bursele sociale se acorda si pe perioada vacantelor. Studentii bolnavi TBC care se afla in evidenta unitatilor medicale, cei care sufera de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficienta renala cronica, astm bronsic, potrivit Economica Autoritatile ar trebui sa se concentreze pe aprofundarea integrarii pietei unice europene mai mult decat oricand, a declarat presedintele Camerei de Comert Americane din Uniunea Europeana intr-un interviu pentru EurActiv. Karl Cox, liderul AmCham EU, a avertizat ca intensificarea instabilitatii politice din Europa risca sa deraieze procesul de integrare a pietei unice. Piata unica europeana a avut o contributie semnificativa la cresterea economica din statelor UE, facilitand activitatea investitorilor straini si incurajand comertul. "In acest moment, cu toate incertitudinile si schimbarile preconizate, este mai multa nevoie ca oricand ca factorii de decizie sa ia masurile necesare si sa aiba curajul de a avansa (cu integrarea)", a declarat Cox, conform EurActiv.ro Primaria Capitalei vrea sa isi infiinteze o firma proprie de dispecerat taxi, motivand ca astazi exista 37 de astfel de dispecerate si ca inspectorii Consiliului Concurentei au constatat posibile intelegeri intre firmele de taxi de impartire a pietei privind rutele catre/de la aeroportul Henri Coanda si de stabilire a aceluiasi tarif. Activitatea de dispecerizare a activitatii de transport persoane in regim de taxi se desfasoara in prezent prin 37 de dispecerate, care practica tarife cuprinse intre 1,39 lei/km si 3,5 lei/km. Primaria arata ca inspectorii Concurentei au constatat, in urma cu doi ani, ca marea majoritate a firmelor de taxi din Bucuresti au acelasi tarif, care in ultimii ani a fost modificat simultan sau intr-un interval relativ scurt, scrie Profit