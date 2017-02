Business report: Aternativa actuala la concentrarea de pe piata gazelor semnalata de CE: Gazprom sau baietii destepti; Cat vor pierde austriecii de la Schweighofer dupa ce au fost sanctionati ca ar folosi lemn taiat ilegal; Romania a facut progrese semnificative pentru reducerea saraciei

Piata en-gros a gazelor naturale ramane extrem de concentrata, 75% din aceasta fiind detinuta de doar 3 jucatori, a avertizat Comisia Europeana in raportul de tara, fara insa a preciza detaliat alternativele de care ar dispune Romania la aceasta situatie. In 2015, cotele de piata ale principalilor jucatori de pe aceasta piata erau de 22,49% (OMV Petrom), 22,47% (Romgaz) si 20,29% (GDF Suez Energy Romania). Celalalt mare furnizor din Romania (E.On Energie Romania se situa pe locul al patrulea (cu 13,9%). Interesant locul al cincilea era ocupat de filialele OMV Petrom, cu 7,55%. Cu alte cuvinte, piata este si mai concentrata decat sustine CE, 4 companii (OMV Petrom, Romgaz, GDF Suez Energy Romania si E.On Energie Romania) avand o cota de piata de 86,7%. Este insa aceasta situatie anormala? Nu, atat timp cat activitatea de productie este si mai concentrata, la fel ca si cea de furnizare pe piata reglementata. Pe ambele piete, lideri absoluti sunt cele patru companii care detin cele mai mai mari cote pe piata en-gros, relateaza Profit.ro Numarul locurilor de munca la fabrica Ford din Craiova ar putea creste, in conditiile in care angajatorii ar putea primi de la stat, prin finantare europeana, valoarea in lei a 250 de euro pentru fiecare persoana angajata in ucenicie si echivalentul in lei a 300 de euro pentru fiecare stagiar, cu conditia eliberarii certificatelor de ucenic si stagiar, potrivit Ministerului Muncii si Justitiei Sociale (MMJS). Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, s-a intalnit, vineri, cu o delegatie a companiei Ford Romania, pentru a discuta despre o posibilitate a cresterii numarului locurilor de munca la fabrica Ford din Craiova, anunta reprezentantii ministerului. In prezent, ministerul lucreaza la crearea de legi prin care angajatorii sa primeasca de la stat, prin finantare europeana, timp de trei ani, echivalentul in lei a 250 de euro pentru fiecare ucenic si valoarea in lei a sumei de 300 de euro pentru fiecare stagiar, cu conditia de a elibera certificate de ucenici si stagiari, precizeaza MMJS, citat de Economica.net Circa 5% din afacerile locale ale Holzindustrie Schweighofer vor fi afectate de retragerea certificarii FSC (The Forest Stewardship Council) acordata proprietarilor de paduri, procesatorilor si beneficiarilor care respecta legislatia si normele de buna practica in ceea ce priveste managementul responsabil al fondului forestier. In 2015, veniturile companiei cu capital austriac, care a fost acuzata in repetate randuri ca incurajeaza exploatarea de lemn ilegal, s-au ridicat la 447 de milioane de euro, intr-o usoara scadere fata de 2014. Cat despre profitabilitate, Schweighofer a avut in acesti doi ani beneficii nete de 112 milioane de euro. Iar intre 2012 si 2015, profiturile cumulate se apropie de 300 de milioane de euro. "Impactul dezasocierii FSC de Schweighofer este redus, insa asta nu inseamna ca nu vom face demersuri pentru a reobtine certificarea pentru aceasta liga", declara Dan Banacu, directorul general al companiei. Chiar daca businessul companiei ar putea suferi o scadere a comenzilor de circa 5%, potrivit estimarilor NewMoney, impactul asupra imaginii si credibilitatii companiei este ridicat. Un calcul simplu ne arata ca veniturile companiei ar putea scadea cu peste 20 de milioane de euro, daca mergem pe scenariul ca acestea au stagnat in 2016.Romania si Bulgaria conduc in continuare in topul celor mai sarace tari din Uniunea Europeana, insa progresele derulate de catre cele doua tari pentru reducerea ratei ei, dupa criza financiara din anul 2008, sunt de asemenea printre cele mai mari dintre statele europene. Trei tari din Europa de Sud-Est conduc in topul saraciei europene: Bulgaria, Romania si Grecia. Insa in timp ce elenii se adancesc din ce in ce mai tare in saracie, in ciuda ajutorului financiar de care au beneficiat din partea creditorilor europeni si si internationali (Banca Centrala Europeana si Fondul Monetar International), Romania si vecinul de la sud recupereaza puternic decalajul, potrivit datelor institutului european de statistica Eurostat. Intre 2008 si 2015, procentul de populatie care sufera "privatiuni materiale severe" (indicatorul european al saraciei - n.r.) a crescut de la 11,2% la 22,2% in Grecia, rata cresterii saraciei fiind aproape dubla de la inceputul crizei pana in prezent. Cifrele prezentate de ultimul studiu Eurostat arata ca aceasta evolutie aduce Grecia alaturi de tarile cu cea mai proasta situatie in topul european al saraciei, Romania si Bulgaria.Insa cu toate ca in Romania procentul ramane ridicat, de 22,7%, el a ajuns la acest nivel deoarece a scazut cu aproape o treime, respectiv 10 procente, de la 32,7% in timpul crizei financiare din 2008, relateaza Adevarul Financiar Salariul mediu brut, una dintre conditiile care trebuie indeplinita de strainii care solicita prelungirea dreptului de sedere temporara in scop de munca, a fost majorat de la 2.681 la 3.131 de lei, ca urmare a unor modificari legislative. In cursul anului 2016, Inspectoratul General pentru Imigrari a eliberat 2.887 de avize de munca/detasare, dintre care 2.266 pentru angajati permanent, 458 pentru detasati, 162 pentru muncitori inalt calificati si 162 pentru stagiari, potrivit unui comunicat al institutiei. Conform art 56 alin. 1din OUG 194/2002, republicata, privind regimul strainilor in Romania, "strainilor intrati in Romania in scopul incadrarii in munca li se prelungeste dreptul de sedere temporara in scop de munca daca prezinta contractul individual de munca cu norma intreaga, inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor, din care rezulta ca salariul este cel putin la nivelul castigului salarial mediu brut". In cazul lucratorilor inalt calificati, salariul trebuie sa fie la nivelul de cel putin 4 ori castigul salarial mediu brut, anunta Capita l.Aproximativ 2,3 milioane de europeni lucreaza in industria auto. Cifrele arata ca fiecare angajat produce in medie 7,11 automobile pe an in UE. Romania se situeaza mult sub media Uniunii, cu 2,92 de masini pe an. Statisticile Asociatiei Constructorilor Auto din Europa (ACEA) arata ca in Spania angajatii produc cele mai multe automobile, cu o medie de 16,48 masini pe an. Rezultatul se datoreaza faptului ca numarul angajatilor din Peninsula Iberica este destul de mic, acestia fiind ajutati de roboti. In tari cu traditie in producerea automobilelor, unde sindicatele sunt extrem de puternice, numarul de masini produse per cap de angajat este sub media UE. O medie ridicata au Slovenia si Slovacia pentru ca acolo s-au construit uzine noi, noteaza Auto Bild