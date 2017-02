​Business report: Centura Bucuresti Sud: CNAIR va scoate la licitatie pasajele de la Popesti-Leordeni si Berceni; Magistrala 5 de metrou se amana la calendele grecesti; Bomba economica cu ceas de la Palatul Victoria: Desi o treime din pensii sunt platite din bani imprumutati, Guvernul Grindeanu majoreaza pensiile minime cu 30 la suta

. Guvernul a alocat anul acesta un buget de 106 milioane de lei pentru Centura Bucuresti Sud. Pe acest sector, CNAIR va scoate deocamdata la licitatie proiectarea si executia pasajelor de la intersectiile cu DJ 401 (Popesti-Leordeni) si DN4 (Berceni), potrivit ministrului Transporturilor. Compania Nationala de Administare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) intentioneaza in perioada imediat urmatoare scoaterea la licitatie pentru proiectarea si executia pasajelor pentru intersectiile Centurii Bucuresti Sud cu DJ 401 si DN 4, a declarat ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, intr-un interviu acordat Jurnalul.ro. Bugetul alocat in 2017 pentru Centura Bucuresti Sud este de 106,209 milioane de lei. Cuc a mai spus ca, in baza acordului dintre Ministerul Fondurilor Europene si Banca Europeana de Investitii, in data de 4 noiembrie 2016 a fost semnat contractul pentru elaborarea unei analize strategice - multicriteriale, noteaza Economica . Doar 3 ani. Acesta era termenul lansat de autoritati in 2011 cand au demarat lucrarile la magistrala de metrou Eroilor-Drumul Taberei. Din pacate calculul era gresit: 3X3. Astfel, mai devreme de 2019 nu vom putea circula pe noua magistrala. Magistrala 5 de Metrou, sectiunea Drumul Taberei - Eroilor, este departe de a fi finalizata in 2018, asa cum a precizat recent conducerea Metrorex, iar bucurestenii mai au de asteptat inainte de a circula cu trenuri noi pe acest traseu. Cat, este inca greu de spus. Aproape sigur este ca cel putin doi ani, adica pana in 2019, daca nu chiar 2020. Si aceasta pentru ca cea mai complicata etapa din tot proiectul nici nu a inceput. Semnalizarea pe Magistrala 5 de Metrou, Drumul Taberei - Eroilor, este un proiect aparte a M5 care nu a fost scos la licitatie, in ciuda faptului ca este o lucrare complicata, cu termen mare de indeplinire. In aceste conditii, este greu de inteles cum noua magistrala va fi inaugurata in 2018, asa cum sustine conducerea Metrorex si ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Proiectarea si montajul sistemului de semnalizare, lucrare care dureaza cel putin doi ani de la desemnarea firmei responsabile, reprezinta cea mai "complicata" etapa din constructia unei magistrale de metrou, scrie Capital . Desi o treime de pensii sunt platite cu bani imprumutati, Guvernul Grindeanu va aplica, de la 1 martie, majorarea pensiei sociale minime cu 30%, ce va fi urmata de o noua majorare a punctului de pensie, la 1 iulie. In plus, se intentioneaza cresterea salariului minim brut pentru angajatii publici la 1.750 lei. Potrivit unei decizii prevazute si in programul de guvernare al PSD, de la 1 martie, pensia sociala minima va fi indexata de la 400 la 520 de lei, de aceasta crestere urmand sa beneficieze 1.022.168 de romani, potrivit datelor prezentate de ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Pensia sociala minima a fost introdusa de Guvernul Boc in 2009, pentru a compensa veniturile celor care fie au lucrat la negru, fie nu au muncit suficient astfel incat sa realizeze stagiul complet de cotizare. Ea se acorda de la bugetul de stat ca diferenta intre plafonul social de 520 de lei si nivelul pensiei cuvenite prin contributii, informeaza Romania Libera . Inegalitatea veniturilor din Romania este cea mai mare din UE si continua sa se accentueze - cei mai bogati 20% dintre romani castiga de opt ori mai mult decat cei mai saraci 20%, potrivit raportului de tara pentru Romania publicat de Comisia Europeana. Aceasta inegalitate a crescut incepand cu 2012 si a accelerat puternic in 2015. Dupa Romania, in clasamentul statelor cu cele mai mari inegalitati de venituri urmeaza Lituania, Bulgaria si Spania. Statele care inregistreaza un produs intern brut (PIB) per capita mai mic au, de regula, o inegalitate mai mare a veniturilor, precizeaza raportul CE, dar aceasta tendinta explica doar partial situatia din Romania. Nivelul ridicat de inegalitate este provocat si de efectele redistributive in scadere ale sistemului de taxe si este accentuat de diferentele mari existente intre mediul rural si cel urban, potrivit Curs de Guvernare Ford va expune noua generatie Fiesta ST in cadrul Salonului Auto de la Geneva. Dar pana atunci, oficialii Ovalului Albastru au pregatit o serie de detalii si fotografii cu noul lor hothatch subcompact. Pentru inceput, Ford Fiesta ST o sa integreze motorul EcoBoost de 1,5 litri cu trei cilindri. Vorbim despre o unitate noua care produce 200 CP si 290 Nm. In aceste conditii, acceleratia de la 0 la 100 km/h a noului Ford Fiesta ST ar urma sa aiba loc in 6,7 secunde. O alta noutate o constituie introducerea unui sistem de dezactivare a unui cilindru. Acesta va reduce consumul de carburant si emisiile de CO2. Conform oficialilor Ford, sistemul dezactiveaza unul dintre cei 3 cilindri cand motorul este in sarcina redusa si il poate reactiva in doar 14 milisecunde. Alaturi de noul motor, Ford introduce sistemul Drive Modes care permite soferului sa optimizeze experienta de la volan in functie de drumul pe care il are de parcurs, relateaza Auto-Bild Dupa ce au coborat la minim istoric anul trecut, dobanzile au reinceput sa creasca, mai intai la titlurile de stat (deja statul a acceptat dobanzi de peste 4% la emisiunile pe zece ani), apoi treptat pe piata monetara - in nici o saptamana, Robor la 3 luni a crescut cu 2 puncte de baza. Analistii sunt de parere ca vom vedea dobanzi in crestere, iar sansele ca lichiditatea din piata sa se contracte sunt tot mai mari chiar daca BNR nu va umbla la dobanda de politica monetara decat la sfarsitul anului 2017. Randamentele titulrilor de stat romanesti sunt in crestere. Doar la ultimele licitatii randamentele au urcat cu 5 puncte de baza in cazul titlurilor cu scadente lungi si cu 2 puncte in cazul celor scurte, arata ultimele buletine de analiza ale ING Bank. Mai mult, Ministerul Finantelor a plasat joi, in a doua licitatie din acest an de titluri de stat cu scadenta de peste zece ani, obligatiuni de stat in valoare de 300 de milioane de lei scadente in 26 iulie 2027, pentru care a acceptat sa ofere bancilor un randament mediu anual de 4,07%, in crestere sensibila fata de licitatia pentru acelasi tip de titluri desfasurata in urma cu aproape o luna, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), noteaza Economica Una dintre cele mai mari probleme cu care se confrunta spitalele de pe intreg mapamondul o reprezinta bacteriile si infectiile nosocomicale, transmite Digital Journal, care prezinta si o solutie in acest sens. Este vorba despre o tehnologie care utilizeaza lumina de culoare indigo pentru a distruge bacteriile dintr-o camera, dezvoltata de catre cercetatori scotieni si poarta numele de Indigo Clean. Testele clinice realizate pana in momentul de fata, demonstreaza ca acest produs poate reduce bacteriile cu pana la 70%. Cele mai recente studii in acest sens arata ca in Statele Unite, una din 25 de persoane internate preiau bacteriile nosocomicale, potrivit Biz Times. Daca vom trece in revista, pe scurt, stirile din ultimii ani din domeniu, pe plan local vom vedea ca situatia sta mult mai grav, anunta Capital