​Business report: Dupa ancheta DNA, CAF si Astra Arad lupta mai departe in instanta pentru contractul Metrorex, cu trenurile noi pentru M5; Dezastru in finantele publice: cum arata executia bugetara in prima luna din 2017; Un tanar din Romania a lansat un produs unic in lume - copacul solar inteligent: wi-fi, incarcator pentru gadgeturi si masini electrice

Datele publicate pe site-ul Ministerului Finantelor referitor la sumele care ar trebui achitate in contul datoriei publice prezinta cateva aspecte ce ar trebui lamurite. Daca ar fi sa ne luam dupa cifrele disponibile, anii 2018 si 2019 vor aduce un varf de plata ce nu prea se asorteaza cu politica expansiva de beneficii sociale anuntata iar bomba dobanzilor la datoria interna ar urma sa explodeze in 2019. Varful de plata bate la usa. Sumele alocate prin bugetul public pentru plata datoriilor statului, exprimate in lei, se regasesc in bugetul pe 2017 ( publicat pe site-ul Ministerului Finantelor) la Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli, Actiuni Generale, anexa nr.3/65/01 la titlul III, capitolul 5500, grupa 30, anunta Curs de Guvernare Primul copac solar inteligent din lume, inventat de un tanar bucuresean de 35 de ani, este apreciat de portughezi, brazilieni si germani. Andrei Vaida a creat un arbore care ofera un serviciu foarte practic cetatenilor de pe strada care raman fara raman fara baterie la telefonul mobil sau alte gadgeturi. "Primul copac solar inteligent a fost testat timp de un an, in Bucuresti, fata unui restaurant din Drumul Taberei. Este o initiativa care vizeaza facilitarea accesului la inovare si de a promova participarea cetatenilor. In Romania, in afara de cuvinte de apreciere nu am primit niciun fel de oferte. In Portugalia si Brazilia de dezvolta foarte bine aceste proiect. Primaria din Lisabona a adoptat un copac timp de doua luni, autoritatile din Braga sunt interesati de copacul iteligent solar. Copacul din otel are ramuri, trunchi si radacini, scrie Capital Astra Vagoane Calatori Arad si firma spaniola CAF au contestat in instanta decizia CNSC de anulare a licitatiei Metrorex pentru achizitia a 51 de trenuri. Acestea urmau sa fie puse in circulatie pe Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon. Demersurile celor doua companii au loc dupa condamnarea pe fond a doua persoane, anchetate de DNA pentru trucarea licitatiei. Spaniolii de la Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) au formulat pe 10 februarie un recurs la Curtea de Apel Bucuresti impotriva deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) de anulare a unei licitatii Metrorex. Este vorba despre licitatia lansata de compania de metrou inca din iunie 2014, privind cumpararea a pana la 51 de trenuri noi pentru Magistrala 5, cu o valoare estimata de 1,55 miliarde de lei, fara TVA, mentioneaza Economica Land Rover a publicat lista de preturi pentru noul Discovery. Modelul va fi disponibil in Romania incepand cu luna martie, iar pretul de pornire este de 49.200 de euro cu TVA. Noul Discovery preia platforma din aluminiu de la Range Rover si Range Rover Sport, fiind cu pana la 480 kg mai usor decat modelul actual. Aerodinamica a fost imbunatatita, cu un coefiocient Cx de 0,33. La viteze mari, garda la sol coboara cu 13 mm, de la 105 km/h, pentru o eficienta si mai mare. Cu o lungime de 4.970 mm, noul Land Rover Discovery pastreaza calitatile de habitabilitate ale modelului actual, imbunatatind oferta de spatiu. Volumul maxim al portbagajului atinge 2.500 de litri (1.231 de litri cu cinci scaune ocupate). In ceea ce priveste capabilitatile in off-road, noul Discovery ridica stacheta, cu o garda la sol mai mare cu 43 mm (283 mm) si o adancime a vadului de apa mai mare cu 200 mm (900 mm), relateaza Auto-Bild Vicepresedintele Comisiei Europene Valdis Dombrivskis si Comisarul pentru Afaceri Economice si Financiare, Pierre Moscovici, au trimis ministrului de Finante, Viorel Stefan, o scrisoare in care afirma ca, pana la momentul lansarii Prognozei de Primavara (aprilie 2017), guvernul ar trebui sa anunte "credibil" care sunt masurile menite sa readuca deficitul bugetar in tintele Pactului de Stabilitate. Estimarile Comisiei difera semnificativ de cele ale guvernului in ceea ce priveste principalele coordonate ale bugetului de stat pe 2017 si previziunile pentru 2018: pentru 2017, guvernul Grindeanu anunta, de exemplu, un deficit de 2,96% din PIB, in vreme ce Comisia estimeaza ca acesta va atinge 3,6% din PIB. De precizat: estimarile continute de Prognoza de Iarna 2017 sunt facute in baza cifrelor anului 2016 si, atentie, aplicand principiul "no policy changing", adica nimic nu se schimba, arata Curs de Guvernare. Statul a incasat in prima luna din 2017, an in care Romania ar urma sa inregistreze potrivit proiectiilor oficiale cea mai mare crestere economica post-criza de 5,2% din PIB, cu 1,1 miliarde de lei mai putin decat in ianuarie 2016. Astfel, veniturile bugetului general consolidat au scazut cu 5,7% in vreme ce cheltuielile au crescut cu 3,5%, reiese din datele publicate luni de Ministerul Finantelor Publice (MFP). Cel mai slab rezultat s-a inregistrat la capitolul TVA, unde incasarile au fost cu 1,7 miliarde de lei mai mici decat in prima luna a anului trecut. Banii incasati din taxa pe valoare adaugata sunt a doua cea mai importanta sursa de venit a bugetului si, fiind o taxa pe consum, ar trebui sa creasca, macar in teorie, in perioade in care care consumul este pe val, informeaza Capital In perioada 2007-2016, Romania a primit 40,86 miliarde de euro de la Uniunea Europeana si a contribuit cu 13,78 miliarde de euro, fapt care a determinat un sold pozitiv de 27,08 miliarde euro, a anuntat luni, intr-o postare pe Facebook, Ministerul Finantelor Publice (MFP), potrivit News.ro. Potrivit datelor ministerului, Romania a primit de la UE in Cadrul Financiar Multianual 2007-2013 suma de 37,05 miliarde euro. In timp ce in Cadrul Financiar Multianual 2014-2020, Romania a primit suma de 3,81 miliarde euro pana la 31 decembrie 2016, scrie News.ro. "Datele privind evolutia fluxurilor financiare dintre Romania si Uniunea Europeana din decembrie 2016, ale Ministerului Finantelor Publice, arata in continuare ca tara noastra este un beneficiar net al statutului de membru UE", se mai arata in postarea Ministerului de Finante, potrivit Economica