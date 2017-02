Business report: Romania la arbitraj. Mize de miliarde la mana judecatorilor internationali; Trei banci au facut 70% din profitul intregului sistem bancar; De astazi peste 1 milion de romani primesc 120 lei in plus la pensie

In ultimii ani, curtile internationale au fortat statul sa plateasca despagubiri de sute de milioane de euro, insa au dat si decizii favorabile Bucurestiului. Dar in disputele aflate pe rol in prezent sunt in joc sume de miliarde. In urma cu putine zile, Romania a inregistrat una dintre cele mai importante victorii din istoria sa la categoria dispute internationale. Potrivit unei decizii a Curtii Internationale de Arbitraj de la Paris, Enel va plati 401 milioane de euro in contul a 13,57% din actiunile Electrica Muntenia Sud, actiuni pe care, potrivit contractului de privatizare al societatii, gigantul italian ar fi urmat sa le cumpere suplimentar. Litigiul dintre cele doua parti a fost declansat, in 2014, de evaluarea diferita a valorii respectivelor parti sociale: daca Enel oferea circa 250 de milioane de euro, autoritatile de la Bucuresti ar fi dorit sa incaseze putin peste jumatate de miliard, noteaza Capital Profitul a trei banci romanesti este de 3,04 miliarde lei, adica 70% din profitul intregului sistem bancar. Pentru al doilea an consecutiv, Banca Transilvania (BT) reuseste sa fie vedeta sistemului bancar. Dupa un profit exceptional in 2015, de 2,4 miliarde de lei generat de achizitia Volksbank Romania, BT reuseste si in 2016 sa ramana cea mai profitabila banca, chiar daca profitul acum a fost la jumatatea celui inregistrat in 2015. Cu un profit net de 4,3 miliarde de lei in 2016, in usoara scadere fata de 2015, cand profitul a fost de 4,5 miliarde de lei, sectorul bancar romanesc a marcat al doilea an consecutiv in care multe bilanturi s-au incheiat pe plus, scrie Economica Dupa ce a fost majorat inca din prima zi a acestui an pensiile, noul Guvern ofera, de astazi, o suplimentare a pensiilor minime cu 30%. In iulie urmeaza o noua crestere. Punctul de pensie a fost majorat cu 5,25% de la 1 ianuarie 2017 prin Ordonanta de Urgenta. Anuntul a fost facut inca din luna decembrie de fostul ministru al Muncii, Dragos Pislaru. Astfel, inca din prima zi a acestui an, punctul de pensie a crescut de la 871,7 lei la 917,5 lei. De la 1 martie se majoreaza pensiile minime. Acestea cresc de la 400 de lei la 520 de lei. Incepand cu 1 iulie punctul de pensie va creste din nou. Cel putin asta sustin reprezentantii Ministerului Muncii si Justitiei Sociale (MMJS). Astfel, pensionarii se vor bucura de o noua crestere cu 9% a punctului de pensie, informeaza Capital La patru ani de la momentul in care statul roman a inceput discutiile cu compania chineza China General Nuclear Power Corporation (CGN) privind constructia in sistem de parteneriat public privat a reactoarelor 3 si 4 ale Centralei Nucleare de la Cernavoda, negocierile s-au blocat.Termenul agreat de cele doua parti pentru ajungerea la un acord asupra Documentelor Investitiei (Acordul Investitorilor si Actul Constitutiv al societatii de proiect) a fost 20 decembrie 2016, termen pana la care partile nu au ajuns la un acord final asupra Documentelor Investitiei din cauza divergentelor pe anumite subiecte. Negocierile urmeaza sa fie continuate ulterior analizei de catre Guvernul Romaniei a stadiului de implementare a Proiectului", arata Economica Numarul de cercetatori din Uniunea Europeana a crescut considerabil in perioada 2005 - 2015, de la 1,38 milioane pana la 1,82 milioane (+32,2%). Personalul din acest sector-cheie pentru dezvoltarea pe baze moderne a economiei s-a dublat in Portugalia, Irlanda si Grecia dar a scazut in Finlanda (sa ne mai miram de caderea Nokia!) si Romania (care nici macar nu avea de unde sa cada). Foarte putin in spatele nostru la ponderea cercetatorilor in forta de munca a mai ramas doar Cipru. Noi si insularii cu turismul si semiparadisul lor fiscal ce mai suntem sub pragul derizoriu de 0,5%, in timp ce media UE e pe la 1,2% iar Danemarca si Luxembourg se situeaza la peste 2% (nici Finlanda, amintita mai sus, nu a ramas departe), potrivit Curs de Guvernare Acum cateva zile, DS a publicat un teaser video care anunta debutul primului SUV european al companiei. Acum, cartile au fost date pe fata, iar noi avem ocazia sa vedem primele poze si sa aflam primele informatii despre DS7 Crossback. SUV-ul producatorului din Hexagon integreaza o grila tip cascada de dimensiuni generoase. Blocurile optice cu LED sunt si ele agresive, iar luminile de zi au fost integrate in zona laterala a spoilerului. In partea din spate, stopurile au un design extrem de interesant si ofera o semnatura luminoasa unica. Interior lui DS7 Crossback este unul excelent. 2 ecrane de 12 inchi integreaza atat comenzile pentru climatizare, cat si interfata sistemului de infotainment. Mai zabovim putin in aceasta zona si va spunem ca SUV-ul francezilor integreaza sistemul DS Connected Pilot, o tehnologie semi-autonoma, noteaza Auto-Bild Actiunile europene au intrerupt marti o serie de patru sedinte negative si au inchis in urcare usoara, sprijinite de companiile din industria de aparare, care au avansat dupa ce presedintele SUA, Donald Trump, a indicat ca va propune o majorare "istorica" a cheltuielilor militare in discursul pe care il va sustine astazi in Congresul american, primul dupa preluarea sefiei SUA. Indicele pan-european Stoxx Europe 600 s-a apreciat cu 0,2%, un avans modest dupa patru sesiuni in care a pierdut peste 1% din valoare. Indicele a consemnat insa un castig de 2,8% pentru luna februarie, a treia luna de crestere din ultimele patru. Bursa de la Paris a avansat astazi cu 0,3%, in timp ce pietele de capital din Londra si Frankfurt au crescut cu cate 0,1%, potrivit Profit