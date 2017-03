Business report: Centura Bucuresti: o noua amanare la lucrarile intre Chitila si Chiajna, din cauza unor exproprieri; Cat de bun este noul Nokia 3310 in comparatie cu iPhone 7; Generatia "millennials", tot mai greu de recrutat. Cum s-au adaptat angajatorii la tiparul tinerilor

Centura Bucuresti, una dintre cele mai aglomerate sosele din tara, trebuia sa fie deschisa circulatiei la 4 benzi inca de anul trecut pe sectiunea dintre A1 (Chiajna) si DN7 (Chitila), potrivit fostului sef de la Drumuri. Dar, din cauza unor probleme nerezolvate cu exproprierile, lucrarile ar putea fi gata abia in noiembrie, dupa sase ani de la demararea proiectului. Lucrarile la Centura Bucuresti pe sectorul cuprins intre A1 si DN7 ar trebui finalizate in al doilea trimestru, conform datelor oficiale de pe site-ul Companiei de Drumuri. Si acest termen va fi insa depasit, din cauza problemelor cu exproprierile, care nu au fost solutionate pana acum. Potrivit unui document intern de la Compania de Drumuri, data actualizata a receptiei este luna noiembrie 2017, potrivit Economica Relansarea modelului 3310 a cucerit internetul. Nostalgia, aspectul retro, bateria care pare sa nu se termine niciodata si nu in ultimul rand Snake, unul dintre primele jocuri populare pe telefonul mobil, au facut din noul 3310 un telefon pe care multi si-ar dori sa-l incerce. Jurnalistii de la cNet au testat telefonul prin Barcelona, incercand sa afle cum s-ar descurca "o noapte in oras" in lumea telefoanelor inteligente - l-au comparat cu un iPhone 7. Gasiti video aici. Evident, la nivel de aplicatii "sociale" iPhone este castigator detasat - pe 3310 nu se pot instala Twitter, Instagram sau Facebook. Tot telefonul celor de la Apple castiga si atunci cand vine vorba de gasit un anume loc, tinand cont de faptul telefonul Nokia nu are harti sau GPS. Totusi, cand vine vorba de o calatorie lunga cu metroul nimic nu poate fi mai placut decat clasicul joc Snake, scrie Digi24 Grupul auto francez Renault a publicat, marti, rezultatele vanzarilor pentru anul 2016, iar Dacia apare cu o crestere de 6,1%, pana la nivelul record de 542.542 de masini noi vandute. In 2015, Dacia a vandut 511.501 autoturisme. In statistica sunt luate in calcul doar masinile de pasageri (PC). In ceea ce priveste vehiculele utilitare usoare (LCV), Dacia a consemnat in 2016 o crestere a vanzarilor de 5,7%, pana la 41.677 de unitati, fata de 39.438, totalul din 2015. Per total (PC+LCV), Dacia a vandut anul trecut 584.219 autovehicule, cu 6% mai mult decat in 2015, cand totalul a fost de 550.939 de unitati. In Europa, vanzarile de masini noi Dacia au crescut cu 10,8%, pana la un total de 415.010, arata NewMoney Dupa ce am vazut cum Skoda a oferit cu facelifturi pentru Octavia si Rapid, acum a venit randul si modelului Fabia sa treaca prin bisturiul cehilor. Din pacate, exteriorul nu a suferit transformari, insa modificari importante au avut loc la interior si sub capota. Incepand de anul acesta, gama de motorizari de pe Fabia se imbogateste cu unitatea de 1,0 litru TSI. Aceasta inlocuieste vechiul 1,2 si va fi oferita in versiunile de 95 CP si 160 NM sau 110 CP si 200 Nm. Motorul in trei cilindri va putea fi cuplat fie la o cutie manuala cu cinci trepte, fiec la o transmisie automata cu 7 rapoarte, relateaza Auto-Bild Producatorii de componente auto au inchiriat peste 15% din totalul spatiilor industriale si logistice tranzactionate de investitorii imobiliari in 2016, un an cu o cerere record. Brokerii estimeaza o majorare a acestei ponderi, iar investitorii poarta batalii crancene pentru a-i atrage in proiectele lor. Dupa consolidarea pietei de spatii industrial-logistice din ultimii ani, realizata prin coagularea unui numar insemnat de proprietati in portofoliul a cativa investitori imobiliari, a inceput goana pentru umplerea depozitelor achizitionate. Chiriasul ideal pentru acesti proprietari este cel dispus sa ocupe spatiul o perioada lunga de timp si capabil sa genereze cerere si din partea altor sectoare economice, anunta Capital Potrivit datelor publicate de BNR, marjele nete de dobanda practicate de bancile comerciale (diferenta dintre dobanda la credite si cea la depozite, care intra in componenta marjei de profit) au ajuns in ianuarie 2017 la nivelurile confortabile de dinanite de criza financiara. Fenomenul se datoreaza cresterii dobanzilor la credite cu o medie lunara de 10 puncte de baza, precum si atingerea unui minim istoric al remuneratiei la depozite la 0,85%, medie pe sistem. Dobanzile au reinceput sa creasca si la nivelul corporate sau retail nu doar pe piata primara a titlurilor de stat, unde statul se imprumuta mai scump de la o saptamana la alta, noteaza Economica Recrutarea clasica este inlocuita cu cea sociala, in ceea ce priveste generatia "millennials", reprezentata de tinerii nascuti in anii '80 si '90. Ei sunt mai dificil de abordat, tocmai de ceea procesele sociale de recrutare se desfasoara diferit, de la companie la companie, si pun accent pe mediul online, social media si interviurile informale, potrivit unei analize Smartree. Formalitatea de la interviu a disparut, iar contextul tehnologic a dus la noi modalitati de a descoperi informatii legate de posibili angajati si angajatori. Totodata, si asteptarile tinerilor care isi cauta un loc de munca s-au schimbat, iar banii nu mai sunt un criteriu atat de important, ca in cazul generatiilor de dinainte, precizeaza NewMoney