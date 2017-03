Business repot: Ce putea sa faca CFR Calatori de banii pe calatoriile gratuite ale studentilor; Statul concureaza dur companiile la banii bancilor; Legea care poate arunca in aer factura la caldura

Calatoriile gratuite pentru studenti ar putea insemna in 2017 un efort bugetar de 180 de milioane de lei (40 de milioane de euro). Cu acesti bani, CFR Calatori putea cumpara opt trenuri noi sau repara 94 de locomotive electrice, conform calculelor Economica.net. In perioada 1 - 20 februarie 2017, in baza HG 42/2017 au fost emise studentilor peste 240.000 de bilete gratuite si un numar de peste 3.000 abonamente lunare. Valoarea de decont a acestor calatorii este de peste 10,8 milioane lei, au spus reprezentantii CFR Calatori. Practic, datorita gratuitatii, CFR Calatori inregistreaza un trafic dublu de studenti fata de anul trecut, cand in perioada 1-19 februarie 2016, studentilor le-au fost emise peste 132.000 bilete, potrivit Economica Soldul creditului guvernamental (inclusiv cel acordat administratiilor publice) a fost de 92,2 miliarde de lei la sfarsitul anului 2016, adica de peste 86% fata de soldul creditelor acordate de banci persoanelor juridice, potrivit datelor Banci Nationale a Romaniei (BNR). Altfel spus, bancile utilizeaza din posibilitatile lor de creditare aproape tot atat pentru finantarea statului, cat pentru finantarea companiilor, cunoscut fiind ca finantarea statului este o cale mai sigura si mai usoara de a face profit decat cea a companiilor. De asemeni, creditul guvernamental reprezinta 41,9% din totalul creditului neguvernamental, care include si imprumuturile acordate populatiei. Pe de alta parte, creditul acordat sectorului privat a ajuns, in septembrie 2016, abia la ponderea in structura creditarii in Romania pe care o avea in anul 2009, noteaza Curs de Guvernare O lege care va intra in vigoare in luna aprilie a anului viitor poate bloca sistemul actual de subventionare de catre primarii a pretului energiei termice livrate populatiei. Avertismentul a fost facut de Emil Calota, vicepresedinte al ANRE. Daca legea va fi respectata in conditiile de acum, pretul gigacaloriei in Bucuresti s-ar putea dubla, de exemplu. In luna aprilie a anului viitor va intra in vigoare legea 196/2006, privind venitul minim de incluziune. Un articol al acestei legi arata ca subventia la incalzire, acordata de autoritatile locale, de care beneficiaza acum toata lumea, va trebui acordata individual, fiecarui beneficiar. Iar fiecare consumator trebuie sa aiba contract cu furnizorul de energie termica. Lucru care acum nu se intampla in general, contractele fiind incheiate intre furnizorul de energie termica (RADET, in cazul Bucurestiului), si asociatiile de proprietari/locatari scrie Economica Curtea Constitutionala a Romaniei a motivat decizia prin care a declarat Legea privind conversia creditelor in franci elvetieni neconstitutionala. Curtea spune ca debitorii se pot adresa instantei, in conditiile impreviziunii, si sa ceara fie darea in plata, fie reechilibrarea contractelor, inclusiv prin conversia ratelor de plata in lei la un curs care poate fi cel de la momentul semnarii contractului sau cel de la momentul survenirii unui eveniment imprevizibil ori cel de la data conversiei, in functie de decizia judecatorului. Legea privind conversia creditelor in franci elvetieni la cursul de la data acordarii, cum a fost denumit proiectul adoptat de Parlament pentru modificarea OUG 50/2010, a fost declarata de CCR neconstitutionala, conform Profit Presedintele Patronatului Roman al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare (PRBAR), Viorel Vasile, a declarat ca "partea urata a pietei asigurarilor" din Romania s-a terminat odata cu falimentul Astra si Carpatica Asig. In primele luni din 2017 piata locala RCA e detinuta in proportie de 70% de Euroins si City Insurance. Conform PRBAR, in perioada 2014-2016 preturile politelor RCA au crescut in medie cu 80%, iar in a doua jumatate a anului trecut, in contextul introducerii plafonarii preturilor pentru acest tip de asigurari, a fost inregistrata o scadere medie de 30%. Conform datelor ASF, pana in decembrie 2016 prima medie pentru RCA in cazul persoanelor fizice a scazut la 465 lei. Pana in luna mai 2017, preturile RCA vor ramane la fel, apreciaza Viorel Vasile, potrivit Capital Asa cum va anuntam in urma cu cateva saptamani, si anul acesta o sa existe programul Rabal. Ministrul Mediului, Daniel Constantin, a declarat ca in 2017, valoarea tichetelor Rabla o sa creasca de la 6.500 de lei la 8.000 de lei. Si anul acesta, Ministerul are un buget pentru Rabla 2017 de 220 de milioane de lei, iar debutul programului ar urma sa aiba loc la finalul lunii aprilie. De asemenea, pentru programul Rabla Plus, cel dedicat vehiculelor eco, anul acesta va fi alocata o suma mai mare. In paralel, Ministerul Mediului vrea sa finanteze amplasarea de noi statii de incarcare pentru masinile electrice.Rabla Plus va avea o suma mult mai mare decat anul trecut la dispozitie pentru 1.500 de autoturisme electrice. Aici vreau sa va spun ca foarte multi au ridicat problema: domnule, cumparam masini electrice, dar nu avem statii de incarcare, scrie Auto-Bild Compania de consultanta Knight Frank a identificat 11.200 de romani cu averi de peste un milion de dolari, cu 400 in plus fata de numarul din 2015 si cu 53% mai multi decat in urma cu zece ani. Compania engleza se asteapta ca peste un deceniu, numarul milionarilor romani sa creasca la 12.300. Studiul extins la nivel global mai arata ca 4,3% dintre milionarii romani au averi mai mari de 10 mil. dolari. Numarul multi-milionarilor din Romania a crescut in ultimul an cu 20 de persoane si este mai mare cu 170 fata de acum un deceniu. Mergand mai departe, Knight Frank a constatat ca doar 180 din cei 11.200 de milionari romani au averi care depasesc 30 mil. dolari, numarul acestora urmand sa sporeasca cu 11% pana in 2026. In urma cu zece ani, 120 de romani se inscriau in aceasta categorie, noteaza Capital