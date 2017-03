Business report: Bancile reduc numarul de bancomate, romanii scot tot mai multi bani din ele; Presiuni majore pentru scumpirea gazelor; Clientii furnizorilor de electricitate intrati in insolventa pot plati mai mult pentru curentul consumat

. Clientii non-casnici vor avea un nou motiv sa fie extrem de atenti in momentul in care isi aleg furnizorul de electricitate, in cazul falimentului acestuia putand achita un pret mult mai ridicat pentru energia consumata, pret legat de cel de pe piata pentru ziua urmatoare (PZU), care a ajuns in primele luni ale anului si de 4 ori mai mare decat cel de pe piata la termen. Prevederea este cuprinsa intr-un proiect de ordin al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), menit probabil a corecta unele situatii neplacute pentru furnizorii de ultima instanta, aparute in urma falimentului mai multor furnizori ca urmare a majorarii pretului pe piata pentru ziua urmatoare in lunile ianuarie si februarie, scrie profit.ro NIS Petrol, compania petroliera detinuta de grupul rus Gazprom, care detine o retea de statii de alimentare cu carburanti in Romania, si-a crescut substantial veniturile din vanzari in Romania. Vanzarile de carburanti in Romania au generat pentru NIS Petrol venituri de 8,61 miliarde de dinari, in 2016 (circa 70 de milioane de euro, la cursul de acum), potrivit raportului financiar al companiei, trimsi recent Bursei de Valori din Belgrad. In 2015, veniturile din Romania fusesera de 7 miliarde de dinari, deci NIS a consemnat o crestere de 22% a veniturilor din Romania, in 2016, calculata in moneda sarba. NIS detine in Romania o retea de 18 statii de alimentare, majoritatea situate in zona Transilvaniei. Dupa primele trei luni ale acestui an, NIS ajunsese la o cota de 1% din piata romaneasca a carburantilor, potrivit unor date mai vechi, anuna Economica.net In doar trei luni de zile, numarul de bancomate puse de banci la dispozitia clientilor a scazut cu peste 500 de unitati. Insa, contrar a ceea ce s-ar crede, romanii extrag mai multi bani din bancomate, nu mai putini. In decembrie 2016, in Romania existau 10.341 de ATM-uri cu functie de retragere de numerar, potrivit datelor statistice ale Bancii Nationale a Romaniei. In luna septembrie, statistica BNR arata ca in Romania existau 10.874 de ATM-uri de la care se putea retrage numerar, deci cu 533 mai multe. Imputinarea numarului de ATM-uri poate fi pusa pe seama inchiderilor de sucursale bancare, a reducerii costurilor cu manipularea de numerar si a intretinerii masinilor, si a cresterii utilizarii mediului online, bancile incurajand clientii in acest sens, relateaza Economica.net Snap Inc, compania din spatele Snapchat, aplicatia de mesaje care dispar dupa un timp, s-a listat joi la bursa de la New York. Evenimentul i-a catapultat pe tinerii cofondatori ai Snapchat, Evan Spiegel (26 de ani) si Bobby Murphy (28 de ani), in randul miliardarilor in dolari din tehnologie. La scurt timp dupa gestul simbolic al celor doi de a suna clopotelul care anunta deschiderea sedintei de tranzactionare, pretul actiunilor Snap Inc a crescut cu 41%, pana la valoarea de circa 24 de dolari pe titlu. La inchiderea sedintei de joi, Snapchat avea o capitalizare bursiera de 28 de miliarde de dolari, iar o actiune era evaluata la 24,48 de dolari, informeaza The Guardian. De-a lungul zilei, titlurile Snapchat au ajuns si la un pret de 26,05 dolari pe actiune, respectiv la o valoare de piata a companiei de 29,1 miliarde de dolari. In 2013, Facebook a incercat sa cumpere Snapchat cu trei miliarde de dolari, suma enorma in contextul in care afacerea nu producea inca niciun ban. Totusi, Evan Spiegel, care avea atunci doar 23 de ani, a refuzat oferta, motivand ca nu sunt interesati de un castig pe termen scurt, noteaza NewMoney.ro. De ce nu se sustin. Principalii distribuitori de gaze naturale si oficialii ANRE anunta ca, de la 1 aprilie, preturile ar urma sa creasca. Va aratam mai jos de ce acest lucru nu ar trebui sa se intample. Frank Hajdinjak, directorul general al furnizorului si distribuitorului de gaze E.ON, a precizat recent ca gazul pentru populatie ar trebui sa se scumpeasca cu cel putin 10%, de la 1 aprilie. La randul sau, ENGIE, care distribuie si furnizeaza gaze in tot sudul Romaniei, prin vocea directorului Eric Stab, vorbeste tot de scumpiri, insa nu avanseaza un procent anume. ANRE, autoritatea de stat care reglementeaza preturile din energie, "indulceste" mesajul furnizorilor, apreciind ca da, probabil vor exista scumpiri, insa acestea vor fi de pana la 10%, aproape insesizabile, spune seful Autoritatii, Nicoale Havrilet, avand in vedere consumurile mici din sezonul cald, citat de Capital. Poluarea din marile orase devine o problema din ce in ce mai mare. In anumite state, autoritatile au inceput sa interzica accesul anumitor tipuri de vehicule, in timp ce in altele, masinile pot circula doar dupa ce au achitat o taxa speciala. Ei bine, autoritatile din Beijing se pregatesc si ele de o schimbare. Din pricina aerului poluat, asiaticii vor ca toate masinile de taxi care functioneaza cu motoare conventionale sa fie inlocuite cu masini electrice. In prezent, in Beijing sunt aproximativ 70.000 de taxiuri cu motoare pe benzina, iar toate acestea ar trebui inlocuite cu masini electrice, anunta Auto-bild.ro