Business report: Romania si varful ciclului economic: Politici grele pentru o recesiune usoara; Autostrada demolata se scumpeste cu 30%: inca 181 milioane de lei pentru lucrari pe lotul 3 Sibiu-Orastie; Incep lucrarile la un nou gazoduct care trece prin Romania

Economistii avertizeaza ca Romania se apropie daca nu cumva chiar a depasit deja varful ciclului economic si ca spatiul de operare prin politici anti-ciclice a fost deja ingustat periculos de mult de masurile recente de relaxare fiscala. "Indicatorul de anticipatii al indicelui CFA Romania, care are un orizont de un an, a atins maximul la finalul anului 2015, ceea ce este consistent cu ideea ca varful ciclului economic a fost atins in anul 2016", a declarat Adrian Codirlasu, presedintele Asociatiei CFA Romania, pentru cursdeguvernare.ro. Mai mult, "pentru anul 2017 consensus-ul analistilor CFA in ceea ce priveste rata de crestere a PIB real se situeaza intre 3,5% si 4%, rata de crestere a economiei Romaniei urmand, astfel sa convearga catre valoarea potentiala de crestere economica", a mai spus Adrian Codirlasu, citat de Curs de Guvernare Problemele de pe lotul 3 al autostrazii Sibiu - Orastie sunt departe de a fi rezolvate, desi a fost redeschis traficului in octombrie anul trecut, dupa repararea sectiunii demolate de 200 de metri. Pentru remedierea problemelor si finalizarea lucrarilor, sefii de la Drumuri estimeaza ca mai e nevoie de inca 181 milioane de lei. Valoarea initiala a contractului semnat cu constructorul italian se ridica la 604 milioane de lei. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) estimeaza ca suma necesara de decontat pentru autostrada Orastie-Sibiu va fi anul acesta la 106,9 milioane de lei iar anul viitor de 181 milioane de lei. Din suma pentru anul acesta, circa 280.000 de lei sunt pentru lotul 2 al autostrazii, 15 milioane de lei pentru executie spatii de servicii si finalizare ITS pe lotul 3, iar 1,64 milioane de lei pentru expertiza tehnica a lotului 3, informeaza Economica Lucrarile la gazoductul BRUA (Bulgaria - Romania - Ungaria - Austria) vor incepe la sfarsitul acestui an, iar conducta va fi functionala in 2020, cand ExxonMobil si OMV Petrom vor incepe extractia gazelor naturale din Marea Neagra, a declarat ministrul Energiei, Toma Petcu, la Radio Romania Actualitati. "Conform calendarului asumat de Transgaz, lucrarile vor incepe in trimestrul al patrulea al acestui an si este obligatoriu sa fie gata la sfarsitul lunii decembrie 2019. Deci, in 2020, el (gazoductul - n.r.) trebuie sa fie functional. Tot in 2020, cei de la Exxon si Petrom termina si ei lucrarile de aductiune a gazelor din platforma continentala a Marii Negre", a spus ministrul. Potrivit acestuia, gazoductul BRUA este esential pentru inceperea extractiei de gaze din Marea Neagra de catre Exxon si Petrom, relateaza Capital Mitsubishi are in vizor tara noastra pentru deschiderea unui punct de productie. Conform primelor informatii, oficialii japonezi au fost deja la Guvern pentru a discuta eventualele avantaje pe care le-ar putea obtine in cazul in care aleg sa deschida o uzina in Romania. Prahova si Timis sunt cele doua judete vizate de Mitsubishi. De ce? Pentru ca ambele sunt aplasate langa autostrazi finalizate, iar astfel transportul produselor catre Europa va fi ceva mai lejer. Pentru moment, informatia nu a fost confirmata de autoritatile din Timis sau Prahova. Dupa cum deja intuiti, investitia ar urma sa genereze noi locuri de munca si sa aduca o bani seriosi la bugetul local. De asemenea, Mitsubishi poarta negocieri si cu Ungaria si Slovacia. Ramane de vazut daca japonezii vor decide sa amplaseze aici viitoarea uzina, anunta Auto-Bild Persoanele care, pana la 31 martie, platesc anticipat impozitul pe locuinta datorat pentru intreg anul 2017 pot beneficia de o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local. In Bucuresti, stabilirea bonificatiei revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Impozitul pe cladiri trebuie achitat anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv, potrivit Codului Fiscal. Pentru a beneficia de reducerea acordata la plata impozitului pentru casa trebuie platita intreaga suma pana la finele lunii martie. Daca plata nu este efectuata pana la 30 septembrie, sunt calculate penalitati de intarziere, urmand ca in decembrie sa fie trimisa o somatie de plata. Impozitul pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, de pana la 50 lei inclusiv trebuie insa platit integral pana la primul termen de plata, arata Profit. Asa cum era de asteptat, aparitia, la data de 1 martie 2017, a "Cartii albe privind viitorul Europei" sub semnatura Presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a starnit numeroase discutii. Din pacate, cele mai multe luari de pozitie din spatiul public romanesc exprima teama si indignare fata de perspectiva crearii Europei cu doua viteze, demonstrand ignorarea catorva lucruri fundamentale. In primul rand, nu se intelege faptul ca in joc este soarta Uniunii Europene si nu soarta Romaniei. Primele doua scenarii propuse (Scenariul 1 - status quo si Scenariul 2 - reducerea rolului UE la acela de piata comuna) sunt cai spre disolutia inceata, dar sigura, a acestei organizatii. Or, cu o Uniune Europeana slabita sau pe cale de disparitie, Romania va supravietui, dar nu va fi nici prospera, nici democratica, nici libera. De aceea, poate ar fi cazul (parafrazand un celebru presedinte american) sa ne intrebam nu ce poate face Europa pentru noi, ci ce putem face noi pentru Europa, scrie Curs de Guvernare Mai multe statii de metrou ar putea fi inchise, timp de o saptamana, pentru modernizarea sistemului de acces, relateaza Digi24. Statiile vizate de aceasta masura sunt cele care nu au decat o singura iesire precum Tineretului, Aparatorii Patriei, Constantin Brancoveanu sau Pantelimon. In aceste statii, accesul calatorilor va fi restrictionat, din motive de siguranta, anunta seful Metrorex. Nu se stie, insa, exact cand vor incepe lucrarile. Pentru inlocuirea tuturor aparatelor vechi de validare a cartelelor de acces la metrou, compania va cheltui 170 de milioane de lei, bani din fonduri europene. Renovarea statiilor de metrou vine ca urmare a controlului facut anul trecut de ISU, in toate cele 54 de statii din reteaua metroului. Din cauza neregulilor descoperite de inspectori, Metrorex a primit o amenda de peste 13.000 de lei, noteaza Economica