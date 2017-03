Business report: Criza de electricieni in vestul tarii. Firmele incearca sa aduca forta de munca din Serbia; BRI avertizeaza ca o crestere mondiala bazata pe consum ar putea sa nu fie sustenabila; Calcul ingrijorator: care este pretul dublarii salariilor din sectorul bugetar

Revenirea economiei mondiale dupa criza financiara ar putea fi supra-dependenta de consumul intern si astfel in pericol sa se prabuseasca, a apreciat luni Banca Reglementelor Internationale (BRI), denumita si banca centrala a bancilor centrale din intreaga lume, transmite Bloomberg. Intr-un raport trimestrial, Banca Reglementelor Internationale sustine ca in ultimii ani a sporit numarul economiilor avansate ale caror cresteri se bazeaza pe expansiunea consumului intern. Pe langa faptul ca este mai slab decat alte tipuri de crestere economica, expansiunea bazata pe consum poate pune bazele unor prabusiri in viitor. Acest lucru este valabil in special daca expansiunea consumului se traduce printr-o acumulare de datorii, asa cum a fost cazul inainte de criza din 2008, informeaza Economica Patronatul Investitorilor Autohtoni (PIAROM) a emis luni un "document de pozitie" referitor la sugestiile presedintelui Comisiei Europene referitoare la reforma UE, caracterizand aceasta initiativa drept "o recunoastere a incapacitatii elitei politice europene de a identifica mecanisme de convergenta economica reala a statelor membre". In acest context, PIAROM cere partidelor sa colaboreze pentru elaborarea unui plan economic unic de dezvoltare a Romaniei si tuturor ordonatorilor de credite "sa adopte politici realiste si sa opreasca procesul de eliminare din competitiile interne a furnizorilor romani", relateaza Curs de Guvernare Grupul austriac OMV a acceptat sa achizitioneze pentru 1,75 miliarde de euro (1,85 miliarde de dolari) aproximativ un sfert din unul dintre cele mai mari zacaminte de gaze naturale din Rusia, de la Uniper, subsidiara companiei germane de utilitati E.ON SE, transmite Reuters. Tranzactia ar urma sa se finalizeze pana la sfarsitul anului si va avea efect retroactiv de la 1 ianuarie 2017, au anuntat duminica OMV si Uniper in doua declaratii separate. Surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul au declarat anul trecut pentru Reuters ca Uniper si-ar putea scoate la vanzare participatia de 24,99% detinuta la zacamantul Yuzhno Russkoye, pentru 1,7-2,5 miliarde de dolari. Printre co-proprietarii zacamantului se afla Gazprom si Wintershall, divizie a BASF, noteaza Capital Asa cum ne-a obisnuit, Volkswagen a tinut o conferinta de presa inaintea debutului Salonului Auto de la Geneva. Cu aceasta ocazie, nemtii au ridicat "misterul"de pe noul Arteon. Gandit ca un inlocuitor pentru CC, modelul producatorului din Wolfsburg a luat forma unui coupe cu patru portiere. Zona frontala difera complet fata de cea pe care o stiam de la clasicul Passat. Privit din profil, Arteon are o silueta placuta, cu o zona posterioara plonjata. Noul Volkswagen Arteon mizeaza pe sportivitate, iar acest lucru il deducem si din noile dimensiuni. Arteon este mai lung cu 9,4 centimetri, mai lat cu 4 centimetri si mai scund cu 2,8 centimetri, toate acestea valori fiind raportate la Passat, potrivit Auto-Bild. Impactul majorarilor de salarii anuntate duminica de ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, s-ar putea ridica la cel putin 3-4% din PIB, nivel ce nu poate fi sustinut din actualul buget. Aceste cheltuieli suplimentare ar duce la o dublare a deficitului bugetar (3%). Astfel, un calcul nerafinat arata ca impactul dublarii salariilor s-ar putea situa intre 24,4 si 32,6 miliarde de lei, in conditiile in care Guvernul se asteapta ca in acest an sa cheltuiasca 63,8 miliarde de lei cu salariile propriilor angajati. "Impactul e urias. (...) impactul e de ordinul procentelor din PIB, cel putin 3-4%", spune Ionut Dumitru, presedintele Consiliului Fiscal, precizeaza NewMoney Oferta mondiala de petrol ar putea avea probleme in a acoperi cererea dupa 2020, cand scaderea investitiilor ar putea duce la cresterea semnificativa a preturilor daca nu vor fi aprobate in curand noi proiecte de investitii, se arata in ultimele prognoze pentru urmatorii cinci ani publicate luni de Agentia Internationala a Energiei (IEA), informeaza Reuters. Cu toate acestea, IEA sustine ca exista semne privind o revenire modesta a investitiilor in 2017 dupa doi ani de reduceri semnificative, 25% in 2015 si cu 26% in 2016. De asemenea, IEA estimeaza ca cea mai mare parte a cresterii ofertei de petrol va veni din partea SUA, unde productia de petrol de sist ar urma sa creasca cu pana la 1,4 milioane barili pe zi pana in 2020, scrie Economica In vestul tarii, electricienii sunt din ce in ce mai greu de gasit, chiar daca li se asigura un salariu de inceput de peste 2.000 de lei pe luna, plus cazare, transport si instruire gratuite. Dupa ce a impanzit toata tara cu anunturi de angajare, fara prea mare succes, o firma care asigura mentenanta liniilor electrice in judetul Timis va aduce electricieni din Serbia. Criza fortei de munca din energie s-a adancit in ultimii trei ani, povesteste pentru Profit.ro Horatiu Radu, asociat si administrator al firmei Cons Electrificarea Instal din Timisoara, specializata in consultanta, proiectare si executie de retele electrice. Societatea, infiintata in urma cu 20 de ani, are 100-120 de salariati si asigura si mentenanta liniilor electrice in judetul Timis, arata Profit