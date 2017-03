Business report: Alarma (detaliata) pentru cei lucizi: 4,8% - cea mai mare crestere din Europa - nu se bazeaza pe ceva palpabil; Salariile din sistemul sanitar vor creste din 1 ianuarie 2018, si nu etapiza; ANAF trimis in misiune imposibila: 14 masuri pentru imbunatatirea gradului de colectare

Institutul National de Statistica a confirmat rezultatul de crestere economica pe anul trecut la nivelul de 4,8%, in prima varianta provizorie data publicitatii dupa estimarea initiala cu rol de semnal. (Reamintim ca vor urma dupa aproximativ o luna varianta provizorie 2 si dupa un an varianta semidefinitiva iar datele vor ramane "batute in cuie" de-abia dupa doi ani, in forma definitiva.) Rezultatul ajustat sezonier pentru trimestrul patru a fost de 1,3% fata de trimestrul anterior, valoare care pare a fi cea mai buna din ultimii trei ani. Daca ne uitam, insa, la avansul din perioada iulie-septembrie, care a fost cu mult mai mic decat in 2014 si 2015 (sub o treime), se poate observa ca efectul de baza favorabil a amplificat performanta din ultimul sfert al anului trecut, potrivit Curs de Guvernare Salariile din sistemul sanitar vor creste din 1 ianuarie 2018, si nu etapizat, vor fi cresteri si de 110-120 la suta, iar tichetele de masa vor fi date din 1 iulie 2017, alte majorari urmand sa fie etapizate pana in 2021, a declarat, pentru News.ro, prim-vicepresedintele Federatiei Sanitas, Iulian Pope. Cresteri salariale si de peste suta la suta in anumite cazuri, spor de vechime, tichete de masa, iar in unele cazuri tichete de vacanta, reducerea diferentei dintre domeniul clinic si domeniul neclinic sunt cateva dintre promisiunile primite de sindicatele din sanatate la intalnirea cu ministrul Muncii, Olguta Vasilescu. "A fost o intalnire foarte buna. Cel mai mare castig obtinut astazi (marti, n.r.) vizeaza cresterile salariale pentru toti angajatii din sistem, medici, asistenti, biologi, kinetoterapeuti, psihologi si ale categorii nemedicale, dar care lucreaza in unitati sanitare, inclusiv cei din asistenta sociala, a declarat Pope, conform Economica

ANAF trimis in misiune imposibila: 14 masuri pentru imbunatatirea gradului de colectare de implementat in urmatoarele 39 de zile. Premierul Sorin Grindeanu si reprezentantii Ministerului Finantelor au convenit marti cateva masuri pentru cresterea gradului de colectare a taxelor si impozitelor. 14 masuri, anunta premierul Grindeanu la RRA, doar 6 comunicate oficial de guvern. Dintre masurile comunicate, o parte par imposibil de realizat din conditii obiective. Intr-un interviu acordat marti de premierul Grindeanu postului national de Radio, dupa intalnirea de lucru de la Palatul Victoria, seful executivului a afirmat ca ANAF a prezentat un set de 14 masuri, "care vor fi comunicate public si care vor conduce la o imbunatatire a activitatii ANAF". Pana la acel moment, un comunicat al Guvernului emis dupa intalnirea de lucru la care au participat secretarul de stat Ionut Misa si Bogdan Nicolae Stan, presedinte al ANAF, anunta doar 6 dintre cele 14 masuri agreate, conform Curs de Guvernare.

12 constructori se bat pentru un lot din autostrada Campia Turzii-Targu Mures, contract estimat la 285 milioane de lei. CNAIR a primit 12 oferte pentru construirea sectiunii Targu Mures-Ungheni din autostrada Campia Turzii - Targu Mures si a unui drum de legatura, contract estimat la 285 milioane de lei. Acest lot a fost relicitat, dupa ce fostii constructori din Galati au reziliat contractul cu Compania de Drumuri in primavara anului trecut. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) informeaza ca in data de 06.03.2017 a avut loc depunerea ofertelor in cadrul procedurii de achizitie publica "Realizarea Autostrazii Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Lotul 1: Targu Mures - Ungheni si Drum de legatura - relicitare". "In conformitate cu noile prevederi legale in materia achizitiilor publice, Comisia de evaluare isi incepe activitatea privind evaluarea ofertelor. Informatii privind finalizarea procesului de evaluare se vor regasi in platforma SEAP", au spus reprezentantii CNAIR, scrie Economica

Guvernul vrea sa reabiliteze un numar dublu de apartamente fata de 2016. Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) estimeaza ca va finanta in acest an reabilitarea termica a circa 6.000 de apartamente dublu fata de rezultatul din 2016. Chiar daca bugetul alocat acestui program ajunge pentru 70% din volumul propus, ministerul se bazeaza pe atragerea de fonduri europene, o practica ocolita pana acum de primarii. Guvernul a alocat pentru acest an 8,8 mil. euro programului de reabilitare termica a blocurilor vechi. Sunt propuse la finantare un numar de circa 161 blocuri de locuinte formate din 6.700 apartamente in diferite faze de executie, din care in anul 2017 se estimeaza finalizarea unui numar de circa 6.000 apartamente. Bugetul propus ar ajunge pentru finantarea a circa 4.200 de apartamente, daca analizam deconturile de anii trecuti, noteaza Capital.

Nevoie urgenta de investitii la Aeroportul Bucuresti. Traficul creste foarte mult. Fondul Proprietatea, actionar la Aeroporturi Bucuresti, preseaza pentru investitii in terminalele Aeroportului Henri Coanda, in conditiile in care numai in 2016 traficul a crescut cu aproape o cincime. Aeroportul Henri Coanda din Bucuresti are rapid nevoie de noi investitii, atrage atentia unul din actionarii companiei care il opereaza, Fondul Proprietatea (FP). "Deja presam pentru lucrari la extinderea actualelor terminale", a declarat pentru Profit.ro Greg Konieczny, manager al Fondului din partea companiei de administrare Franklin Templeton. Argumentul este majorarea semnificativa a traficului din ultima perioada. "Aeroportul creste foarte, foarte rapid." In anul 2016, Aeroportul Henri Coanda din Otopeni a preluat 10,98 milioane pasageri, cu 18% mai mult decat in anul precedent, conform Profit.

Geneva 2017: Nissan Qashqai este cu un pas mai aproape de conducerea autonoma. Nissan a dezvaluit la Geneva versiunea restilizata a popularului SUV Qashqai, care pe langa un design reimprospatat a primit si un sistem de conducere semi-autonoma. Zona frontala a lui Qashqai a fost redesenata intr-un stil asemanator recent lansatei Micra. Farurile dispun optional de tehnologie full LED, iar blocurile optice posterioare integreaza dispersoare de forma unui bumerang. Si interiorul a primit actualizari, volanul fiind redesenat, iar plansa de bord si capitonajele de pe scaune si usi fiind mai placute la atingere. Sistemul multimedia NissanConnect a fost revizuit, interfata grafica avand un design mai atractiv, iar ergonomia generala a sistemului a fost imbunatatita. Optional este disponibil si un sistem audio Bose, care dispune de sapte difuzoare. Nissan i-a adus lui Qashqai si imbunatatiri care nu se vad cu ochiul liber, suspensia fiind reglata pentru un plus de confort, iar sistemul de directie promite o experienta de conducere mai placuta, noteaza Auto-Bild.