Business report: De ce nu mai vin constructori români la licitaţii de autostrăzi? Căşuneanu: de 8 ani particip degeaba; Cum sa alegi cel mai ieftin credit Prima Casa; Declinul demografic al Romaniei continua. Vom avea 14 milioane de locuitori

Anul trecut, in Romania s-au nascut 189.783 copii, cu 11.240 mai putini fata de anul anterior, in timp ce numarul deceselor a scazut cu 5.196 (2%), la 256.501. Mortalitatea infantila din Romania a crescut semnificativ cu 40% in decembrie 2016. Potrivit unor statistici internationale, Romania are cea mai mare rata a mortalitatii infantile din Uniunea Europeana. In Uniunea Europeana, Romania este pe locul al treilea in topul statelor cu cel mai mare declin demografic, dupa Germania (-187.000) si Italia (-161.800), potrivit Capital. Casuneanu: de 8 ani particip degeaba! Diaconu: Nu avem sustinere financiara. Este si cazul firmelor omului de afaceri Costel Casuneanu, care spune ca nu a mai castigat o licitatie pentru autostrazi sau centuri de opt ani, desi a avut oferte mai bune decat ale celor declarati castigatori. "Participam degeaba de opt ani. Desi aveam oferta de pe primul loc, castiga o oferta de pe locurile urmatoare", a explicat Costel Casuneanu pentru Economica.net a dat ca exemplu licitatia pentru lotul 4 din autostrada Sebes- Turda, castigata de austriecii de la Porr, cu oferta de pe locul 2.Leul s-a depreciat miercuri pana la cel mai scazut nivel al ultimilor patru ani. Analistii spun ca evolutia se explica prin faptul ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) a mutat mai sus asa-numita "zona de echilibru" a cursului leu/euro, intr-o tentativa de sustinere a cresterii economice, pe fondul unei deteriorari a competitivitatii companiilor locale. Guvernatorul spunea in februarie ca a observat faptul ca firmele romanesti se confrunta cu o crestere a preturilor de productie cuplata cu o scadere a preturilor de consum, evolutii care "nu lasa loc" pentru o intarire a monedei locale, potrivit NewMoney. Intre 2008 si 2015, raportul dintre numarul de salariati din economia privata si cel al bugetarilor a evoluat de la 3,45 pana la aproape 4. Divergenta totala: La Vaslui la nivelul anului 2015 existau mai putin de doi angajati in mediul privat pentru fiecare salariat din sistemul de stat. La celalalt pol se afla Ilfov, un judet cu evolutie spectaculoasa si atipica in mai multe domenii - aici, in 2015 lucrau in mediul privat aproape 10 persoane, la fiecare bugetar. Concret, in 2015, in Romania existau 951.913 bugetari si 3.783.902 angajati in mediul privat, potrivit datelor INS. Aceasta inseamna o medie de aproape patru salariati in economia reala, corespunzatori fiecarui bugetar, potrivit cursdeguvernare.ro Intr-un top simplu, exclusiv in functie de Dobanda Anuala Efectiva (DAE), pe primele locuri s-ar situa banci de dimensiuni foarte mici care nu vor putea acorda un numar substantial de credite, avand in vedere ca alocarea garantiilor se face in functie de cota de piata. Exista diferente uneori semnificative in ceea ce priveste alte caracteristici. De exempu, Banca Romaneasca este singura care nu percepe un comision anual, in timp ce BCR si ING cer 612 lei, iar CEC si OTP percep 562 de lei pe an, potrivit Capital. Singurele unitati Real care isi vor continua activitatea ca hypermarketuri, dupa preluarea lor de la grupul German Metro de catre fostii manageri Metro Gerardo Monzillo si Dusan Wilms, se vor transforma in magazine cu sortimentatie predominant romaneasca. Real Hyper Magazine SRL avea la nivelul lui 2015 afaceri nete in valoare de aproximativ 249,3 milioane de lei (55,3 milioane de euro), active in valoare de 76,1 milioane de lei (16,9 milioane de euro) si datorii de 176,2 milioane de lei (39,1 milioane de euro), potrivit Economica.net