Business report: Inegalitatea veniturilor in tarile UE. Romania - cel mai drastic indice; Cele mai multe locuri de munca vacante sunt pentru muncitori necalificati in fabrici de confectii; Shhaideh: Pana la sfarsitul anului vrem ca Romania sa reuseasca sa atraga de la Comisia Europeana 5,2 miliarde de euro

Romania se plaseaza (si aici) in coada tarilor Uniunii Europene la indicatorul de inegalitate a veniturilor, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat pe baza datelor colectate in anul 2015. Este un rezultat destul de bizar, daca ar fi sa tinem cont ca provenim din fostul bloc socialist, care da si statele cu cea mai mica inegalitate din actuala UE. Inegalitatea a fost calculata sub forma unui raport codificat S80/S20, intre veniturile celor mai 20% mai avuti cetateni ai unei tari si veniturile celor 20% mai putin avuti cetateni, pe baza venitului disponibil echivalent ( pentru asigurarea comparabilitatii, indiferent de structura populatiei in diferite tari). Am intrat in UE cu cea mai mare inegalitate dintre toate statele membre, si am avut pe parcurs o tentativa de a parasi prima pozitie ca valoare a indicatorului sau ultima ca nivel de coeziune sociala, potrivit Curs de Guvernare Cele mai multe locuri de munca vacante acum in Romania, intermediate de Agentiile de Ocuparea Fortei de Munca din toata tara, sunt pentru muncitori necalificati in fabrici de confectii, potrivit platformei card-profesional.ro a statului, care centralizeaza in timp real oferta de munca disponibila in tara. De altfel, statisticile ANOFM ne arata ca fabricile de textile din tara sunt in permanenta cautare de angajati. Motivul pricincipal e fluctuatia mare a salariatilor. Pe de o parte, conditiile grele de munca in fabricile de confectii si salariile mici ii determina pe unii dintre angajati sa renunte la scurt timp de la angajare, pe de alta parte angajatorii spun ca renunta la muncitori pentru ca nu vin la munca, absenteismul fiind o problema acuta cu care se confrunta multe companii cu fabrici in tara noastra, scrie Economica Vicepremierul Sevil Shhaideh a declarat, joi, la Galati, ca una dintre prioritatile majore asumate de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene este cresterea absorbtiei fondurilor europene, astfel incat, pana la sfarsitul anului, Romania sa reuseasca sa atraga de la Comisia Europeana 5,2 miliarde de euro."O prioritate majora pe care am prezentat-o autoritatilor locale este cresterea absorbtiei fondurilor europene. Am prezentat calendarul si masurile pe care ministerul nostru si le asuma astfel incat, la 31 decembrie 2017, Romania sa reuseasca sa ramburseze de la Comisia Europeana 5,2 miliarde de euro", a declarat, intr-o conferinta de presa, Sevil Shhaideh, potrivit Profit Tranzactiile cu puncte de despagubire emise de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor au capatat un impuls puteric din acest an, prin intrarea investitorilor institutionali la cumparare. Preturile au crescut o data cu apropierea termenului de la care statul ar trebui sa faca plati, dar esalonarea despagubirilor si posibila amanare a unor transe indreapta unii detinatori catre valorificarea rapida a punctelor, la un pret sub cel nominal, dar cu avantajul primirii sumei de bani o data si nu etapizat. Punctele de despagubire au fost acordate in baza legii 165/2013 celor deposedati abuziv de regimul comunist care nu au putut fi despagubiti prin restituirea in natura a vechilor proprietati. Ele pot fi folosite pentru a solicita o despagubire in bani din 2017 sau pentru a participa la licitatii la care sunt scoase la vanzare terenuri sau imobile ale statului, conform Economica . Anul trecut ne-a readus un deficit comercial de aproape 10 miliarde euro, in conditiile cresterii consumului intern. Exportul nu a reusit sa creasca suficient pentru a acoperi cererea de produse pe care nu le producem in tara. Exporturile Romaniei reprezinta, la nivel macro, ceea ce produce tara noastra pentru a plati importurile, adica produsele si serviciile pe care nu le putem face singuri. De aceea este foarte important ca valoarea a ceea ce producem si vindem sa fie la fel de valoros cu ce cumparam, astfel incat balanta comerciala sa nu fie deficitara. De altfel, una dintre cauzele crizei din 2009 a fost chiar deficitul comercial foarte mare, situatie pe care am reusit sa o corectam ulterior, dar acum ne aflam din nou pe un trend de crestere, pe fondul majorarii consumului intern, potrivit Capital Angajatii din Cluj-Napoca resimt cel mai mult povara financiara a ratelor lunare platite pentru achizitia unui apartament cu una sau doua camere, desi salariile sunt mai mici decat cele din Capitala. Astfel, chiar daca salariul mediu net din Cluj-Napoca este cu 18% mai mic decat cel din Bucuresti, angajatii clujeni platesc rate cu 15% mai mari decat bucurestenii pentru achizitia aceluiasi tip de garsoniera. In cazul achizitiei unui apartament cu 2 camere, rata lunara platita pentru un credit prin Prima Casa echivaleaza cu 47% din salariul mediu al unui angajat clujean, cu mult peste media Bucurestiului, de numai 34% din venitul lunar. Pentru apartamentele cu 3 si 4 camere, cele mai mari rate sunt in judetul Constanta, potrivit unei analize realizate de platforma de imobiliare Storia.ro, scrie Profit Skoda se pregateste usor, usor de un debut in zona electricelor. Dar pana in 2020, cand vom face cunostinta cu primele modele de acest gen din portofoliul cehilor, Skoda pregateste un concept electric pentru Salonul Auto de la Shanghai. "Acum se afla in studioul de design si va fi gata in Aprilie, pentru Shanghai. Este ideea noastra cu privire la un vechiul eco bazat pe platforma MEB a grupului Volkswagen", a declarat Christian Strube, seful departamentului de Cercetare si Dezvoltare Skoda. Primul model Skoda care ar urma sa treaca in era eco va fi Superb. In prima faza, nava-amiral a nemtilor va miza pe un sistem de propulsie de tip plug-in hybrid. Debutul sau va avea loc in 2019, iar in 2020 sau 2021 vom vedea si varianta 100% electrice, conform Auto-Bild