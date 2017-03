Business report: Taxe mai mari pentru cei care lucreaza de acasa; Cat costa lipsa educatiei financiare: Romanii tin peste 55 miliarde lei in depozite pe termen foarte scurt, fara sa produca valoare suficienta; Primaria a reziliat contractul prin care UTI asigura mentenanta Arenei Nationale. Compania arata ca PMB i-a ofertat imediat angajatii care se ocupau de stadion

Guvernul vrea sa introduca un nou tip de contract de munca pentru cei care lucreaza de acasa, prin intermediul telefonului mobil sau al internetului. Acesta nu ii va avantaja, insa, cel putin din punct de vedere financiar, pe angajati. De castigat ar urma sa aiba statul, care va incasa mai mult din taxe. Deocamdata, proiectul e in lucru la Ministerul Muncii.Guvernul vrea sa reglementeze munca de la distanta, prin introducerea unui nou tip de contract de munca - teleworking. Acest mod de lucru e frecvent mai ales in domeniul IT. Tudor Constantin sta in Cluj-Napoca, insa e angajatul unei companii din Statele Unite. "Primul an a fost un pic mai ciudat, dar m-am obisnuit, adica nu pot sa zic ca simt lipsa interactiunii cu colegii. Daca vreau sa vad oameni, ma duc la sala, ma duc la cumparaturi, scot cainele la plimbare. Avantajele financiare le compneseaza mult peste masura", spune Tudor Constantin. Firmele si expertii in resurse umane spun insa ca noile contracte nu ii vor avantaja pe cei care lucreaza de acasa. Masura ar avea mai degraba scopul de a atrage bani la buget, anunta Digi 24 Tara noastra nu a dus niciodata lipsa de oameni inteligenti si cu imaginatie, iar drept dovada stau inventiile acestora care au schimbat lumea. De la stiloul lui Petrache Poenaru, la scaunul pentru ejectarea pilotilor, la insulina lui Nicolae Paulescu si avionul cu reactie al lui Henri Coanda, romanii au creat lucruri extraordinare. Unul dintre tinerii romanii care face, in prezent, cunoscuta Romania peste hotare este Denis Tudor, 23 ani. Aflat in anul patru la facultatea de Electronica si Telecomunicatii din cadrul Universitatii Politehnica, Denis este unul dintre castigatorii competitiei Hyperloop, ce si-a propus gasirea unei alternative de transport a viitorului, initiata de omul de afaceri Elon Musk. Romanul face parte dintr-o echipa internationala pe care au denumit-o rLoop. Cu totii au pus bazele unui sistem atipic, capabil sa transporte calatori printr-un tunel depresurizat, cu peste 1.250 de kilometri pe ora. Fiind vorba despre 40 de membri din 14 tari, echipa din care face parte Denis Tudor a fost organizata online, pentru ca fiecare sa poata lucra de la distanta. Tudor si colegii sai de echipa, printre care si membri NASA, Tesla sau Sony, si-au inglobat ideile intr-un prototip, construit cu 70.000 de euro, fonduri atrase exclusiv prin eforturi de crowdfunding, relateaza Capital Primaria Capitalei a reziliat in urma cu cateva zile contractul prin care compania UTI asigura mentenanta Arenei Nationale, desi mai era valabil pana in iunie 2018, argumentand prin nivelul costurilor. Compania sustine ca, in mod neelegant si neprofesionist, reprezentantii PMB au sugerat angajatilor UTI care se ocupau de acest contract sa demisioneze si sa se angajeze la primarie pentru a asigura buna desfasurare a meciurilor din zilele urmatoare.Este de notorietate ca in Romania nu exista interes decat pentru costul initial al investitiilor, nu si pentru costurile recurente de intretinere si mentenanta, au afirmat reprezentantii UTI pentru Profit.ro . In cazul Stadionului National "Lia Manoliu", in care s-a investit foarte mult, salvarea a venit de la FIFA, care are cerinte foarte stricte de functionare, astfel incat PMB a fost nevoita sa organizeze o licitatie pentru servicii de mentenanta, arata acestia. UTI isi rezerva dreptul de a contesta in justitie anularea contractului cadru "din motivul, usor de evaluat, ca acum, dupa trei ani, preturile ar fi prea mari".Romanii tin peste 55 miliarde de lei in depozite pe termen foarte scurt, cu scadenta de o zi, iar acesti bani nu produc beneficii consistente pentru deponenti sau economie, sustin reprezentantii celor mai mari fonduri de investitii din Romania. Datele Bancii Nationale a Romaniei arata ca valoarea depozitelor pe termen scurt a crescut anul trecut fata de 2015 cu aproape 39%, de la 39,9 miliarde de lei la 55,4 miliarde de lei. "Anul trecut au crescut depozitele populatiei si aproape 15 miliarde de lei s-au dus in plus in depozite overnight (n.red. depozite in care termenul de scadenta este ziua lucratoare urmatoare datei constituirii). Banii aceia nu produc suficient pentru client si aproape zero pentru economie, deci nimeni nu are de castigat,￯ afirma Mihai Purcarea, CEO al BRD Asset Management. Educatia financiara deficitara reprezinta unul dintre motivele care explica apetenta romanilor pentru depozite, in detrimentul plasarii economiilor in fonduri de investitii, piata de capital sau alte instrumente financiare, au afirmat administratorii de fonduri de investitii, scrie profit.ro Recent, agentia de presa Reuters prezenta o fotografie-document (foto jos). Este vorba despre un vultur care a capturat o drona. Imaginea a fost surprinsa in timpul unor exercitii militare care au avut loc in Franta si era aproape suprarealista: o uniune ciudata intre natura si tehnica, intre un vultur si o drona. Se spune ca o fotografie face cat o mie de cuvinte. In acest caz, se poate spune ca o fotografie aduce cu sine o mie de simboluri. Este vorba despre doua lumi care ajung sa convietuiasca, sa colaboreze sau sa se vaneze una pe alta. Dincolo de simboluri, este momentul in care mai multe state si Parlamentul European pregatesc o legislatie speciala pentru roboti. Bill Gates, citat de revista MarketWatch, declara recent ca robotii vor trebui sa plateasca impozite si contributii sociale. Logica omului de afaceri pare simpla: robotii produc, sa spunem de 50.000 dolari, deci trebuie sa plateasca si impozitele aferente. In alta cheie, un raport coordonat de catre un eurodeputat de stanga al Parlamentului European consacra faptul ca utilizarea robotilor ar putea pune in pericol sustenabilitatea sistemului de securitate sociala. In sensul ca utilizarea pe scara tot mai extinsa a robotilor va duce la o reducere a fortei de munca si la o scadere a contributiilor sociale incasate. Doar doua observatii; iata cum, pe tema robotilor, un om de afaceri se intalneste in idei cu un politician de stanga si, doi la mana, ce sens are ca o companie sa introduca robotizarea daca va fi impozitata suplimentar? Logica modernizarii productiei prin folosirea robotilor sau, in viitor, a inteligentei artificiale este tocmai cresterea eficientei. Penalizarea companiilor care investesc in robotica va intarzia procesul, relateaza Newmoney.ro Intr-un comunicat transmis joi de Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare din Romania, companiile de asigurari vor putea oferi un RCA mai ieftin soferilor cu riscuri bune. Plafonarea tarifelor la asigurari a dus la cazuri in care soferii cu conduita buna platesc aproape cat cei cu istoric ridicat de daune. Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania = UNSAR = arata ca, in ciuda informatiilor vehiculate privind cresterea nejustificata a preturilor RCA, preturile politelor pentru toate categoriile de clienti au fost intr-o continua scadere in perioada august-octombrie 2016, inaintea aplicarii tarifului maximal. Mai mult, "segmentele cu risc scazut de daune, cum ar fi autoturismele detinute de persoane fizice, au beneficiat, pe tot parcursul anului 2016, de fluctuatii mici ale primelor medii, in ciuda plafonarii impuse incepand cu jumatatea lunii noiembrie", noteaza Auto Bild