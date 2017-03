​Business report: Lista completa a actiunilor prin care ANAF promite sa creasca colectarea. Si cateva detalii; Romania se bate cu SUA pe piata globala a produselor bio; Romania, locul 11 mondial intre exportatorii de cherestea. Exportul de bustean a crescut cu 50% in 10 ani

ANAF lucreaza la implementarea celor 14 directii de actiune in baza carora spera sa imbunatateasca semnificativ gradul de colectare a taxelor si impozitelor datorate statului. La incheierea discutiilor cu premierul Sorin Grindeanu, pe data de 7 martie, Guvernul a dat publicitatii un comunicat in care a anuntat ca au fost stabilite cateva masuri vor fi implementate pana pe data de 15 aprilie. Comunicatul de atunci continea, insa, doar 6 exemple. cursdeguvernare.ro prezinta lista completa a celor 14 actiuni pe care premierul si ANAF au convenit-o. Cu precizarea ca acestea, daca ar fi implementate in litera, dar mai ales in spirit, ar impinge Fiscul iremediabil pe calea normalizarii relatiei statului cu contribuabilul si ar semnala ca ANAF incepe sa ia in serios lupta anti-frauda. Si cu observatia: succesul sau esecul tine de oamenii care implementeaza aceste planuri, relateaza Curs de Guvernare. Chiar daca fata de alte state europene Romania are o productie redusa de produse vegetale ecologice, lipsa unitatilor de procesare o face un jucator important pe piata globala. Fermierii romani ruleaza anual 250-270 de milioane de dolari, tara noastra fiind "atat o piata de desfacere cat si un competitor pentru SUA", arata un raport al USDA. Cererea de pe pietele externe ramane principalul motor al dezvoltarii agriculturii economice din Romania, sector in care se ruleaza intre 250 si 270 de milioane de euro anual, potrivit unui raport al Departamentului pentru Agricultura al SUA (USDA). In contextul unui consum local in crestere, dar inca insuficient, dar si a lipsei produselor bio procesate fabricate in Romania, fermierii nosti sunt nevoiti sa exporte si se intalnesc astfel pe marile piete europene cu competitia americana, informeaza Economica. Romania ocupa in 2013 locul 11 in clasamentul mondial de cherestea, cu o valoare de aproape 700 de milioane de dolari a acestor tranzactii. Aceasta, in conditiile in care nu suntem decat al saselea producator de cherestea din UE. In 2014, in UE 28 s-au produs aproximativ 99 milioane de mc de cherestea, din care doua treimi iprincipalele cinci state in domeniu, conform Eurostat: Germania (22%), Suedia (17.6 %), Finlanda (11.0 %), Austria (8.4 %), Franta (8.0 %). Volumul exporturilor de bustean brut a crescut cu 50% in 10 ani. Potrivit datelor INS, volumul de lemn rotund exploatat in Romania a crescut cu 50%, din 2002 pana in 2015, in timp ce valoarea exporturilor de lemn brut, cherestea, produse stratificate etc. s-a triplat, de la 0,6 miliarde la 1,8 milarde de euro, potrivit Curs de Guvernare Am ajuns la acea varsta la care break-urile devin din ce in ce mai interesante. In cadrul Salonului Auto de la Geneva, producatorii au expus si cateva astfel de modele. Iata 5 dintre cele mai interesante break-uri pe care le-am putut admira in cadrul Salonului Auto de la Geneva. 1.BMW Seria 5 Touring: BMW a expus in premiera internationala noul Seria 5 Touring. Modelul se adreseaza celor care vor sa beneficieze de si mai mult spatiu, iar debutul comercial va avea loc in vara acestui an. Din punct de vedere estetic, BMW Seria 5 Touring preia elementele de pe sedan, singurele modificari fiind in zona posterioara. Spre deosebire de vechea generatie, noul Seria 5 Touring este mai lung cu 36 de milimetri si mai lat cu 8 milimetri. Ampatamentul a crescut si el cu 7 milimetri, in timp ce masa totala scade, in medie, cu 100 de kilograme, arata Auto-Bild. Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) propune instalarea de contoare inteligente pentru 30% dintre consumatorii de energie electrica pana in anul 2020, urmand ca, pana in anul 2026, toti utilizatorii sa beneficieze de sisteme inteligente de masurare a consumului, potrivit unui proiect de ordin. 'Planul national de implementare a SMI (sisteme de masurare inteligenta - n.r.) se deruleaza in doua etape, dupa cum urmeaza: etapa I a planului national de implementare a SMI cuprinde perioada 2017 - 2020; etapa a II-a a planului national de implementare a SMI cuprinde perioada 2021 - 2026', se arata in proiect, scrie Agerpres. De asemenea, pana in anul 2020, in fiecare zona de concesiune a serviciului de distributie a energiei electrice se vor instala contoare inteligente pentru cel putin 30% din numarul total de consumatori, precizeaza Capital. Mai multe propuneri de modificare a Codului Fiscal, printre care impozitarea supermarketurilor in functie de cifra de afaceri, neimpozitarea salariilor tinerilor pana in 25 de ani precum si scutirea de la plata impozitului pe profit, in limita a 30.000 euro, a firmelor care angajeaza part-time femei cu copii in varsta de pana la 7 ani, vor fi respinse definitiv de Parlament. Proiectele au fost dezbatute si in comisia de bget si finante din Camera Deputatilor, dupa ce ele fusesera respinse in toamna de senatori. Deputatii din comisia de specialitate au intocmit rapoarte de respingere pentru toate aceste initiative legislative. Mai mult, la propunerea presedintelui de comisie, doua dintre ele au fost respinse de la bun inceput pentru faptul ca deputatul initiator nu era prezent la sedinta comisiei, deputatii ignorand faptul ca deputatul respectiv nu a castigat un nou mandat pentru a-si putea sustine initiativa, noteaza Profit. Totalul creditelor acordate de bancile comerciale a scazut cu peste un miliard de lei in luna ianuarie 2017 fata de decembrie 2016, conform datelor prezentate de Centrala Riscurilor de Credit din BNR. Surse din bancile comerciale explica faptul ca scaderea se datoreaza in mare parte diminuarii interesului populatiei pentru contractarea de credite ipotecare, mai ales ca din ianuarie gradul de indatorare a scazut cu 10%, iar valoarea garantiei ipotecare a scazut. Ultimele date prezentate de Centrala Riscurilor de Credit arata ca valoarea creditelor acordate de bancile comerciale a scazut cu peste un miliard de lei intr-o singura luna, de la 315,9 miliarde lei in decembrie 2016 la 314,9 miliarde de lei la sfarsitul lunii ianuarie 2017. O diseminare a datelor prezentate de statisticile BNR arata ca in cazul creditelor pe termen mediu si scurt avem o crestere de 44 de milioane de lei, in timp ce volumul creditelor pe termen lung a scazut cu 1,44 miliarde de lei, scrie Economica