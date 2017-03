Business report: ​DESI 2017, Romania: Cea mai buna viteza la Internet, dar pe ultimul loc din UE la folosirea lui;  Strainii controleaza productia de cereale bio din Romania. Italienii si nemtii exploateaza peste 9.000 de hectare in Timis; Festivalul cresterii prin consum de import: Deficitul comercial pe ianuarie 2017 - cu 60% mai mare fata de aceeasi luna din 2016

Comisia Europeana a dat publicitatii Indexul Economiei si Societatii Digitale (DESI), editia 2017, din care reiese faptul ca singurul lucru cu care se mandreste Romania, viteza Internetului, nu este suficient ca tara noastra sa schimbe traditionalul ultim loc din UE in acest clasament. Romania se afla pe locul 28 in DESI 2017. In raport scrie: "Zonele urbane sunt acoperite de conexiuni in banda larga de mare viteza, Romania situandu-se pe locul doi in UE in ceea ce priveste proportia de abonamente din UE. De asemenea, adoptarea de catre consumatori a serviciilor mobile in banda larga se accelereaza. Cu toate acestea, rata de digitalizare a economiei, inclusiv a serviciilor publice, si nivelul competentelor digitale raman scazute", scrie Curs de Guvernare Judetul Timis a devenit patria culturilor de cereale bio a investitorilor italieni din Romania. Emiliana West Rom, companie detinuta de omul de afaceri Luciano Martini si Agricola Alba, parte a grupului Eurovo din Italia, au cultivat anul trecut in jur de 5.600 de hectare. Alte 3.600 de hectare sunt cultivate in judetul Iasi de catre patronul clubului de forbal german Schalke 04, Klemens Tonnies. Cele mai mari culturi de cereale bio din Romania apartin unor investitori straini, indica informatiile Agentiei de Plati pentru Agricultura puse la dispozitia Economica. Este vorba despre omul de afacei italian Luciano Martini, unicul actionar al companiei Emiliana West Rom, grupul Eurovo din Italia, cu activitati in productia de oua si Klemens Wilhelm Tonnies, patronul clubului de forbal german Schalke 04, care detine in Romania compania Orgapic SRL din judetul Iasi, relateaza Economica. Deficitul comercial pe luna ianuarie 2017 a fost de 602,2 milioane euro, cu aproape 60% mai mari fata de aceeasi luna a anului anterior, potrivit datelor furnizate de INS. Exporturile au crescut intr-un ritm foarte bun (+13,6%, pana la 4.680,2 milioane euro), dar au fost devansate de importuri, care s-au majorat cu nu mai putin de 17,4%, pana la 5.282,4 milioane euro. Gradul de acoperire a importurilor efectuate pe baza exporturilor realizate a fost unul rezonabil, peste performantele inregistrate pe ansamblul anilor 2015 si 2016, ceea ce pastreaza sperante pentru o revenire in urmatoarele luni spre valori mai bune ale deficitului comercial, precizeaza Curs de Guvernare. Compania spaniola de energie regenerabila Gamesa si grupul industrial german Siemens au obtinut aprobarea neconditionata din partea Comisiei Europene pentru a crea cel mai mare producator de turbine eoliene din lume, transmite Reuters. Anul trecut, dupa luni de negocieri, Gamesa a acceptat sa-si combine divizia sa de turbine eoliene cu cea a grupului industrial german Siemens, companiile profitand astfel de majorarea cererii de turbine eoliene, in conditiile in care statele prefera energia regenerabila pentru a indeplini obiectivele de reducere a emisiilor. "Comisia Europeana considera ca tranzactia nu provoaca temeri privind concurenta, deoarece un numar de competitori credibili vor ramane pe piata", se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar, anunta Capital A doua generatie a lui Opel Insignia, cu cele doua versiuni de caroserie - Insignia Grand Sport (sedanul) si Insignia Sports Tourer (breakul), a fost vedeta standului Opel de la Geneva, dar si unul dintre cele mai spectaculoase modele lansate in cadrul primului salon european al anului. Noul model aduce schimbari radicale in toate planurile, care nu pot decat sa-i incante pe fanii modelului. De la designul fluid care debordeaza de dinamism, la noua platforma usoara si pana la sistemele de asistenta de ultima generatie sau programul de personalizare Opel Exclusive - Opel Insignia are multe secrete de descoperit, iar noi suntem aici pentru a va ajuta, arata Auto-Bild Deficitul comercial al Romaniei s-a situat la 602,2 milioane euro in luna ianuarie 2017, in crestere cu 222,5 milioane euro fata de perioada similara din 2016, reiese din datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). 'Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in luna ianuarie 2017 a fost de 602,2 milioane euro, mai mare cu 222,5 milioane euro decat cel inregistrat in luna ianuarie 2016. Exporturile FOB au insumat 4,68 miliarde de euro, iar importurile CIF au totalizat 5,28 miliarde de euro, in crestere cu 13,6%, respectiv cu 17,4%, comparativ cu luna ianuarie 2016', se mentioneaza in comunicat. Fata de luna decembrie 2016, exporturile din luna ianuarie 2017 au crescut cu 8,6%, iar importurile au scazut cu 3,9%, potrivit Economica Vestea ca fratii Micula, proprietarii producatorului de bauturi racoritoare European Drinks, au scos la vanzare 11 din cele 12 hoteluri pe care le detin pe litoralul romanesc poate consemna un pas important in refacerea infrastructurii de la Marea Neagra. In cazul vanzarii pe care o pregatesc fratii Micula este vorba despre hotelurile National si Unirea din Mamaia, Banat, Slatina si Craiova din Olimp si Terra, Caraiman, Clabucet, Prahova, Romanta si Balea din Neptun, plus baza de servicii Neptun, anunta Profit.ro. Ani la randul, hotelurile cumparate in timpul "marii privatizari din turism" de acum 15 ani au fost ocolite de investitii. Noii proprietari au preferat sa accepte degradarea tot mai accentuata a hotelurilor si sa le exploateze, desi inregistrau pierderi in fiecare vara, noteaza NewMoney