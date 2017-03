Business report: Puterea de cumparare in ianuarie - la cea mai mare crestere anuala; Se dau primii bani pentru autostrazi din 2017. Cine sunt constructorii norocosi; Adecvarea productiei romanesti la cresterea veniturilor - miza dezvoltarii rapide

Castigul salarial mediu brut anuntat de INS pentru luna ianuarie 2017 a fost de 3.168 de lei cu 2,7% sub varful sezonier atins in luna precedenta. Castigul salarial mediu net, a fost de 2.300 lei (-2,3% fata de decembrie 2016), respective 510 de euro la cursul mediu de schimb din februarie 2017 (luna de incasare efectiva a banilor) sau 996 de euro ca putere de cumparare la preturile medii din UE. Ca putere de cumparare, indicele castigului salarial real s-a situat la 174,7% in raport cu luna de referinta octombrie 1990, desi a marcat o scadere de aproape patru procente fata de decembrie 2016. Fapt ingrijorator, insa (cel putin din perspectiva scaderii productivitatii muncii industriale calculate lunar pe 2016 cu 0,4%), s-a ajuns la cea mai mare crestere a puterii de cumparare din ultimele 12 luni, noteaza Curs de Guvernare Sase constructori de autostrazi au cerut bani de la Compania de Drumuri de la inceputul anului, insa doar doi dintre acestia au avut noroc pana acum. Luni, 13 martie, au fost facute primele plati din 2017 pentru constructia soselelor de mare viteza, catre Salini si Strabag. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a aprobat luni, 13 martie, primele doua plati din 2017 pentru constructia de autostrazi, conform datelor din Registrul Operatiunilor Generatoare de Obligatii de Plata (ROGOP). Salini Impregilo este unul dintre cei doi constructori de autostrazi pentru care CNAIR a emis deocamdata ordine de plata. Firma italiana depusese pe 13 februarie o factura de 7,95 milioane de lei pentru lucrari la lotul 2 din autostrada Lugoj - Deva, scrie Economica Romania se specializeaza tot mai mult la capetele spectrului de cerere. Produse de foarte buna calitate pentru pietele externe sau subansamble incorporate la preturi modice in produse de calitate, comercializate ca fiind produse in alte tari. Impreuna cu produse fara mari pretentii de calitate si cu pret modic, destinate pietei interne solvabile. Cu alte cuvinte, exploatam mici brese identificate intre ofertele deja consolidate si exportam diferentialul de salarii dintre Occident si piata autohtona. Din pacate, nu putem face fata decat acolo unde ne ajuta tehnologia sa exploatam cu costuri inca relativ mici priceperea fortei de munca sau unde realizam produse cu valoare adaugata mica si/sau cheltuieli de realizare reduse, conform Curs de Guvernare CFR Calatori se confrunta cu o lipsa de material rulant in contextul acordarii gratuitatilor pentru studenti la calatoria cu trenul, traficul generat de studenti in cursul lunii februarie, comparativ cu luna similara a anului trecut, fiind in crestere cu 70%, a declarat, marti, directorul general al CFR Calatori, Iosif Szentes, dupa o dezbatere de profil organizata la Senat. Ultimele doua weekend-uri deja am crezut ca a inceput sezonul. Pentru noi este o veste imbucuratoare, in schimb ne confruntam in continuare cu o lipsa de vagoane, de material rulant, in contextul cresterii solicitarii din partea studentilor in special. Trebuie sa stiti ca, in luna februarie, traficul generat de studenti fata de luna februarie 2016 a crescut cu 75%, de la 209.000 de calatori studenti la 355.000 de calatori, potrivit Economica Partii de schi la deal, stadioane de fotbal fara echipe, scoli fara elevi sau parcuri in mijlocul campului. Nu numai ca acestea au inghitit sute de milioane de euro, insa din cauza lor au fost amanate proiecte mai urgente. Nu trece iarna fara sa citim in presa sau sa vedem la televizor cat de putini kilometri de partii de schi are Romania si cum ne dau clasa la acest capitol nu numai austriecii sau italienii, dar si bulgarii sau sarbii. Adevarul este ca avem mult de recuperat, insa nu putem spune nici ca am batut pasul pe loc. In ultimii ani s-au investit zeci de milioane de euro in partii noi, dotate cu instalatii de transport pe cablu, tunuri de zapada si rezervoare de apa pentru alimentarea acestora. La Bistrita, de pilda, au fost finalizate in decembrie lucrarile la o partie de schi de 1.335 de metri in care primaria municipiului a investit sapte milioane de euro, scrie Capital Citroen a prezentat C-Aircross Concept in cadrul Salonului Auto de la Geneva. Francezii nu au epuizat toate premierele in orasul elvetian si anunta acum lansarea lui C5 Aircross in cadrul Salonului Auto de la Shanghai. Pentru moment, oficialii Citroen au venit doar cu doua schite ale lui C5 Aircross, dar ne asigura ca pe scena din Shanghai vom vedea un SUV in "carne si oase". La baza lui C5 Aircross se va afla aceeasi arhitectura folosita de Peugeot 3008. Dupa cum deja stiti, Citroen a anuntat anul trecut ca se pregateste sa renunte la o serie de sedanuri in favoarea unor SUV-uri. Din pacate, nu stim daca francezii vor renunta complet la dezvoltarea sedanului C5 sau daca vor oferi o familie completa de modele cu acelasi nume, potrivit Auto-Bild De la 1 aprilie, potrivit prevederilor OUG 64 din 2016, piata consumatorilor casnici de gaze se liberalizeaza, adica furnizorii nu vor mai avea preturi impuse la achizitia de gaze. De la acest moment, statul, prin Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie, nu mai are decat un control partial asupra preturilor finale la gaze pentru romania. Atributiile ANRE raman pe partea de stabilire a tarifelor de inmagazinare, de transport si de distributie, iar pretul final la consumatori ar trebuie sa se faca pe criterii de cerere si oferta. Din 2021, ANRE nu va mai avea nici aceste atributii. Apropierea datei de 1 aprilie, cand piata consumatorilor casnici de gaze din Romania trebuie sa se liberalizeze, a starnit o lupta intensa intre interese contrare din piata, informeaza Capital