Business report: Podul Constanta din Capitala ar putea intra in reabilitare anul acesta; Romania, pe lista companiilor straine care vor sa se extinda; Bucuresti - Ploiesti, autostrada care nu se mai termina

. Podul Constanta, aflat in Sectorul 1 langa intersectia Soseaua Chitilei cu Bulveradul Bucurestii Noi, ar putea fi introdus in programul de lucrari pe 2017 al CFR SA. Reabilitarea va presupune insa restrictionarea circulatiei rutiere pe un singur sens, dar si oprirea circulatiei tramvaielor si troleibuzelor pe sub podul feroviar. Sucursala Regionala CF Bucuresti are in vedere introducerea Podului Constanta in programul de lucrari pe anul 2017, au raspuns reprezentantii CFR SA solicitarii unui membru al forumului de infrastructura Metrou Usor. Ei au mentionat ca vor fi realizate toate etapele procedurale (expertiza tehnica, documentatie avizare lucrari interventie - DALI, proiect tehnic, executie lucrari) pentru punerea in siguranta a structurii podului care apartine CFR (infrastructura si suprastructura), dar fara zidul de sprijin care apartine primariei, scrie Economica. . Romania se afla pe lista mai multor companii, inclusiv producatori, care vor sa se mute in zona si, spre deosebire de trecut, are sanse mai mari sa castige in detrimentul tarilor vecine, spun brokerii companiei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. Producatorii de componente auto au inchiriat peste 15% din totalul spatiilor industriale si logistice tranzactionate de investitorii imobiliari in 2016, un an cu o cerere record. Brokerii estimeaza o majorare a acestei ponderi, iar proprietarii de spatii industriale poarta batalii crancene pentru a-i atrage in proiectele lor. Recent, in presa au aparut informatii cum ca Mitsubishi ar fi interesata sa deschida o fabrica de motoare in Romania. Pe lista japonezilor mai este Ungaria si Slovacia, investitia vizata fiind in jurul a 200 mil. euro. Zvonuri despre intrarea pe piata a aceluiasi producator auto au mai aparut si in 2008, anunta Capital. Titlurile bancar-financiare au revenit miercuri in atentia investitorilor de la Bucuresti, intr-o zi in care indicii principali s-au apreciat cu 0,8%, peste avansul consemnat la nivel european, pe un rulaj in urcare. Schimburile cu actiuni s-au ridicat la 33,96 milioane lei (7,47 milioane euro), valoare mai mare cu peste 10 milioane lei comparativ cu sedinta anterioara. Piata Deal nu a inregistrat transferuri astazi, insa piata de obligatiuni a fost animata de tranzactii in valoare de peste 44,46 milioane lei (9,8 milioane euro). Producatorul de hartie, carton si ambalaje Vrancart Adjud (VNC) a incheiat cu succes o emisiune de obligatiuni convertibile in valoare de 38,25 milioane lei, tranzactia aferenta ofertei fiind executata astazi. Tot astazi au mai fost tranzactionate obligatiuni emise de Primaria Municipiului Bucuresti in valoare de 6,21 milioane lei, relateaza Profit. Hyundai va intra in acest an pe piata hothatch-urilor cu i30N. Modelul de serie a fost anuntat in 2016, la Paris, prin intermediul conceptului RN30. Acum, oficialii Hyundai au publicat primele imagini cu viitoarea versiune de serie. Din pacate, asiaticii ofera doar poze cu masina acoperita de camfulaj. Chiar si asa observam ca versiunea de serie a renuntat la multe dintre elementele estetice ultra-sportive dezvaluite pe conceptul din Paris. Testele desfasurate pe zapada au fost orchestrate de Thierry Neuville, pilotul care concureaza pentru Hyundai Motorsport in Mondialul de Raliuri. Pentru moment, oficialii Hyundai nu au oferit detalii cu privire la motorizare, dar ne-au asigurat ca noul i30N va beneficia de un diferential cu alunecare limitata. Ne intoarcem putin la motorizare pentru ca o serie de surse apropiate companiei sugereaza un 2.0 turbo de 260 de cai putere in varianta de baza, arata Auto-Bild. Asociatia Romana a Magazinelor Online (ARMO) va introduce un program de certificare de tip Marca de Incredere (Trustmark) care sa garanteze in Uniunea Europeana nivelul serviciilor oferite de magazinele romanesti. "Ghidul de bune practici impreuna cu certificatul Trustmark vor creste increderea si vizibilitatea magazinelor romanesti la nivel local, dar si pe piata unica europeana", a precizat Florinel Chis (foto), directorul general ARMO. Anul trecut, valoarea comertului online in Romania a fost de peste 2 miliarde de euro, in crestere cu 45% fata de anul anterior. "Tendinta este clara. Tot mai multi consumatori se indreapta catre canalul online. Urmatorul pas este sa acceleram evolutia acestui canal, ajutand magazinele sa creasca increderea clientilor, odata prin respectarea normelor europene, cat si prin respectarea unui cod de bune practici la nivelul industriei", a mai precizat Florinel Chis, citat de NewMoney. Orasul Voluntari nu poate suporta descarcarea autostrazii Bucuresti - Ploiesti prin strada Popasului, atata vreme cat aceasta nu se face concomitent cu deschiderea portiunii din Capitala, spun reprezentantii Primariei lui Florentin Pandele, care citeaza un studiu de trafic. Inaugurarea sectiunii de 3 km de la intrarea in Bucuresti s-ar putea amana astfel pana la finalizarea celorlalti 3 kilometri care au mai ramas de construit din soseaua de mare viteza. Oficialii de la Drumuri au promis inca de anul trecut inaugurarea sectiunii de la intrarea in Capitala dintre Centura Bucuresti si Strada Popasului din Voluntari (marcata cu albastru pe harta) . Saptamana trecuta, reprezentantii Primariei Voluntari au transmis insa ca, potrivit unui studiu de trafic, aceasta sectiune va putea fi deschisa circulatiei doar cand va fi gata si portiunea dintre Strada Popasului si strada Petricani din Capitala (marcata cu portocaliu), informeaza Economica Conducerea Lufthansa a ajuns miercuri la un acord cu sindicatul pilotilor Vereinigung Cockpit, rezolvand astfel disputa pe tema contractelor de munca, care dateaza din 2012 si a costat compania aeriana germana milioane de euro, transmit AP, Reuters si DPA. Lufthansa s-a confruntat in ultimii ani cu greve repetate din partea pilotilor si a personalului de bord in dorinta de a introduce noi masuri de reducere a costurilor pentru a putea face fata competitiei crescute venite din partea noilor operatori aerieni din Orientul Mijlociu, dar si din partea companiilor low-cost. Miscarile de protest au costat compania germana 500 de milioane de euro (531,2 milioane de dolari). Cei aproximativ 5.400 de piloti reprezentati de Vereinigung Cockpit, angajati la Lufthansa Airlines, la operatiunile cargo si la operatorul low-cost Germanwings, vor avea salariile majorate cu 11,4% si o plata exceptionala de 1,8 salarii lunare pentru perioada mai 2012 - iunie 2022, precizeaza Capital