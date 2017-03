Business report: Document - mult asteptatul Proiect al Legii preventiei: cele 396 de contraventii pentru care sanctiunile se dau cu preaviz; Ce suparari au magazinele online: "tepele", returnarea repetata a produselor, concurenta neloiala; CNAIR ar trebui sa scoata betonul de pe 24 km din Autostrada Soarelui

La 2 luni de la prezentarea in sedinta de guvern a principiilor si a modului de functionare a Legii preventiei, guvernul se pregateste sa inchida dezbaterile cu mediul de afaceri asupra proiectului, in incercarea de a indeplini promisiunea facuta de presedintele PSD, Liviu Dragnea, care in ianuarie promitea ca proiectul va fi adoptat in primul trimestru din 2017. In forma actuala proiectul cuprinde un numar de 396 de contraventii care vor intra sub incidenta legii preventiei, adica pentru care operatorii economici nu vor mai fi sanctionati decat dupa o perioada "de gratie", daca nu a remediat problemele sesizate de inspectorii sositi in control. Potrivit proiectului, contravenientul beneficiaza de "amnistie" o singura data pentru oricare dintre contraventiile mentionate, in termen de 3 ani de la data aplicarii sanctiunii avertismentului, potrivit Curs de Guvernare Vanzari de 2 miliarde de euro in 2016, in crestere cu 45%, este volumul pietei de comert online din Romania. Cu aceste cifre, Romania are cea mai buna crestere din UE, dar este in continuare cea mai mica piata din Europa in functie de indicele economiei digitale (DESI). Magazinele online spun ca principala provocare ramane increderea consumatorilor in cumparaturile pe internet si in platile online. Lista de probleme reclamate de comertul online romanesc nu se opreste insa aici. "Tendinta e clara - tot mai multi consumatori se indreapta catre canalul online. Urmatorul pas e sa acceleram evolutia acestui canal, ajutand magazinele sa creasca increderea clientilor, odata prin respectarea normelor europene, cat si prin respectarea unui cod de bune practici la nivelul industriei", a declarat Florinel Chis, directorul general al Asociatiei Romane a Magazinelor Online (ARMO), conform Economica Cea mai circulata autostrada din Romania pe perioada de vara, soseaua la patru benzi care leaga Capitala de Marea Neagra, a intrat in reparatii. Specialisti in infrastructura ne-au explicat ca o portiune din Autostrada Soarelui trebuie reconstruita. "Autostrada Soarelui, intre km 12 si 36, tronsonul Bucuresti-Fundulea, este construita din beton. In fiecare primavara se cheltuiesc sute de mii de euro pentru gropile de pe portiunea de autostrada Bucuresti-Fundulea. Cei aproximativ 24 km de autostrada intra intr-un program de lucrari de intretinere curenta pe timp de vara. Portiunea de autostrada betonata trebuie reconstruita. Ar trebui scos betonul intre km 12 si 36 de pe autostrada Soarelui", ne-au explicat specialistii in infrastructura, scrie Capital Compania nationala Tarom renunta la zborurile internationale de pe aeroportul din Iasi, fara sa anunte. Mai multi clienti nemultumiti spun ca au incercat sa ia legatura cu operatorii de la call center, insa nu au primit niciun raspuns. Tarom renunta sa opereze zborurile internationale directe spre Madrid si Munchen de pe aeroportul din Iasi, asta dupa ce luna aceasta va renunta si la zborurile spre Torino, Bologna si Roma. Compania nationala Tarom nu va mai opera zboruri directe de la Iasi la Munchen din luna mai, a confirmat pentru Economica.net reprezentantul biroului din Munchen. Tarom nu va mai zbura direct de la Iasi nici spre Madrid, si nici spre Londra. Sistemul de rezervari nu arata disponibilitate pentru zboruri directe, ci doar cu escala. Un alt zbor direct al companiei era si cel spre Tel Aviv, pentru care nu pot fi cumparate decat bielte tot cu escala, la Bucuresti, potrivit Economica Ministrul Mediului, Daniel Constantin, a anuntat astazi ca timbrul de mediu va fi restituit proprietarilor de masini care l-au platit. Guvernul va elabora un memorandum in acest sens. Anterior, ministerul preciza taxa auto deja platita de soferi si care trebuia restituita acestora intr-un interval de 5 ani nu va mai fi data inapoi, deoarece ordonanta care permitea rambursarea a fost anulata de la 1 februarie. Astazi, insa, intr-o conferinta de presa la Sibiu, Constantin a anuntat ca a discutat cu ministrul de Finante si ca va fi adoptata o decizie privind restituirea timbrului de mediu incasat deja, conform Profit Anul trecut, Porsche Engineering a demarat un proiect in Cluj-Napoca. Constrcutorul din Stuttgart a deschis in vestul tarii un centru de dezvoltare software, iar lucrurile s-au miscat atat de bine incat anul acesta, departamentul din Cluj-Napoca ar urma sa isi tripleze numarul de angajati. Si toate acestea pentru ca piata din Romania s-a dezvoltat excelent in acest domeniu si performeaza dupa cerintele marilor companii. BMW Group a vizitat Romania in toamna anului trecut in vederea explorarii pietei de IT. Acum, oficialii grupului au revenit in Romania si s-au intalnit cu zeci de companii romanesti din industria IT in vederea identificarii unor potentiale oportunitati de colaborare. Dupa cum stiti, BMW este unul dintre acei constructori care mizeaza enorm pe dezvoltarea de tehnologii, informeaza Auto-Bild Liberalizarea pretului gazelor, care ar putea aduce scumpiri si de 45% la factura de caldura, va determina romanii sa caute solutii pentru controlul temperaturii din casa si sa reduca din risipa de energie pe care o fac acum, a declarat Emilia Cerna Mladin, presedinte al Asociatiei Auditorilor Energetici pentru Cladiri din Romania. "Lumea va incepe sa fie mai atenta cum gestioneaza consumul termic pentru ca facturile vor exploda dupa liberalizarea pretului la gaze. Vom incepe sa mai punem o haina in plus, sa ne interesam care este temperatura la care nu ne imbolnavim si vom fi atenti la facturi. Trebuie facut un calcul: cat platesc la energie si cat platesc la doctor. Cred ca va creste interesul pentru instrumente de control al caldurii, conform Capital