Business report: Cum vad romanii piata muncii si calitatea vietii in 2017; Aproape jumatate dintre antreprenorii romani cu afaceri de familie ar pune compania pe primul plan, in cazul unui conflict; Un nou jucator important pe piata IT isi pregateste insolventa: Teamnet, una dintre fostele firme ale lui Sebastian Ghita

Romanii care au un loc de munca sunt foarte increzatori in propriile joburi si viata profesionala, dar atat ei, cat si cei care isi cauta un loc de munca sunt dezamagiti si nu au incredere ca tara noastra o va duce mai bine in acest an. La capitolul distractie si relaxare, cei care au loc de munca nu isi vor permite sa dea mai multi bani pe un concediu in 2017 fata de anul trecut, iar cei care nu au loc de munca sunt la fel de lipsiti de incredere atunci cand vine vorba de concediu, daca isi vor gasi un job, arata un studiu SmartDreamers. Romanii cu loc de munca nu sunt foarte optimisti in privinta jobului lor in anul 2017. Astfel, 25,7% sunt "Putin optimisti", 24,6% sunt "optimisti" la acest capitol, iar 29% au bifat "Destul de optimist". La polurile opuse s-au inregistrat 9,97% "Deloc Optimist" in ceea ce priveste jobul actual si 10,63% "Foarte Optimist". Respondentii au fost la fel de echilibrati si in ceea ce priveste schimbarea locului de munca in acest an. Potrivit datelor 30,97% afirma ca este "Putin probabil" sa isi schimbe jobul, 24,1% considera ca este "Probabil" sa faca aceasta schimbare, iar 20,08% au raspuns la aceasta intrebare cu "Foarte probabil". Romanii care au un loc de munca sunt foarte increzatori la capitolul cresterii salariului in acest an. 45,93% cred ca vor avea parte de o crestere a salariului in anul 2017, anunta Adevarul Prima de casare de la stat ajunge la 1.750 de euro, pentru cine isi doreste sa cumpere in acest an o masina prin Programul Rabla. Este vorba insa doar de anumite masini, care respecta standarde destul de ridicate in materie de emisii. Iata care sunt cele mai ieftine cinci dintre ele, si cu cat coboara preturile dupa ce se aplica reducerea de la stat. Incepand din acest an, cine isi cumpara masina noua prim programul Rabla poate beneficia de o prima de casare mai mare, in functie de emisiile de dioxid de carbon ale masinii. Astfel, prima de casare standard ramane la 6.500 de lei, si se va aplica pentru orice achizitie a unei masini care emite mai putin de 130 de grame de dioxid de carbon la 100 de kilometri parcursi. Conditionarea acordarii primei de emisiile masinii este o premiera, pana la editia din acest an prima se acorda indiferent de cat de poluanta este masina, scrie Economica.net Cei zece manageri angajati in urma cu doi ani pentru a restructura Transilvania Hotels & Travel, divizia de turism a SIF Transilvania, si demisi dupa doar cateva luni,au castigat procesele impotriva companiei, blocand conturile acesteia. Managerii spun ca, cumulat, compania trebuie sa le plateasca salarii si compensatii de peste un milion de euro. Reprezentantii SIF Transilvania afirma ca nu vor plati acesti bani, deoarece mai exista cai extraordinare de atac. Dupa doi ani, cei zece manageri au castigat procesul colectiv intentat firmei Transilvania Hotels & Travel, iar cativa dintre ei, printre care Mihai Zamfir, George Secareanu si Mircea Draghici, au castigat si procesele individuale la Curtea de Apel Bucuresti, instanta urmand sa decida si in cazul celorlalti directori demisi. Mihai Zamfir a reusit deja sa blocheze conturile Transilvania Hotels & Travel, cerand executarea silita a firmei, iar Draghici si Secareanu urmeaza sa ceara si ei acelasi lucru, relateaza profit.ro Intrebati ce ar face in situatia in care resursele financiare nu ar fi suficiente pentru a acoperi in totalitate nevoile familiei si ale afacerii, 42% din antreprenori afirma ca ar pune afacerea pe primul plan, arata rezultatele studiului EY - "Barometrul afacerilor de familie din Romania", editia 2017, citate de NewMoney . Cei mai multi insa (57%) ar ajusta atat nevoile familiei, cat si pe cele ale afacerii, in asa fel incat ambele sa aiba parte de resurse pentru sustinere si crestere. Rezultatele studiului mai arata ca 73% dintre afacerile de familie cu peste un milion de euro cifra de afaceri nu au inca implementate structuri de guvernanta familiala si nici nu au in plan crearea unei astfel de structuri. Tendinta este una pozitiva, in comparatie cu prima editie a studiului, 27% dintre respondenti intentionand sa reglementeze astfel de structuri, fata de doar 19% in 2015. De asemenea, 85% dintre afacerile de familie cu peste 1 milion euro cifra de afaceri organizeaza intalniri regulate pentru a discuta probleme de business, iar cele mai multe (80%) se intalnesc mai des de trei ori pe an in acest scop.Teamnet International, companie IT care i-a apartinut lui Sebastian Ghita, se pregateste sa isi ceara insolventa, la acest moment fiind in curs de redactare solicitarea care sa fie depusa la instanta, au declarat pentru Profit.ro surse apropiate. Conducerea Teamnet nu a comentat pana la ora transmiterii acestei stiri. La inceputul lunii martie, directorul Teamnet International, Bogdan Padiu, si administratorul Asesoft International, Cristian Anastasescu, au fost pusi sub control judiciar in noul dosar care il vizeaza pe Sebastian Ghita, acuzat ca a cerut peste 5 milioane de lei unor firme IT pentru contracte ale caror beneficiari au fost, intre altii, Ministerul Economiei, Ministerul Mediului, Transelectrica. In ultimii ani au mai intrat in insolventa Asesoft Technologies, firma controlata de Sebastian Ghita, Romsys, unul dintre cei mai mari jucatori IT&C locali, controlat de New Frontier Holding din Austria, dar si 2K Telekom, detinuta integral de fratele fostului deputat Sebastian Ghita, Alexandru Ghita.Ce spun francezii? Conform unor documente prezentate de Directia Anti-Frauda din Franta, Renault ar fi apelat la strategii frauduloase pentru pacalirea testelor de omologare la unele modele. Totodata, in raportul obtinut de ziarul Liberation, Renault ar fi folosit un soft care sa permita motoarelor mai poluante sa indeplineasca normele de emisii de oxizi de azot doar in timpul testelor. Sunt date doua exemple de modele la care emisiile in trafic sunt de patru ori peste cele din laborator: Clio IV (Euro 5) si Captur (Euro 6). Sunt mentionate cu depasiri importante si pentru anumite versiuni de motorizare in cazul lui Kadjar si Talisman, scrie Auto Bild