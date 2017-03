​Business report: Santierele de autostrazi, inghetate. Doar doi constructori au facut progrese notabile anul acesta; Productivitatea: atentie la scaderile constante din ultimii 4 ani, pe fondul cresterii economice; Ministrul Energiei spune ca gazele pentru populatie s-ar putea scumpi cu maximum 8,5% in acest an

Lucrarile de constructii au avansat semnificativ in primele trei luni doar pe doua dintre cele 10 santiere deschise de autostrazi. Astfel, progrese notabile au facut grecii de la Aktor pe lotul 2 Sebes - Turda si austriecii de la Strabag pe lotul lor din Autostrada Transilvania. Gradul de executie a lucrarilor pe lotul 2 din autostrada Sebes - Turda (A10) a ajuns in martie la 23,12%, fata de 15% in luna ianuarie, conform raportarilor catre Compania de Drumuri, centralizate pe forumul de infrastructura PeUndeMerg.ro. Un progres semnificativ s-a inregistrat si pe lotul Ungheni-Ogra din autostrada Campia Turzii - Targu Mures, parte din Autostrada Transilvania (A3). Gradul de executie a crescut de la 15,20% in ianuarie pana la 20,80% in martie, relateaza Economica Guvernul pregateste o lege a achizitiilor strategice care va permite accelerarea licitatiilor din energie, infrastructura si aparare, a anuntat presedintele PSD, Liviu Dragnea. "Se lucreaza acum intens la o Lege a achizitiilor strategice, care se va finaliza cu un proiect de lege, care va fi dezbatut in Parlament, care sa aiba in mod nominal si foarte clar in anexa investitiile ce vor fi cuprinse in aceasta procedura simplificata, in cel putin trei domenii mari: infrastructura, energie si aparare, cu niste proceduri inspirate din tarile dezvoltate care nu au aceste intarzieri uriase in istorie", a declarat Liviu Dragnea, citat de News.ro. Intr-o intalnire care a avut loc la Timisoara, el a explicat ca aceasta procedura simplificata de achizitiiurmeaza sa fie finalizata in cel mult trei saptamani, noteaza Curs de Guvernare Romania a inregistrat, anul trecut, un deficit de 557,4 milioane de euro in comertul cu produse agroalimentare, de peste sase ori mai mare decat cel din 2015, cand a totalizat 89,2 milioane de euro, importurile atingand insa un maxim istoric de 6,51 de miliarde de euro, conform datelor operative ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). In 2016, exporturile au insumat 5,95 de miliarde de euro, in crestere cu 3,8% fata de 2015, insa importurile de produse agroalimentare au crescut in ritm mai rapid, respectiv cu 11,8%, pana la un nivel de 6,51 de miliarde de euro, valoare considerata un record istoric. "Nivelul excedentului comercial al schimburilor cu tarile terte, de 1,256 de miliarde de euro, nu a fost suficient de ridicat pentru a compensa lipsa de performanta a schimburilor agroalimentare ale Romaniei cu celelalte state membre, deficitul record consemnat cu UE fiind aproape dublu fata de anul precedent, respectiv de 1,814 de miliarde de euro", precizeaza analiza MADR, potrivit Capital. Plecand de la investitiile facute dupa aderarea la UE si ritmul robust in care a evoluat retehnologizarea industriei cu valoare adaugata mai mare, Romania s-a situat pe locul doi intre statele UE la cresterea productivitatii reale a muncii pe persoana angajata in anul 2015 fata de anul precedent (+4,7%). Respectiv la mica distanta de Irlanda (+5,0%) dar devansand Cehia si Malta (fiecare cu cate +3,1%), potrivit Eurostat. In schimb, ne-am situat pe primul loc la nivelul cumulat fata de anul de referinta 2010 (+20,3%), mult peste celelalte tari de pe podium, Letonia (+13,6%) si Irlanda (+13,3%). Datele comunicate de Eurostat au fost ajustate in functie de paritatea puterilor de cumparare, cu scopul de a elimina diferentele intre preturile din diferite tari, si raportate la nivelul mediu de productivitate din UE, pentru a crea o imagine corecta a evolutiilor relative de la nivelul economiilor nationale in context european, scrie Curs de Guvernare Audi continua dezvoltarea in zona electrica. Primul model 100% electric pregatit de germani va ajunge pe piata in 2018 si va fi un rival pentru Tesla Model X. Dar Audi nu uita de concurenta germana si promite si un model electric gandit pentru a rivaliza cu BMW i3. Acesta va avea la baza platforma MEB a grupului Volkswagen si va integra un set de baterii care sa ofere o autonomie de maximum 400 de kilometri. Mai mult decat atat, oficialii Audi spun ca viitorul model electric de oras va fi disponibil cu baterii de diverse capacitati, in functie de necesitatile fiecaruia (modelul Tesla). De asemenea, conceptul care anunta viitorul model de serie ar urma sa debuteze anul acesta, cel mai probabil in cadrul Salonului Auto de la Frankfurt din luna septembrie. "Noi speram sa va surprindem in cursul anului 2017. Audi lucreaza cu cei de la Volkswagen pe platforma MEB", a declarat Rupert Stadler, CEO-ul Audi, citat de Auto-Bild Liberalizarea preturilor gazelor naturale pentru populatie se va face in doua etape: piata intre producatori si furnizori se va liberaliza in acest an, iar etapa urmatoare, de liberalizare a preturilor intre furnizori si clientii casnici, se va incheia in 2021, a declarat, intr-un interviu acordat News.ro, ministrul Energiei, Toma Petcu care sustine ca, in urma analizelor ANRE, pana la sfarsitul anului pretul final al gazelor naturale pentru populatie s-ar putea majora cu cel mult 8,5%. Ministrul a explicat ca prima etapa de liberalizare se va putea amana doar cu acordul Comisiei Europene, in cazul in care Parlamentul hotaraste in acest sens. In cadrul interviului, ministrul ALDE, instalat in functie in urma cu doua luni, a mai spus ca i-a cerut premierului sa trimita corpul de control la compania Nuclearelectrica, pentru a verifica in special rezilierea contractului cu Compania Nationala a Uraniului (CNU), si a dispus companiilor din subordine care au profit sa aloce in acest an 20% din venituri pentru investitii, arata Profit. Fondul Monetar International (FMI) estimeaza un deficit bugetar de 3,7% pentru acest an si de 3,9% pentru 2018, a declarat, vineri, seful misiunii FMI pentru Romania, Reza Baqir, intr-o conferinta de presa. 'Pentru anul acesta, estimam ca, daca nu se iau alte masuri in afara de cele incluse deja in buget, deficitul proiectat va fi de 3,7% din PIB. In timp ce deficitul este proiectat la 3,7% intr-un scenariu in care politicile nu se modifica, vedem unele probleme care se configureaza anul viitor. Dupa estimarile noastre, noi proiectam ca deficitul anului viitor va ajunge la 3,9% din PIB. As vrea sa precizez ca estimarile noastre pentru anul viitor se vor modifica odata ce se vor purta discutiile pe bugetul 2018. Informatiile noastre la acest moment se bazeaza pe ceea ce s-a inclus cu privire la anul 2018 in bugetul anului 2017 si pe efectele unor politici care sunt deja luate in considerare, cum ar fi majorarea punctului de pensie care trebuie sa intre in vigoare in cursul acestui an', a spus Baqir, citat de Economica