Business report: De ce nu se mai poate imprumuta prea mult Romania. Un altfel de raportare a datoriei publice; Romania, lider in UE la cresterea costurilor cu forta de munca; Simplu, alb, sec: Guvernul trimite autoritatile locale la banci sa se imprumute pentru atragerea fondurilor europene: liber la depasit limita legala de indatorare

Contul curent al balantei de plati a inregistrat pe prima luna a anului in curs din un excedent de 416 milioane euro, rezultat de aproape de doua ori mai bun decat cel de +211 milioane euro inregistrat in aceeasi luna din 2016. NU este, insa, un merit al rezultatului comertului cu bunuri si servicii, ce s-a inrautatit semnificativ, de la +203 milioane euro la inceputul anului trecut pana la -6 milioane euro. Explicatia aproape exclusiva a rezultatului pozitiv inregistrat in ianuarie 2017 de balanta de plati este data de plusul de peste o jumatate de milliard de euro consemnat pe segmentul de venituri primare. Acestea includ veniturile din munca, venituri din investitii in active financiare (investitii directe, de portofoliu si alte investitii) si alte venituri primare (impozite, subventii), noteaza Curs de Guvernare. Romania are o datorie publica ce nu ridica momentan semne de ingrijorare, dar o analiza a Consiliul Fiscal, care nu face raportarea la PIB, asa cum se tot obisnuieste, arata care sunt pericolele pentru viitor. Datoria publica a Romaniei era, la finalul anului trecut de sub 38% din Produsul Intern Brut, potrivit datelor Ministerului de Finante. Nivelul este mult mai mic decat al majoritatii statelor din Uniunea Europeana (grad situat undeva peste 80%), si mult sub nivelul stabilit prin Criteriile de la Maastricht, de 60% din PIB. Totusi, Ionut Dumitru, presedintele Consiliului Fiscal, explica, intr-o prezentare, de ce Romania nu poate miza prea mult pe noi imprumuturi. El a comparat nivelul datoriei publice nu cu Produsul Intern Brut, ci cu sistemul bancar romanesc. Astfel, datoria publica a Romaniei reprezinta 71% din totalul activelor sistemului bancar. Este al patrulea cel mai mare procent din UE, dupa Grecia (87%), Slovenia (81%), si Ungaria (73%), potrivit Economica. In plina discutie despre readucerea sub control a deficitului bugetar, periclitat prin masurile luate deja sau promise, guvernul anunta si prima mare "taiere": Ministerul Finantelor Publice a transmis luni o precizare legata de posibilitatile pe care autoritatile locale le au pentru a prefinanta sau cofinanta proiecte locale care se bazeaza pe fonduri europene, explicand ca cea mai buna solutie pentru cofinantarea sau prefinantarea proiectelor europene e varianta "creditelor de la banci comerciale sau alte institutii de credit". Comunicatul Finantelor vine dupa un schimb de replici intre primarii PSD si ministrul Dezvoltarii, prin care oficialul preciza ca s-a atins deja plafonul de cofinantare al proiectelor cu bani europeni, arata Curs de Guvernare Preturile locuintelor s-au majorat anul trecut cu 7,8% fata de 2015, Romania aflandu-se pe locul al 15-lea intr-un top al cresterilor de pe piata rezidentiala care surprinde evolutiile din 55 de tari, potrivit indicelui global al preturilor in piata rezidentiala, realizat de compania de consultanta imobiliara Knight Frank. "Evolutia rezidentiala din Romania se vede si in acest ultim clasament, unde vedem ca tara noastra si-a dublat cresterea in 2016, in comparatie cu 2015 (7,8% versus 3,6%) si ne asteptam la continuarea acestui trend", potrivit Knight Frank. Islanda conduce acest top, dupa ce preturile locuintelor din aceasta tara au crescut cu 14,7% anul trecut. "Intr-o realitate atat de incerta din punct de vedere politic si economic, 2016 a fost, totusi, un an in care au crescut pietele rezidentiale, dar s-au si schimbat semnificativ clasamentele in ceea ce priveste performata locuintelor de clasa medie din lume", arata reprezentantii Knight Frank, informeaza NewMoney . Costul total al fortei de munca in Romania a inregistrat cea mare crestere din randul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), in trimestrul patru din 2016, comparativ cu perioada similara din 2015, conform datelor publicate luni de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat). Costul orar al fortei de munca a inregistrat in perioada octombrie - decembrie 2016 o crestere de 1,7% in Uniunea Europeana si de 1,6% in zona euro. Cele mai mari cresteri au fost raportate in Romania (12,3%), Lituania (10,7%), Letonia (8,1%) si Bulgaria (8%). Singurele state UE in care costul orar al fortei de munca a scazut in ultimele trei luni din 2016 au fost Grecia (minus 0,5%) si Austria (minus 0,1%). Avansul costurilor cu forta de munca in Romania se datoreaza in principal cresterii cu 18,3% a costului orar al fortei de munca in sectorul de non-business, anunta Capital