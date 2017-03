Business report: Romania productiva si 8 din marile ei probleme; Statul pierde in instanta pentru gropile din asfalt; Romania si Brexit: Pagubele Bucurestiului in comparatie cu tarile Europei Centrale si de Est.

4 ore de discutii, 7 reprezentanti ai mediului de business, 2 analisti economici, 4 oficiali. 2017 - an in care Romania incepe sa constientizeze ca si-a petrecut ultimii 15 ani importand bunuri de larg consum sau materii prime de uz curent pe care, daca mai vrea sa conteze pe harta economica europeana, trebuie sa si le produca singura. Trebuie - din multe zeci, poate chiar sute de motive. Au murit industrii, s-au atrofiat sectoare, iar confuzia si incoerenta in dezvoltare au trimis cu spatele la zid companii intregi. Si nu s-a pus si nu a crescut nimic in loc. Discutiile conferintei au configurat 8 mari probleme pentru care decidentii, mediul de afaceri si reprezentantii lui trebuie sa gaseasca solutii. Si politici economice. Lanturile de productie s-au rupt in sectoare intregi, companii producatoare au ajuns sa importe pana la 90% din materia prima. Pe care, pana acum 15-20 de ani o gaseau in tara, potrivit Curs de Guvernare Compania de Drumuri a platit anul trecut 666.500 de lei catre asiguratorii care au dat-o in judecata, cu 75% mai mult decat in anul anterior. Nota de plata pentru drumurile proaste a crescut cel mai mult in Iasi, unde nu au fost suficiente fonduri pentru lucrarile de intretinere a soselelor. Soferii care isi avariaza masinile in groprile de pe autostrazi sau drumuri nationale si le pot repara pe cheltuiala firmelor de asigurari cu care au contract. La randul lor, firmele de asigurari se indreapta impotriva Companiei de Drumuri pentru recuperarea cheltuielilor. Astfel, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), prin intermediul celor sapte regionale, a achitat anul trecut companiilor de asigurari suma de 666.500 lei, in baza sentintelor judecatoresti definitive, noteaza Economica Desi se vor resimti substantial abia dupa 2019, cand iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana se va fi consumat efectiv, efectele Brexit asupra Romaniei ca si asupra celorlalte tari din Europa Centrala si de Est ameninta deja viitorul economiilor acestora, in functie de soliditatea cresterii lor. Analistii nu se incumeta sa prevada ce se va intampla dupa ce arhitectura Uniunii Europene se va modifica. Pentru Romania, -pierderile teoretice de fonduri europene structurale si de coeziune sunt estimate la 300 - 500 de milioane de euro anual, ca urmare a Brexit, dar acestea s-ar putea materializa abia dupa 2020-, spune un recent raport al Erste Group Research (EGR). Romania a atras pana acum circa 15 miliarde de euro, -mai ales ca urmare a intensificarii eforturilor din ultimi ani- si a ajuns o rata de absorbtie de 82%, noteaza Curs de Guvernare Licitatia de 1,5 miliarde de lei pentru trenurile ce urmau sa circule pe Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, castigata de spaniolii de la CAF si anchetata de DNA, a fost anulata definitiv luni la Curtea de Apel Bucuresti. Metrorex poate demara acum o noua procedura pentru cumpararea de trenuri. Curtea de Apel Bucuresti a respins luni, 20 martie, contestatiile Alstom, Astra Vagoane Calatori si CAF cu privire la decizia CNSC de anulare a licitatiei Metrorex pentru achizitia a pana la 51 de trenuri pentru Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon. -Curtea de Apel Bucuresti a mentinut decizia CNSC, de anulare a licitatiei. Decizia Curtii este definitiva si executorie", a declarat pentru Economica Gheorghe Florin Sirbu, directorul general al Astra Vagoane Calatori, scrie Economica Programul de creditare Prima Casa, eliminarea impozitului la tranzactiile imobiliare de pana in 100.000 euro si TVA zero la achizitia de locuinte au modificat sau urmeaza sa modifice substantial piata locuintelor. Cat de benefica este, totusi, implicarea statului pe piata libera? De departe, programul prin care statul a intervenit cel mai decisiv pe piata rezidentiala este Prima Casa. In cei sapte ani de cand functioneaza s-au acordat aproape 200.000 de credite garantate de stat si a ajuns sa sustina pe timp de criza circa 60% din imprumuturile noi pentru achizitia de locuinte. Populatia, sistemul bancar si dezvoltatorii imobiliari au devenit dependenti de acest program. In primul rand, Prima Casa a reusit sa opreasca prabusirea preturilor. Proprietarii si dezvoltatorii si-au mulat oferta dupa plafoanele de creditare setate de stat, informeaza Capital Sumele cheltuite din buget pentru pacientii tratati in sistemul privat sunt nesemnificative, in conditiile in care spitalele de stat sunt in cea mai mare parte invechite sau paraginite, au remarcat principalii jucatori de pe piata sistemului de sanatate, reuniti sub umbrela Profit Health.forum. Conferinta a fost organizata cu sprijinul Farmexpert, ADRFR, High Tech Systems & Software, Spitalul Monza si Terapia, carora le multumim pentru participare. Potrivit directorului excutiv PALMED, Eduard Dobre, sistemul privat de spitalizare reprezinta doar 4% din totalul cheltuielilor casei de sanatate, dar chiar si in aceste conditii au existat curente de opinie din partea autoritatilor pentru a incetini dezvoltarea sistemului privat de sanatate, cu motivul ca "vor evolua pacientii" si nu vor mai dori servicii de stat, potrivit Profit Dupa ce la inceputul lunii, oficialii CNAIR au inceput sa plateasca constructorii loturilor de autostrada, intre Targu Mures si Campia Turzii, Guvernul a alocat bani pentru exproprierea terenurilor aflate pe aliniamentul Autostrazii Transilvania. Ministerul Transporturilor a lansat in dezbatere publica proiectul de Hotarare a Guvernului privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor situate pe amplasamentul tronsonului 1C, subsectiunea Ogra - Targu Mures pe teritoriul localitatilor Cristesti, Gheorghe Doja, Ogra, Sanpaul, Ungheni si Targu Mures din judetul Mures din cadrul obiectivului de investitii "Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea". Potrivit notei de fundamentare, pentru prezentul proiect de Hotarare a Guvernului este necesara aprobarea sumei de 175,05 milioane lei necesara despagubirilor imobilelor proprietate privata care urmeaza a fi supuse procedurii de expropriere, scrie Capital