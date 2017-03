Business report: Proprietarii de cladiri isi taxeaza mai mult chiriasii dupa majorarea salariului minim; Piata locala de fuziuni si achizitii a crescut in 2016 cu 17% fata de anul anterior; Proiecte pentru protectia mediului in valoare de 1 mld. lei cu finantare de la Guvern

Purtatorul de cuvant al Guvernului, Alina Petrescu, a declarat miercuri ca premierul Sorin Grindeanu a discutat inca de saptamana trecuta cu seful ANAF si cu reprezentanti ai conducerii Ministerului de Finante despre modul in care veniturile bugetare vor fi crescute, urmand ca la viitoarea sedinta pe aceeasi tema sa constate gradul de implementare a celor 14 masuri dispuse in plan fiscal-bugetar. 'Premierul Grindeanu a avut inca de saptamana trecuta intalniri cu presedintele ANAF, cu secretarul de stat din Ministerul Finantelor exact pe aceasta tema, a discutat despre modul in care veniturile la buget pot fi crescute, despre eficientizarea activitatii ANAF. Cei de la ANAF au venit cu o serie intreaga de propuneri, 14 propuneri, le stiti cu totii. Pe baza acestor propuneri, fiecare cu termene clare de implementare, premierul asteapta la urmatoarea sedinta - vor avea loc sedinte similare, din doua in doua saptamani - asteapta informari din partea Ministerului de Finante si din partea celor de la ANAF in ceea ce priveste gradul de implementare a acestor masuri', a precizat Alina Petrescu, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria, solicitata pentru o reactie la afirmatiile facute de presedinte PSD la adresa Guvernului, scrie Economica Guvernul va finanta, in 2017, proiecte si programe pentru protectia mediului, in valoare de aproximativ un miliard de lei, constand in alocari bugetare si credite de angajament, dupa ce a aprobat, miercuri, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul in curs al Fondului pentru Mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu. Potrivit unui comunicat al Executivului, prin hotararea privind Fondul de Mediu aprobata de Guvern, in buget s-au estimat atat venituri totale, cat si cheltuieli in suma de 562,51 milioane de lei. "Pentru angajarea si finantarea proiectelor si programelor-pilot pentru protectia mediului, precum si a proiectelor si programelor pentru protectia mediului pe anul 2017 a fost estimata o valoare a creditelor de angajament si a creditelor bugetare in cuantum de 531,2 milioane lei pentru fiecare din aceste doua categorii", precizeaza sursa citata. In comunicat sunt enumerate si programe care urmeaza sa fie finantate din Fondul de Mediu, anunta Capital. Guvernul a aprobat miercuri un memorandum pentru ca Romania sa-si depuna candidatura pentru relocarea la Bucuresti a Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA), in contextul Brexitului. In momentul de fata, Agentia are sediul la Londra. Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) este organismul descentralizat al UE care elibereaza autorizatia europeana de punere pe piata a produselor, dupa evaluarea stiintifica a cererilor, si monitorizeaza siguranta medicamentelor. Agentia concentreaza resursele stiintifice a peste 40 de autoritati nationale competente din 30 de state membre ale UE si SEE-AELS, intr-o retea formata din peste 4 000 de experti europeni. "Relocarea la Bucuresti a EMA reprezinta o oportunitate importanta pe care Romania ar putea sa o valorifice, in prezent tara noastra nefiind gazda pentru niciun sediu de agentie europeana. Atragerea unui sediu de agentie a UE ar contribui la cresterea rolului si vizibilitatii Romaniei ca stat membru al UE", considera Guvernul, potrivit Curs de Guvernare Skoda Kodiaq Coupe va ajunge pe piata chineza in curand, daca este sa dam crezare unor documente Powerpoint aparute pe internet. Alaturi de versiunea coupe a celui mai nou SUV al cehilor, alte doua noi SUV-uri apar pe roadmap-ul Skoda. Unul dintre acesta este viitorul Yeti, in timp ce al doilea ar putea fi un crossover de clasa mica. Kodiaq Coupe este o versiune de caroserie de care s-a vorbit intens in ultima vreme, iar aceste slide-uri confirma zvonurile anterioare. Tratamentul aplicat popularului SUV ceh i-ar aduce o imagine mai eleganta, cu pretul sacrificarii spatiului la cap pentru pasagerii din spate, dar si al volumului portbagajului care, cel mai probabil, va fi mai mic. Celelalte doua SUV-uri care apar in prezentare sunt denumite "Model K" si "Model Q", acesta din urma fiind cel mai probabil a doua generatie a lui Yeti, care va creste in dimensiuni pentru a face loc in gama unui SUV mai mic - lui Model K, informeaza Auto-Bild. Piata locala de fuziuni si achizitii a crescut in 2016 cu 17% fata de anul anterior, atingand o valoare a tranzactiilor de 3,6 miliarde de euro, arata o analiza a PwC Romania. Piata de fuziuni si achizitii va creste si in 2017, iar sectoare precum cel medical, industrial si al bunurilor de larg consum vor continua sa se consolideze si sa atraga noi investitii, sunt de parere specialistii din echipa integrata de Tranzactii a PwC Romania. "La nivel local, exista un interes tot mai mare pentru tranzactii, pe fondul continuarii unor procese de consolidare incepute in anii trecuti. Se resimte o anumita efervescenta in piata locala, se poarta multe negocieri si discutii, sunt mai multe tranzactii initiate, atat de catre vanzatori, cat si de cumparatori. Observam un numar tot mai mare de antreprenori interesati de perspectiva unui proces de vanzare, care ii ajuta sa primeasca si o indicatie referitoare la valoarea de piata a afacerii lor, desi nu toate discutiile se concretizeaza in tranzactii efective", a declarat Cornelia Bumbacea, Liderul Departamentului de Tranzactii, PwC Romania, anunta NewMoney Majorarea salariului minim brut pe tara cu 200 de lei, la nivelul de 1.450 lei pe luna, din februarie 2017, la noua luni dupa ce acesta crescuse cu 19%, afecteaza activitatea tuturor proprietarilor de cladiri comerciale, insa sunt si voci care saluta decizia Guvernului. Mai exact, chiriasii cladirilor de birouri, mallurilor si ai depozitelor platesc lunar o taxa de administrare care include costurile de intretinere, securitatea, curatenia (plus dezinsectie, deszapezire, fatade), securitatea la incendiu, utilitatile pentru spatiile comune, asigurarea proprietatii, impozitul pe cladire si administrarea imobilului. Cresterea salariului minim a afectat direct prestatorii serviciilor de intretinere, securitate si curatenie, care isi platesc angajatii cu salariul minim. Prin urmare, majorarea s-a reflectat automat si in cresterea taxelor de administrare practicate de proprietarii cladirilor. Spre exemplu, la nivelul Bucurestiului, valoarea medie a taxei de administrare specifica imobilelor de birouri este de 3,8 euro/mp/luna, in timp ce in cazul mallurilor si al parcurilor de retail taxa variaza intre 6 si 11 euro/mp/luna, arata Capital Indicii principali de la BVB au avut oscilatii minore astazi, investitorii fiind in asteptare pentru ultimele convocatoare cu propuneri de distribuire a castigurilor in cazul companiilor importante. Bursa de Valori Bucuresti a avut o noua sedinta de ezitare, cu fluctuatii modeste la nivelul indicilor si un rulaj al pietei de actiuni de 27,81 milioane lei (6,09 milioane euro). Indicele BET, al celor mai tranzactionate titluri, a coborat cu 0,07%, pana la nivelul de 7.969,25 puncte, in timp ce indicele compozit BET Plus a pierdut 0,13%. La inceputul acestei saptamani, Simion Tihon, broker la Prime Transaction, explica pentru Profit.ro aceasta inertie a bursei prin faptul ca investitorii asteapta ultimele convocatoare cu propuneri de repartizare a castigurilor la companii precum Transgaz (TGN), Transelectrica (TEL), Banca Transilvania (TLV) si Romgaz Medias (SNG), relateaza Profit