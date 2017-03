Business report: Drumuri care ocolesc Romania: Hartile de calcul ale vitezei Romaniei in Europa cu mai multe viteze; Contorizarea inteligenta a energiei, o afacere romaneasca. Enel: "Toate contoarele pe care le vom monta sunt romanesti"; Constantia Flexible, un gigant austriac care produce ambalaje pentru Coca Cola, Pepsi, Danone, Carlsberg, isi inchide fabrica de langa Bucuresti

In ciuda reactiilor vehemente ale autoritatilor de la Bucuresti privind Europea cu mai multe viteze, realitatea din teren (la propriu, chiar din teren) arata ca am ramas o tara complet debransata de la Uniunea Europeana. "Intr-o Uniune Europeana care are bani putini si generozitate inca si mai putina, va fi din ce in ce mai greu sa se recupereze decalajele", scria intr-o analiza din 2016 Vasile Iuga, senior adviser PwC. "Urgenta reconectarii interne si externe a Romaniei", scrisa de Vasile Iuga in urma cu un an devine stringent de actuala in contextul Europei cu mai multe viteze. Iar hartile ce completeaza cercetarea sunt poate cel mai valoros continut caci vezi cu ochiul liber cum Romania iese practic din orice calcule globale. Proiectul Uniunii Europene, care a inceput ca o piata comuna inainte de ambitiile de integrare politica, a acordat si acorda o importanta deosebita constructiei de infrastructuri, initial de transport (mai ales autostrazi), scrie Curs de Guvernare Oficialii Enel, unul dintre cei mai mari distribuitori de energie electrica din Romania, spun ca 80% din locuintele din Romania ar putea avea in urmatorii trei ani contoare inteligente de energie electrica, devansand-se astfel tintele din programul de contorizare inteligenta anuntat deja de autoritati. Mai mult, toate contoarele montate de Enel vor fi produse in Romania, iar italienii duc si in alte tari contoarele romanesti. "O parte semnificativa a strategiei noastre o reprezinta instalarea de contoare inteligente. Exista o tinta de 80% impusa de Uniunea Europeana pentru anul 2020 si vom investi in continuare in aceasta zona pentru ca acest obiectiv sa fie atins. Tinta de 80% poate fi atinsa in Romania", a declarat Georgios Stassis, country manager al Enel, companie care distribuie energie la 2,8 milioane de clienti din Romania, potrivit Economica Constantia Flexible, grup austriac specializat in fabricarea de ambalaje, isi inchide fabrica de langa Bucuresti, operatiune in urma careia 90 de angajati vor ramane fara loc de munca. Procesul de inchidere a fabricii este preconizat sa fie incheiat pana in luna iulie. Fabrica este localizata intre Bucuresti si Calarasi. Dupa inchiderea acesteia, ambalajele pentru clientii din Romania ai grupului vor fi produse la fabricile din Weiden (Germania), Ankara (Turcia) si Kleszczow (Polonia). "Vom inchide fabrica intr-un mod corect si social responsabil, asigurandu-ne in acelasi timp ca nu vom cauza probleme in aprovizionarea clientilor", a anuntat Stefan Grote, executive vice president al Constantia Flexibles Food Europe. In 2015, fabrica din Romania a grupului a inregistrat o pierdere de 9,9 milioane lei, la o cifra de afaceri de 47,7 milioane lei, conform Profit Concernul Daimler a inaugurat oficial, joi, o noua unitate de productie in orasul Cugir, o investitie de 36 de milioane de euro, in urma careia au fost create 200 de noi locuri de munca, au anuntat, printr-un comunicat AGERPRES, reprezentantii companiei.Potrivit sursei citate, Star Transmission, filiala a grupului Daimler, isi continua strategia de dezvoltare sustenabila in Romania, prin deschiderea celei mai noi unitati de productie la Cugir. In noua hala de la Cugir, cu o suprafata de 11.000 metri patrati, Star Transmission a inceput productia in serie a patru modele diferite de roti planetare pentru cutia in noua trepte de viteza 9G-Tronic. Aceasta din urma se produce tot in Romania si in judetul Alba, in Sebes, unde concernul german a finalizat, la inceputul anului trecut, o investitie de 300 de milioane de euro, cu oportunitati de lucru pentru 500 de noi angajati, informeaza Economica Firmele active pe sectorul rezidential al pietei imobiliare privesc cu scepticism proiectul de lege care vizeaza reducerea TVA la 0% la tranzactiile cu locuinte. Mediul de afaceri o considera o lege cu dedicatie, care va incuraja specula imobiliara si care nu se justifica. Proiectul de lege initiat de liderul PSD Liviu Dragnea este ambiguu in privinta modului in care se va aplica. In expunerea de motive se precizeaza ca "masura are in vedere sprijinirea sectorului serviciilor sociale, prin reducerea cotei de TVA de la 5% la 0% pentru cladirile utilizate in scopuri sociale, precum si facilitarea accesului populatiei la o locuinta fara suportarea TVA". Chiar daca nu este explicit, se pare ca TVA-ul de 0% va lua locul celui de 5%, care se aplica acum doar o singura data la locuinte de pana in 100.000 de euro si cu o suprafata de maxim 120 mp. Scopul declarat al stimulentelor fiscale cu incidenta in sectorul imobiliar este acela al crearii a 50.000 de locuri de munca noi in constructii, insa efectul pare a fi sporirea profitului dezvoltatorilor imobiliari, noteaza Capital Ford se ocupa de pregatirea si instruirea tinerilor cu ajutorul programului Ford Driving Skills for Life. In fiecare inceput de an, Ovalul Albastru vine cu diverse studii cu privire la comportamentul soferilor tineri. Anul acesta, Ford a recidivat si ne ofera o serie de date importante cu privire la comportamentul tinerilor soferi. Conform studiului, 82% dintre cei care au participat la sondaj au declarat ca inca folosesc masina familiei. 39% spun ca incalca limitele de viteza, 35% iau cheile fara sa aiba acordul parintilor, iar 27% folosesc telefonul mobil in timp ce conduc. Din pacate, 6% dintre respondenti au spus ca au sofat sub influenta alcoolului, scrie Auto-Bild Inspectorarul General al Politiei Romane a demarat licitatia pentru achizitia a 50 de radare. Potrivit unui anunt de licitatie, Inspectorarul General al Politiei Romane cumpara mijloace tehnice pentru supravegherea traficului rutier, masurarea si inregistrarea vitezei de deplasare a autovehiculelor, in regim stationar, bazat pe utilizarea undelor laser. Contractul acord-cadru este de 8 luni incepand de la data atribuirii contractului, iar valoarea estimata fara TVA este de 2,43 milioane lei. Conform anuntului, procedura de achizitie a radarelor inseamna o licitatie deschisa, criteriul de atribuire fiind pretul cel mai scazut Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documenteeste 25 aprilie. Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 2 mai, iar evaluare a ofertelor in ziua de 26 mai, informeaza Capital