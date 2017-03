Business report: Presedintele brokerilor imobiliari: Ne apropiem cu pasi rapizi de o incalzire a pietei rezidentiale; Guvernul vrea 51% din produsele romanesti in hipermarketuri; Autoritatile vor analiza introducerea impozitului pe suprafata pentru frizerii, saloane de coafura si vulcanizari auto

Toate propunerile de modificare a proiectului de lege al asigurarii auto obligatorii au ajuns pe masa parlamentului. Dintre acestea, spicuim: un nou mod de calcul al tarifului de referinta propus de asociatiile transportatorilor, stabilirea de catre BAAR a unui prag maxim al costului politei RCA pentru cei cu o rata si frecventa a daunei foarte ridicata, respingerea prevederilor legate de tehnologia telematica si excluderea contractelor fractionare (RCA incheiat pe perioade mai mici de sase luni). Asociatiile transportatorilor au propus un nou mod de calcul al tarifelor de referinta pentru piata de RCA. Prin aceasta formula insa, IBNR, adica rezeva de daune intamplate si neavizate, care trebuie luata in calcul in stabilirea primei RCA nu are voie sa depaseasca 5%, in conditiile in care cheltuilile cu acest tip de rezereve de dauna sunt de minimum 30%, 25% fiind rezervele in contul vatamarilor corporale si deces, unde procesele sunt mai lungi si despagubirile platite mult mai mari, scrie Economica.net Cererea e mare, stocul e mic. Pe piata locala exista cerere foarte mare de locuinte, insa in acelasi timp stocul de proprietati rezidentiale disponibile este deficitar, motiv pentru care preturile au o tedinta de crestere. "Exista o cerere foarte mare si o lipsa acuta de proprietati. (...) Ne apropiem cu pasi rapizi de o incalzire a pietei, mai ales ca nu prea mai exista stocuri", a spus Dragos Vilceanu, presedintele Asociatiei Brokerilor Imobiliari, in cadrul evenimentului "Real Estate & Construction Forum", organizat de Business Mark. Potrivit datelor Institutului National de Statistica, citate de Vilceanu, indicele pretului mediu al locuintelor din Romania a ajuns in trimestrul al treilea al anului trecut la 79,51% din valoarea inregistrata in 2009. Practic, o locuinta ce costa 100.000 de euro in 2009, in ultima parte a anului trecut se tranzactiona, in medie, cu 79.510 euro (datele prezentate sunt raportate la anul 2009, conform metodologiei Institutului National de Statistica, insa in 2009 preturile deja incepusera sa scada raportat la 2008, anul de boom al pietei rezidentiale locale). "Ne apropiem de momentul 2005-2006-2007 (din perspectiva pietei rezidentiale)", a spus Vilceanu, citat de New Money O serie de afaceri din sfera serviciilor, precum vulcanizarile auto, frizeriile si saloanele de coafura, ar putea fi impozitate in viitor pe suprafata comerciala utila, si nu pe profit, ca in prezent, asa cum se intampla deja din acest an cu hotelurile si restaurantele, a anuntat pentru Profit.ro ministrul Turismului, Mircea Dobre. De multi ani, o parte dintre hotelierii si patronii de restaurante din Romania reclama ca legea ii defavorizeaza pe cei care isi declara profiturile si ii avantajeaza pe agentii economici care declara pierderi. Ei au cerut fiecarui ministru al Turismului, incepand cu Elena Udrea, sa fie taxati pe numarul de camere sau suprafata restaurantului, nu pe profit. In acest fel, argumentau ei, cei cinstiti vor plati mai putin, iar statul va lua niste bani si de la ceilalti, care nu plateau impozit pe profitul inexistent. Initiatorul acestui proiect a fost Mircea Dobre, actualul ministru al Turismului. El a declarat acum ca, daca acest impozit specific, introdus la 1 ianuarie, va functiona pentru hoteluri si restaurante, ar putea fi extins si pentru alte tipuri de servicii.Guvernul sustine legea care impune hipermarket-urilor sa vanda la raft 51% din produse din productia autohtona. Este declaratia subsecretarului de stat din ministerul Agriculturii, Floricel Maricel Dima. Asta in ciuda faptului ca oficialii Comisiei Europene au declansat o procedura de infringement impotriva Romaniei din acest motiv. Legea 321 sau "51% produse romanesti" in hipermarketuri, cum mai este numita, va fi dezbatuta in comisii interministeriale in cadrul Guvernului, in urmatoarea perioada. Asta pentru ca anumite articole ale legii au declansat o procedura de infringement din partea Comisiei Europene. Grupurile de lucru pentru dezbaterea acestei legi s-au format saptamana trecuta, potrivit oficialilor ministerului Agriculturii. "Noi suntem in continuare de acord in sustinerea punctului de vedere cu acel 51% produse romanesti pe rafturile retailerilor. Pe articolul care prevedea realizarea unei cifre de afaceri de doua milioane de euro a comerciantului trebuie sa vedem cum o gandim, s-ar putea sa modificam acest articol. "Dupa dezbaterile interministeriale si dupa ce Parlamentul va lua o hotarare veti vedea si raspunsul nostru", a declarat Floricel Maricel Dima, subsecretar de stat MADR. "Legea nr. 321, astazi se discuta in Comisia pentru Agricultura din Parlament. Ne incurcam in definitii., trebuie sa fim putini mai fermi, prea ne lasam calcati in picioare. In alte tari autoritatile sunt mai prompte", a spus si Laurentiu Baciu, presedinte LAPAR, potrivit Capital Inchirierea unei masini ar putea deveni la fel de simpla precum inchirierea unui film pe Netflix. Ultimele servicii lansate de producatorii auto denota un interes tot mai mare fata de industria inchirierilor de masini, care valoreaza deja peste 50 miliarde de dolari.General Motors, BMW sau Daimler sunt doar cateva dintre companiile care si-au propus sa intre pe o piata dominata de serviciile celor de la Uber sau Lyft. In aceste conditii, comertul auto traditional si chiar serviciile de taximetrie vor pierde din ce in ce mai mult teren in fata noilor trenduri care redeseneaza mobilitatea. Cadillac a lansat in New York un program-pilot care redefineste sistemul de utilizare si conceptul de proprietate a unei masini. In schimbul a 1.500 de dolari pe luna, clientii au acces la 10 modele din flota Cadillac. Spre exemplu, pot folosi o masina mai mica si cu un consum redus in oras, iar pentru calatoriile din weekend poate fi luat un SUV cu sapte locuri. Spre deosebire de serviciile obisnuite de inchirieri auto, clientii vor pastra masina in garajul propriu. Pretul este mai piperat decat al unui leasing, insa clientul beneficiaza de mai multe facilitati si in plus plateste doar pentru cat timp foloseste masina, fata de angajamentul pe termen lung impus de ratele lunare, relateaza Digi 24 Intr-o lume in care masinile devin electrice, grupul Renault ia in calcul in viitor o eventuala Dacia electrica. Aceasta decizie va fi luata in functie de cat de pregatiti vor fi clientii sa cumpere un astfel de model. Yves Caracatzanis, directorul general al grupului Renault Romania, a declarat ca grupul pe care-l conduce ramane deschis la un astfel de model dupa ce tehnologiile vor mai avansa."Va depinde de clienti, de cat de dispusi vor fi sa cumpere o masina electrica, iar Dacia s-a pozitionat ca un brand accesibil. Nu avem inca un proiect in acest sens, dar vom vedea in viitor. Tehnologia avanseaza rapid￯, a declarat Caracatzanis, conform Auto Bild