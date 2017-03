Business report: Cum ar putea primariile sa faca bani pentru drumuri din constructia metroului spre Otopeni; Comisarul european pentru Transporturi vrea un sistem de taxare auto standardizat la nivelul blocului comunitar; Riscurile trecerii Metrorex la Primarie: subventii insuficiente, proiecte blocate, bani europeni pierduti  

Bucurestiul s-a extins in ultimii ani, si multi dezvoltatori construiesc in zone limitrofe, acolo unde terenul a fost mai ieftin. Case si blocuri de apartamente au fost construite in zone unde primariile nu au investit in drumuri sau utilitati. Ce ar putea primariile? Ar putea copia modelul polonez. Bucurestiul s-a dezvoltat haotic in ultimii ani, iar multi dezvoltatori au construit locuinte in zone fara utilitati sau infrastructura, in speranta ca primariile vor fi cele care vor investi in astfel de lucrari. In perioada de boom imbiliar, s-au construit case fara canalizare, iar la fiecare ploaie mai serioara, locuitorii reclamau lipsa investitiilor in infrastrucutra. Dupa criza, zona de sud si vest au prins avant in constructia de blocuri cu apartamente, unde strazile sunt mici, inguste, sau cu portiuni mari de drum neasfaltat, relateaza Economica Un comitet comun al ministrilor din Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol si din alte state producatoare din afara cartelului a recomandat extinderea cu sase luni a acordului de reducere a productiei pe plan global cu 2%, potrivit Reuters. Reprezentanti ai OPEC si ai producatorilor rivali de titei s-au intalnit duminica in Kuweit pentru a analiza progresele inregistrate in urma implementarii acordului global de reducere a furnizarii. In decembrie, OPEC si alte 11 state producatoare din afara cartelului au acceptat sa-si reduca productia combinata cu 1,8 milioane de barili pe zi (bpd) in primul semestru din 2017. Comitetul ministrilor si-a exprimat satisfactia fata de progresele inregistrate in vederea reducerii productiei si ii incurajeaza pe toti participantii sa-si realizeze angajamentele asumate, se arata in proiect, scrie Capital Chiar daca in mari metropole europene transportul public este integrat si gestionat de o singura autoritate, trecerea Metrorex in subordinea Primariei Capitalei ar putea avea efecte negative, apreciaza specialistii consultati de catre ECONOMICA.NET. Potrivit lor, compania de metrou risca sa aiba soarta "jalnica" a RATB, sa ii fie blocate proiectele de dezvoltare sau chiar sa piarda bani europeni. Metrorex, societatea care asigura transportul cu metroul in Bucuresti, aflata acum in subordinea Ministerului Transporturilor, ar putea trece in subordinea Primariei, potrivit unei propuneri care ar urma sa fie votata miercuri in Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Intr-o tara normala, transportul dintr-un oras trebuie sa fie sub aceeasi autoritate, considera Robert Costea, presedintele Asociatiei Metrou Usor. "Din pacate, la noi RATB (din subordinea Primariei - n.r.) este intr-o situatie jalnica iar metroul (din subordinea Ministerului Transporturilor - n.r.) este singurul transport pe care te poti baza", mentioneaza reprezentantul Metrou Usor, citat de Economica. Acum cateva saptamani, Skoda a anuntat ca va dezvolta o versiune coupe a lui Kodiaq. Pentru moment, SUV-coupe-ul va fi comercializat doar pe piata din China, dar nu trebuie sa-l excludem din start ca un viitor model european. Debutul oficial pe piata asiatica va avea loc in 2019, iar pana atunci ne vom delecta si cu un concept care anunta versiunea de serie. Numele sau este Skoda Vision E si, cel mai probabil, va debuta in cadrul Salonului Auto de la Shanghai, din aprilie. Pentru a pune putin fanii pe jar, Skoda a venit si cu o imagine teaser, dar si cu un clip care anunta viitorul Vision E. "Ne-ar placea sa avem acest model si in gama din Europa. Problema o reprezinta capacitatea de productie care nu ne permite sa producem tot ce vrem. Vindem atat de mult masini in acest moment incat un nou model nu ar mai avea loc", a declarat Christian Strube, oficial Skoda, citat de Auto-Bild Liderii celor 27 de state membre ale UE reuniti sambata la Roma (Marea Britanie nu a participat din cauza ca in doar 4 zile urmeaza sa declanseze oficial procesul de iesire din Uniune) pentru a aniversa 60 de ani de la crearea blocului comunitar, au convenit ca in perioada urmatoare sa adopte masuri care sa raspunda preocuparilor cetatenilor europeni. 4 sunt directiile de actiune catre: o Europa in siguranta si in securitate, o Europa prospera si sustenabil, o Europa sociala, o Europa puternica pe scena mondiala. De precizat ca pe aceste directii statele sunt libere sa coopereze in functie de vointa: "Vom actiona impreuna, cu ritmuri si intensitati diferite acolo unde este necesar, dar mergand in aceeasi directie", scrie in declaratia asumata de toti liderii UE, informeaza Curs de Guvernare Comisarul european pentru Transporturi, Violeta Bulc, propune un sistem standardizat de taxare auto la nivelul blocului comunitar care va permite automobilistilor sa foloseasca toate soselele din Europa fara sa opreasca la frontiere, potrivit AP. Majoritatea celor 28 de state membre ale UE au sisteme de taxare pentru autostrazi dar ele sunt separate si functioneaza in conditii diferite. Intr-un comentariu publicat sambata in publicatia germana Welt am Sonntag, Violeta Bulc a declarat ca va face in luna mai propuneri pentru un sistem de taxare auto standardizat la nivelul blocului comunitar. Dar fiecare tara trebuie sa decida pentru ea insasi daca vrea un sistem de taxare auto iar cele care vor ar trebui sa faca parte dintr-un sistem electronic standardizat, a precizat comisarul european pentru Transporturi, adaugand ca taxele vor fi colectate printr-un sistem preplatit sau prin plati lunare, iar castigurile se vor distribui statelor participante, scrie Capital