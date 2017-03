​Business report: Metroul din Drumul Taberei: Metrorex promite inaugurarea in vara lui 2018; ANRE schimba regulile din piata de electricitate si introduce garantii; Romania revine pe harta de export a Rusiei

Contractul pentru sistemul de siguranta si automatizarea traficului pe tronsonul 1 al Magistralei 5 ar putea fi semnat in iulie, potrivit oficialilor Metrorex. Ei promit ca metroul din Drumul Taberei va fi inaugurat spre finele trimestrului II din 2018. Chiar daca abia au scos la licitatie un contract pentru metroul din Drumul Taberei, care prevede o perioada de derulare de 30 de luni, oficialii Metrorex mentin estimarea cu privire la inaugurarea acestuia in trimestrul al II-lea al anului viitor. "Se estimeaza ca finalizarea procedurii de 'licitatie deschisa' pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect "Sistemul de siguranta si automatizare a traficului inclusiv echipamentul de siguranta imbarcat pe tren si sistemul de informare dinamica (inclusiv sonorizare) - Magistrala 5. Drumul Taberei - Pantelimon. Sectiunea Raul Doamnei - Eroilor (PS Opera), inclusiv Statia si Depoul Valea Ialomitei" si semnarea contractului de furnizare cu operatorul economic desemnat castigator sa se realizeze la sfarsitul lunii iulie 2017", a declarat pentru Economica Marin Aldea, directorul general al Metrorex.Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) va revizui in acest trimestru cadrul de reglementare, in sensul introducerii de garantii in contractele de pe Piata Centralizata pentru Servicii Universale (PCSU), unde se tranzactioneaza energia pentru consumatorii casnici, a declarat, luni, Claudiu Dumbraveanu, directorul in cadrul ANRE. In cadrul unei conferinte pe tema eticii in afaceri, el s-a referit la situatia din aceasta iarna de pe bursa de energie, cand preturile au crescut incontinuu in luna ianuarie, ajungand spre finalul lunii la valori-record de peste 650 de lei pe MWh pe piata spot, de trei ori mai mult decat in primele zile ale anului. Lipsa unor garantii din contractele de pe PCSU a determinat unii traderi sa prefere sa rezilieze contractele pe care le aveau pe aceasta piata, ceea ce a determinat cresteri de pret in lant. "ANRE, prin toate deciziile sale, a calmat piata. S-a tot vorbit in ultima vreme de criza de energie, de elementele care s-au intamplat in ianuarie, scrie Capital. Prima fabrica de componente auto infiintata de grupul german Draxlmaier in Romania, la Pitesti, ar putea fi inchisa dupa ce unul dintre cei mai mari clienti ai companiei si-a mutat activitatea in Mexic, se arata intr-un comunicat al companiei. Circa 800 de angajati vor fi afectati de reorganizarea afacerilor Draxlmaier, in contextul in care aceasta este a treia inchidere de fabrica anuntata in ultima luna. Britanicii de la Allison Hayes au anuntat inchiderea unei capacitati de productie din judetul Ialomita, iar producatorul austriac de ambalaje Constantia Flexibles Group a anuntat inchiderea unei unitati din apropierea Capitalei. Cele trei restrangeri de activitate insemna concedierea a peste 1.000 de persoane. Principalele motive merg de la scaderea comenzilor partenerilor occidentali si pana la cresterile repetate ale salariului mimin pe economie, potrivit NewMoney Tesla Model 3 va ajunge pe linia de asamblare in luna iulie a acestui an. Mai intai, Tesla Inc va produce doar versiunile cu tractiune spate. Mai apoi, producatorul american va porni asamblarea versiunilor cu tractiune integrala, iar in maximum un an, pe linie o sa ajunga si variantele de performanta. Elon Musk spune ca acestea din urma nu vor fi mai rapide decat Model S, semn ca actualii posesori pot sta linistiti. De asemenea, oficialul Tesla spune ca interiorul lui Model 3 va integra un singur ecran. Acesta va oferi atat informatii esentiale in ceea ce priveste sofatul si statusul sistemelor, dar va proiecta si intefata sistemului de infotainment. In ceea ce priveste dezvoltarea viitoare, stim ca Musk pregateste un SUV bazat pe platforma lui Model 3, anunta Auto-Bild. In conditiile unei zile negative pe bursele europene, piata a fost "rosie" si la Bucuresti, insa declinul indicelui reprezentativ a fost doar de un sfert de procent. Ovidiu Serdean, broker la IFB Finwest, spune ca investitorii de la BVB au in vedere dividendele generoase acordate de companiile listate romanesti. "Vanzatorii nu vand la orice pret." Saptamana de tranzactionare a debutat pe pietele financiare internationale pe un fond de aversiune la risc, in contextul in care, in SUA, presedintele si Congresul nu au putut ajunge la un acord pentru inlocuirea sistemului de asigurari de sanatate din SUA, asa-numitul "Obamacare". Indicele Euro Stoxx 50, care masoara evolutia celor mai lichide actiuni europene, a coborat cu 0,20%, potrivit Bloomberg, in timp ce bursele mature, cu exceptia indicelui CAC40 de la Paris, cu un declin de 0,07%, au avut deprecieri de amplitudine mai mare, arata Profit.



In perioada septembrie 2016 - ianuarie 2017, Rusia a exportat in Romania 11.400 de tone de seminte de floarea-soarelui. Am fost al treilea importator de floare de soare ruseasca dupa Turcia si Franta. Rusia a reluat spre finele anului trecut exporturile de oleaginoase catre Romania, indica un raport al Departamentului pentru Agricultura al SUA (USDA). Potrivit sursei citate, in perioada septembrie 2016-ianuarie 2017, Rusia a exportat 98.000 de tone de seminte de floarea-soarelui fata de 11.000 de tone in perioada similara a anului anterior, iar principalele piete de destinatie au fost Turcia (52.300 de tone), Franta (19.800 de tone), Romania (11.400 de tone, Iran (4.300 de tone), Spania (4.300 de tone) si Azerbaijan (2.900 de tone). Numai in noiembrie 2016 Rusia a exportat 21.500 de tone de seminte de floarea soarelui catre Turcia, 12.800 de tone catre Franta si 7.900 de tone catre Romania, precizeaza Economica Aprobarea studiilor clinice dureaza, in Romania, 25 de saptamani, de trei ori mai mult decat perioada prevazuta in cadrul reglementarilor europene, sustine Asociatia Romana a Producatorilor Internationali de Medicamente (ARPIM). Motiv pentru care, numarul studiilor clinice a scazut de la 254 in 2011 la doar 184 in 2016. Prin comparatie, in Ungaria perioada de aprobare este de 9 saptamani, iar in Cehia, Ucraina, Lituania sunt necesare 11 saptamani pentru aprobarea dosarului unui studiu clinic. Studiul a fost realizat pentru Asociatia Romana a Producatorilor Internationali de Medicamente (ARPIM) si Asociatia Companiilor Coordonatoare de Studii Clinice din Romania (ACCSCR). Pacientii romani au nevoie de solutii pentru a fi tratati cu medicamente de ultima generatie, in contextul in care, pentru multi dintre ei, acest tip de tratamente reprezinta ultima sau singura lor sansa de a mai lupta cu boala, spune Radu Rasinar, presedintele ARPIM, citat de Capital