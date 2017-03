Business report: Stat tot mai slab, cu obligatii tot mai mari: Microexcedentul bugetar de moment explicat pe scurt. Cum foloseste Guvernul banii companiilor pentru a cosmetiza bugetul; Drumurile si autostrazile au inghitit 10 miliarde de euro

Bugetul general consolidat a incheiat primele doua luni din anul 2017 cu un microexcedent de 0,05% din PIB-ul estimat pentru anul in curs, conform datelor publicate de Ministerul Finantelor. Fata de aceeasi perioada a anului trecut, veniturile publice au scazut cu aproape 500 de milioane de euro iar cheltuielile au fost diminuate cu circa 100 de milioane de euro. Daca se selecteaza cele mai importante componente ale veniturilor bugetare, se poate vedea sintetic efectul politicilor economice prezentate in campania electorala si implementate ulterior, unde combinatia menita sa stimuleze cresterea economica, de reducere a TVA concomitent cu cresterea veniturilor, a dat deja urmatorul rezultat, noteaza Curs de Guvernare Veniturile bugetului general consolidat au scazut cu 1,4% in primele doua luni ale anului, iar cheltuielile cu 0,3%, reiese din executia bugetara publicata marti de Ministerul Finantelor Publice (MFP). Cele mai mari scaderi (procentual) s-au consemnat la capitolul fonduri europene si impozit pe profit. Astfel, sumele decontate de Bruxelles in primele doua luni ale anului, pentru exercitiul financiar 2014-2020, s-au ridicat la 131,4 milioane de lei, cu 35,4% mai putin decat in perioada similara din 2016. In ceea ce priveste impozitul pe profit, incasarile au fost de 571,5 milioane de lei, in scadere cu 23,2% fata de anul trecut. Plusuri s-au consemnat in zona impozitului pe salarii si venit, insa dinamica acestora pare sa fi incetinit in a doua luna a anului, potrivit New Money Infrastructura rutiera, una dintre cele mai mari probleme ale Romaniei, a evoluat foarte putin in ultimii 13 ani. Chiar daca s-au alocat aproape 11 miliarde euro pentru drumuri, Romania nu are nici macar 1.000 km de autostrada. Guvernele si politicienii au avut grija ca fondurile de miliarde de euro alocate modernizarii si reabilitarii de drumuri si autostrazi sa se scurga in conturile firmelor, fara sa avem, nici acum, dupa 10 ani in UE, o autostrada care sa strabata Romania de la est la vest sau macar un tronson care sa treaca muntii. Desi banii ar fi fost de ajuns pentru constructia a peste 2.000 kilometri de autostrada, Romania are putin peste 700 de kilometri. In perioada 2004-2016, Romania a cheltuit peste 10 miliarde de euro pentru 633 km de autostrada, scrie Capital In putine domenii, romanii s-au afirmat si au reusit sa fie lideri detasati precum in piata de bricolaj si distributie de materiale de constructii, aflandu-se (aproape) mereu cu un pas inaintea retelelor internationale. De altfel, cel mai mare business antreprenorial de pe plan local vine din segmentul bricolajului. Si povestea nu se opreste aici. Stirea inceputului de an pe piata de bricolaj nu face decat sa reconfirme pozitia de suprematie a romanilor in comertul cu materiale de constructii. Distribuitorul Arabesque, controlat de omul de afaceri galatean Cezar Rapotan, cu afaceri de 349 de milioane de euro in 2015, a decis sa (re)intre in hora bricolajului, lansand un nou brand pe segmentul de retail, MatHaus, cu care se va bate de la egal la egal atat cu businessuri locale precum Dedeman sau Praktiker, cat si cu retele internationale precum Leroy Merlin sau Hornbach, conform New Money Aproximativ 68% dintre bucuresteni cred ca este important sa aiba "o viata sustenabila" acasa. Cum o mare parte din viata o petrecem in propria locuinta, este important ca aceasta sa fie prietenoasa cu mediul. Femeile sunt cele care folosesc cele mai multe metode de economisire.Aceste date sunt extrase dintr-un studiu IKEA despre sustenabilitate, realizat la finalul anului trecut. Asadar, 65% dintre bucuresteni isi incalzesc locuintele prin intermediul sistemului public de termoficare. De asemenea, peste jumatate dintre bucuresteni considera factura de incalzire un cost major. Femeile sunt cele care folosesc cele mai multe modalitati de economisire, iar in top se afla stingerea becurilor atunci cand nu este nevoie de ele. Din studiu mai reiese ca aproximativ 9 din 10 bucuresteni sting lumina atunci cand nu o folosesc, iar 54% dintre cei intervievati folosesc becuri LED, informeaza Capital O investigatie a Consiliului Concurentei este in plina desfasurare la dealerii Dacia si Renault din Romania, au declarat, pentru Profit.ro, mai multe surse din zone diferite. Exista suspiciuni privind posibile intelegeri intre comerciantii autorizati ai celui mai cunoscut brand romanesc in ceea ce priveste preturile pieselor de schimb si ale manoperei service. Consiliul Concurentei a ridicat deja mai multe documente precum si unitati hard disk de la dealeri. Dealerii Dacia si Renault insumeaza, ca numar, peste 120 de showroom-uri. La sfarsitul anului trecut, organizatia reprezentativa a dealerilor Dacia si Renault, Asociatia Concesionarilor Dacia Renault Nissan (ACODAREN), au intrat in conflict direct cu cel mai mare asigurator RCA din acel moment, Asirom, scrie Profit Pregatirea slaba, lipsa experientei si teribilismul fac din soferii tineri adevarati "stapani ai soselelor" care gresesc enorm de mult. "Un sfert dintre accidentele rutiere produse anul trecut in Romania au fost provocate de tinerii aflati la volan. In aceste evenimente si-au pierdut viata peste 500 de oameni. Cauzele principale au fost viteza prea mare si neacordarea de prioritate pietonilor". In plus, o treime dintre tineri nu folosesc centura de siguranta atunci cand se afla la volan si aproape niciodata atunci cand se urca pe locurile din spate. De asemenea, tinerii nu evita sa apese pedala de acceleratie mai mult decat este legal. In aceste conditii, distanta de franare creste, iar evitarea unui obstacol devine din ce in ce mai dificila, conform Auto-Bild