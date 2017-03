Business report: 400 de milioane de euro pentru trenuri noi in Romania. Banii nu ajung nici pentru CFR Calatori; Statul va lua dividende de la companiile nationale; Piata de fuziuni si achizitii din Romania a scazut cu 3% in 2016, la 3,54 miliarde dolari

Autoritatea de Reforma Feroviara ar putea asigura doar partial necesarul de trenuri noi al CFR Calatori. In timp ce prin ARF pot fi atrase de la UE fonduri de 400 de milioane de euro pentru achizitia de material rulant, CFR Calatori are nevoie de 110 unitati noi, estimate la 570 milioane de euro. "Autoritatea de Reforma Feroviara ar putea deveni operationala anul acesta, aceasta fiind singurul beneficiar a 400 milioane de euro disponibile prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014 - 2020 pentru achizitia de material rulant pentru transportul de calatori", a declarat miercuri Magdalena Grigore, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, in cadrul unui eveniment organizat de catre revista Capital. Banii pentru trenuri noi vor fi impartiti insa tuturor operatorilor feroviari de transport calatori, iar acestia nu acopera nici macar necesarul CFR Calatori, anunta Economica Companiile si societatile nationale, precum si regiile autonome ar putea redistribui sub forma de dividende, respectiv varsaminte la bugetul de stat sau local, profitul repartizat la alte rezerve in anii anteriori, ca sursa proprie de finantare, si care nu a fost utilizat conform destinatiilor initiale, se arata intr-un proiect de ordonanta de urgenta initiat de Ministerul Finantelor. "Sumele repartizate, in anii anteriori, la alte rezerve in conditiile art.1 alin.(1) lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, existente la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se pot redistribui sub forma de dividende sau varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, odata cu aprobarea situatiilor financiare ale anului 2016", se arata in textul actului normativ, scrie Capital Mai mult de jumatate (52%) din totalul spatiilor de birouri inchiriate anul trecut au fost tranzactionate de companii din tehnologie (IT&C) si externalizarea de servicii (outsourcing si BPO), care angajeaza masiv in aceasta perioada, anunta firma de consultanta imobiliara ESOP. Se observa o crestere fata de anul trecut, cand 47% din tranzactiile de inchiriere si preinchiriere au implicat astfel de companii. In total, 84 de companii din domeniile IT&C, outsourcing si BPO au inchiriat birouri noi, la nivel national, iar aproape trei sferturi (59 de companii) au ales Bucurestiul. Lor li se adauga inca 20 de companii din IT&C, outsourcing si BPO care si-au reinnoit contractele de inchiriere in spatiile existente, potrivit NewMoney. Skoda a oferit primele schite oficiale cu viitorul concept Vision E. Acesta va fi expus in premiera internationala in cadrul Salonului Auto de la Shanghai, eveniment care isi va deschide portile in cursul lunii aprilie. Vision E Concept nu este doar un prototip care anunta un viitor Kodiaq Coupe, el este si o declaratie in ceea ce priveste masinile electrice. Pentru moment, Skoda Kodiaq Coupe va fi comercializat doar pe piata din China, incepand cu 2019, insa oficialii constructorului din Mlada Boleslav spera ca modelul sa ajunga si in Europa. "Ne-ar placea sa avem acest model si in gama din Europa. Problema o reprezinta capacitatea de productie care nu ne permite sa producem tot ce vrem. Vindem atat de mult masini in acest moment incat un nou model nu ar mai avea loc", a declarat Christian Strube, oficial Skoda, citat de Auto-Bild. Piata de fuziuni si achizitii (M&A) din Romania a inregistrat in 2016 o scadere usoara de 3% comparativ cu 2015, valoarea totala a acesteia fiind estimata la 3,54 miliarde dolari, iar numarul tranzactiilor a scazut de la 123 in 2015 la 113 anul trecut, arata barometrul EY privind fuziunile si achizitiile din Europa Centrala si de Sud-Est (CSE). Doar trei tari din regiunea CSE au inregistrat in 2016 o crestere a numarului de tranzactii: Cehia, Croatia si Grecia. Cea mai valoroasa tranzactie din CSE s-a desfasurat anul trecut in sectorul alimentar: grupul japonez Asahi a achizitionat mai multe marci de bere est-europene (printre care Ursus, Ciuc si Timisoreana), suma ridicandu-se la 7,8 miliarde de euro. EY a oferit consultanta vanzatorului din cadrul aceste tranzactii, SABMiller, precizeaza Economica Cercetarile realizate la comanda Epson Europe in 14 tari din EMEA, printre care si Romania, au expus o serie de neajunsuri legate de modul in care IT-ul si tehnologia de imprimare sunt gestionate si utilizate in cadrul companiilor in aceste zone. Aceasta descoperire sugereaza faptul ca anual fiecare angajat din Romania pierde peste o saptamana de lucru din cauza problemelor cauzate de sistemele si echipamentele IT. Acest lucru este echivalent cu un cost cu productivitatea de 19 miliarde de euro. Din aceasta suma, peste jumatate este atribuita imprimantelor, mai exact 9,7 miliarde de euro. Dar, in timp ce feedback-ul de la cei 100 de angajati chestionati in cadrul studiului sugereaza ca acestia pierd in medie, 10 minute zilnic, rolul imprimantelor continua sa fie esential in eficienta si productivitatea din birouri, cei chestionati sustinand ca productivitatea ar scadea in medie cu 28% daca imprimantele ar fi eliminate, arata Capital