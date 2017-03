Business report: Metrorex explica de ce trebuie sa inchida 9 statii la vara: pentru siguranta calatorilor si respectarea recomandarilor ISU; Conflict intre hotelul Caro si Primaria Bucuresti; Cel mai mic oras din Romania a atras peste 5.000 de turisti straini. Topul statiunilor balneo unde s-au dus strainii

Inchiderea pe rand a 9 statii de metrou cu un singur acces, pentru schimbarea sistemului de taxare, este considerata inacceptabila de unele asociatii de infrastructura. Acestea solicita conducerii Metrorex sa permita accesul calatorilor, chiar si gratuit, pe perioada lucrarilor. Seful companiei de metrou explica de ce trebuie sa inchida statiile. Metrorex a anuntat la inceputul lunii ca demareaza lucrarile de modernizare a sistemului de taxare in 41 de statii de metrou. In cadrul acestui proiect, noua statii cu un singur acces urmeaza sa fie inchise pe rand la vara, pentru maximum o saptamana fiecare. Cele noua statii sunt: Pantelimon, Aparatorii Patriei, Costin Georgian, Pipera, Aurel Vlaicu, Dimitrie Leonida, Tineretului, Basarab si Constantin Brancoveanu, potrivit Economica Cu doi ani in urma, Primaria Capitalei a notificat hotelul Caro din Bucuresti ca trebuie sa elibereze un teren de 2.000 metri patrati, care urma sa fie expropriat pentru largirea strazii Fabrica de Glucoza, din zona Pipera. Ulterior, pentru a efectua plata pe teren, reprezentantii primariei le-au solicitat celor de la Caro sa emita o factura pentru 1,8 milioane de euro. Hotelul Caro sustine insa ca nu a primit banii, dar s-a vazut in situatia de a plati impozit si TVA aferente "tranzactiei" in valoare de 600.000 de euro. Reprezentantii hotelului urmeaza acum sa dea in judecata primaria. La jumatatea lunii octombrie 2015, Primaria Municipiului Bucuresti, prin primarul interimar de atunci, Marin Stefanel Dan, a trimis o notificare hotelului Caro din Bucuresti prin care anunta ca, in 30 de zile lucratoare, va trebui sa elibereze un teren de 2.150 de metri patrati si patru cladiri pe strada Fabrica de Glucoza, noteaza Profit Cel mai mic oras din Romania, Baile Tusnad, cu putin peste 1.600 de locuitori, a atras anul trecut 5.309 turisti straini, dublu fata de anul precedent. Per total, anul trecut, numarul strainilor care au ales statiunile balneare din Romania a crescut cu 10% fata de 2015. Peste 851.040 de turisti, romani si straini, si-au petrecut anul trecut vacantele in statiunile balneoclimaterice, arata datele Institutului National de Statistica (INS) furnizate la solicitarea Economica.net. Dintre acestia, peste 46.000 au fost turisti straini. Cei mai multi au ales sa mearga la Sovata, judetul Mures, insa sunt si statiuni unde numarul strainilor a crescut spectaculos de la an la an. In Baile Tusnad, judetul Harghita, cel mai mic oras din Romania, anul trecut au fost in total 37.610 turisti, dintre care 5.309 straini, dublu fata de numarul inregistrat in 2015, scrie Economica In perspectiva evenimentului din 1 aprilie, cand piata gazului pentru consumatorii casnici se liberalizeaza, daca nu se intampla ceva total neasteptat in cele cateva zile ramase, Capital va prezinta o situatie pe judete a pretului gazelor, pentru a avea ulterior o imagine clara a impactului financiar al liberalizarii. Pretul gazului pentru consumatorii casnici este diferentiat in Romania, in functie de regiuni. Nordul plateste cu 12% mai mult decat sudul. Consumatorii casnici din Transilvania si Moldova, arondati la distribuitorul E.ON, platesc 124 de lei fara TVA pentru MWh, in timp ce locuitorii din Muntenia si Dobrogea platesc 109 lei/MWh fara TVA. Diferentele mari intre regiuni se explica prin tarifele de distributie mai mari la E.ON decat la Engie (fost GDF Suez), dar si prin tarifele de furnizare, de asemenea mai mari la E.ON. "E.ON are 32 de lei/MWh tarif de distributie, in timp ce Engie are doar 29 de lei", potrivit Capital Startup-ul american pentru aplicatii de mesagerie Voo, fondat de romanul Cristian Turlica impreuna cu doi antreprenori din San Francisco, a fost achizitionat de reteaua de socializare pentru oameni de afaceri Townsquared. Utilizata in peste 110 tari, platforma de mesagerie Voo integreaza mai multe servicii de recomandare a evenimentelor si permite utilizatorilor de iPhone sa organizeze iesiri in oras cu prietenii direct din aplicatia iMessages. Voo a fost inclusa in topul celor mai bune 10 aplicatii pentru iMessages din 2016 realizat de VentureBeat si a obtinut recomandari de la publicatii de renume. Cu sediul la San Francisco, in apropiere de celebra inchisoare Alcatraz, startup-ul Voo a fost infiintat in urma cu doi ani de Cristian Turlica impreuna cu Hugo Dozois-Caouette si Karine Trepanier, informeaza Profit Faptul ca Pastele ortodox si cel catolic pica la aceeasi data anul acesta, pe 16 aprilie, face ca pregatirea unei vacante alaturi de familie de acasa sau din orice colt de lume sa fie mai usor de realizat pentru romani. Anul acesta, zborurile catre rutele interne au avut cea mai mare crestere in cautarile efectuate de romani, potrivit momondo.ro, care a analizat preferintele de zbor pentru perioada 13-18 aprilie 2017, comparativ cu 28 aprilie - 3 mai 2016. "Faptul ca romanii calatoresc din ce in ce mai mult cu avionul in interiorul tarii este demonstrat si in apropierea sarbatorile de Paste, cand am observat o crestere de 673% in cautari, cea mai mare in comparatie cu destinatiile internationale. Credem ca interesul crescut al romanilor de a ramane in tara de Paste a fost incurajat si de lansarea unor noi oferte de zbor in aceasta primavara catre marile aeroporturi, Bucuresti, Iasi, Cluj, Timisoara", a declarat Mircea Giurca, Marketing Manager momondo Romania, scrie Capital Publicatia suedeza Teknikens Varld, foarte cunoscuta pentru testul elanului la care supune multe dintre modelele populare de piata, a descoperit ca solutia propusa de Volkswagen Group pentru motoarele diesel afectate de scandalul emisiilor (Dieselgate) in Europa determina scaderea puterii motorului si cresterea consumului de combustibil. Teknikens Varld a testat 10 dintre modelele grupului de la Skoda, VW si Audi, inclusiv cele echipate cu motorizarile diesel afectate, de 1,6 si 2,0 litri, inainte si dupa rechemare. Redactorii publicatiei suedeze au constatat un consum mai mare pentru aproape toate modelele cu motoare 2.0 TDI dupa rechemare. In general, acestea dispuneau si de un cuplu mai mic ¬ cu pana la 10% in cazul lui Audi Q5, noteaza Auto-Bild