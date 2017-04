Business report: De ce nu se construiesc autostrazi in Romania; Venituri bugetare: de ce cresterea de peste 1% din primul trimestru este, de fapt, un mare minus; Fonduri nerambursabile de peste 1 mld. euro, epuizate in 5 zile

Preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut, in februarie, cu 0,2% fata de luna ianuarie 2017, in timp ce, raportat la aceeasi perioada din 2016, s-au majorat cu 3,9%, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Situatia pe marile grupe industriale arata ca in februarie 2017, fata de aceeasi luna din 2016, cea mai mare crestere a fost inregistrata in industria energetica, de 8,5%, urmata de industria bunurilor de folosinta indelungata, cu 3,7%, de cea a bunurilor de uz curent, cu 2,4%, si de industria bunurilor de capital, cu 0,9%. Pe piata interna, comparativ cu luna ianuarie, preturile au scazut cu 0,2%, dar au crescut pe cea externa cu 0,8%, in timp ce, raportat la aceeasi luna a anului trecut, acestea au urcat pe piata interna cu 3,1% si pe cea externa cu 5,6%, scrie Economica Fondurile nerambursabile alocate pentru infrastructura agricola, rutiera si educationala, prin trei submasuri din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020, au fost epuizate in cinci zile, iar valoarea proiectelor depuse a depasit 782 milioane de euro, fiind de peste patru ori mai mare decat alocarile. Potrivit unui comunicat al Agentii pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), fondurile nerambursabile totale solicitate in 5 zile la AFIR au depasit 1,089 miliarde de euro, inclusiv submasurile active in numar de 13. Datele AFIR arata ca prin sM 4.3, infrastructura agricola, de la deschiderea sesiunii in data de 28 martie 2017 au fost depuse 386 de proiecte de investitii, pentru care s-au solicitat fonduri nerambursabile in valoare de peste 365 milioane de euro, informeaza Capital Renault se pregateste sa lanseze noua generatie Megane RS. Hothatch-ul producatorului francez va fi prezentat in 2017, cel mai probabil in cadrul Salonului Auto de la Frankfurt din luna septembrie. Pana la debutul oficial, Renault vine cu o imagine teaser. Asa cum era de asteptat, francezii ne ofera doar un preview cu silueta lui Megane RS. Din fotografie distingem blocurile optice desenate dupa noua filozofie si proiectoarele sub forma steagului caroiat. Viitorul Renault Megane RS va beneficia de un sistem de directie integrala si de un motor capabil sa ofere 300 CP. In aceste conditii, viitoarea generatie Renault Megane RS va incerca sa recupereze coroana de pe Nurburgring dedicata masinilor cu tractiune fata. In prezent, cel mai rapid tur a fost realizat de Volkswagen Golf GTI Clubsport S, potrivit Auto-Bild Veniturile colectate de Fisc la buget in primele trei luni ale anului au fost de 50,4 miliarde de lei, in crestere cu 1,3%, fata de primul trimestru din 2016, transmite Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). Asadar, veniturile din 2016 au fost cu 631,3 milioane de lei mai mari, in conditiile in care Guvernul are nevoie de un plus de 31 de miliarde de lei in acest an pentru a-si indeplini obligatiile. In luna martie, la bugetul statului s-au colectat 18,4 miliarde de lei, cu 5,2% mai mult decat in martie anul trecut. Cresterea vine dupa doua luni in care veniturile bugetare s-au situat sub nivelul celor din 2016. In primele doua luni ale anului, veniturile au consemnat o scadere de 1,4%, ridicandu-se la 34,8 miliarde de lei. Principalele categorii care au dezamagit din acest punct de vedere au fost veniturile din TVA, cu 15,8% mai mici decat anul trecut, dar si cele din fonduri europene, arata NewMoney Recolta de cereale anuntata pentru anul 2016 a depasit de putin nivelul maxim atins in 2011 si a fost insotita de un nou record inregistrat la plante uleioase. Cu toate acestea, efectul contabilizat asupra cresterii economice a fost egal, literalmente, cu zero. Situatie survenita pe fondul diminuarii ponderii agriculturii in formarea PIB la mai putin de patru procente. Exemple - Rezultatele pe culturi. Productia de grau s-a situate la peste opt milioane de tone si a urcat la cel mai nivel din acest deceniu. Productia de porumb a revenit si ea peste pragul de zece milioane de tone dar, pe fondul diminuarii cu 107 mii hectare a suprafetei cultivate, a ramas mult sub cea din anii 2011, 2013 si 2014. Rezultatul mai bun inregistrat per total a fost obtinut cu aportul cresterilor consemnate la orz, orzoaica si ovaz, relateaza Curs de Guvernare Dupa urmele de urs si lilieci descoperite pe aliniamentul autostrazii Lugoj-Deva, lucrare ce se poate finaliza abia in anul 2020, proiectul autostrazii Sibiu-Pitesti s-a impotmolit din cauza reptilelor, amfibienilor, gandacilor si a unor specii de pasari. Pe traseul autostrazii Sibiu-Pitesti, in lungime de circa 120 km, conform studiului de fezabilitate, au fost identificate mai multe specii de reptile, zeci de specii de amfibinei si peste 100 de specii de pasari. Pentru toate aceste vietuitoare, Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii, trebuie sa creeze anumite conditii de protectie si conservare. Potrivit datelor studiului de fezabilitate, intrat in posesia Capital, pe intreaga zona studiata au fost descoperite 9 specii de reptile si 39 de categorii de amfibieni. "Patru specii de inters comunitar necesita desemnarea ariilor speciale de consevare, 11 specii de interes comunitar necesita protectie stricta, 5 specii de interes national necesita protectie strica, 10 specii vulnerabile, 6 aproape amenintate si 12 specii strict protejate", arata datele din studiul de fezabilitate, precizeaza Capital Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a colectat 50,4 miliarde lei, in primul trimestru din acest an, cu 1,3% peste nivelul din aceeasi perioada a anului precedent, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei remis, luni. "Pe fondul implementarii masurilor de imbunatatire a colectarii si conformarii voluntare, ANAF a reusit sa realizeze un total al veniturilor bugetare in trimestrul I 2017 in cuantum de 50,423 miliarde lei, ceea ce reprezinta o depasire cu 1,3% - indice nominal, respectiv 631,3 milioane lei in cifre absolute mai mult fata de perioada similara a anului 2016 (49,791 miliarde lei)", se arata in document. 