Business report: Legea salarizarii: Prioritate au institutiile de forta. Cercetarea "urmeaza sa fie luata in considerare". Medicii vor lua "caimacul"; Metroul din Drumul Taberei: Luna viitoare ar putea fi scoase cartitele, dupa care vor fi montate sinele; Licitatie de peste 1 milion de euro pentru salubrizarea toaletelor de pe autostrazile Bucuresti-Pitesti si Bucuresti-Constanta

Trei lucruri se remarca in schema prezentata de autoritatile decidente. Primul - raportul dintre cel mai mic si cel mai mare salariu scade de la 15 la 12. Al doilea se refera la calendarul majorarilor. Prioritate par sa aiba institutiile de forta, singurele la care majorarile vor incepe din acest an. Personalul din Sanatate si cel din administratia publica locala par sa aiba insa un altfel de avantaj, mai neobisnuit: toata majorarea de pana in 2022 va fi acordata incepand cu anul 2018. Cel de-al treilea lucru remarcabil este lipsa din discursul liderilor a unor domenii vitregite, despre care nu s-a anuntat nimic. e vorba, de exemplu, despre salariile din Cercetare - singura referire apartinandu-i, joi seara, lui Calin Popescu Tariceanu. "Cercetarea urmeaza sa fie luata in considerare", a spus liderul ALDE. Impactul estimat e de circa 10 miliarde de lei anual - bani care ar urma sa fie obtinut, potrivit liderului PSD Liviu Dragnea, ca urmare a investitiilor, a cresterii consumului si a atragerii fondurilor europene, potrivit Curs de Guvernare Lucrarile la structura metroului din Drumul Taberei au ajuns la peste 90%. Luna viitoare ar putea fi scoase din tuneluri cartitele si alte echipamente, dupa care vor fi introduse sinele, au spus reprezentanti ai constructorilor. Constructorii vor monta sinele pe primul tronson al Magistralei 5 Drumul Taberei - Pantelimon incepand de la statia Eroilor. Pentru aceasta, vor fi scoase mai intai TBM-urile (Tunnel Boring Machine - cartitele), benzile transportoare si tevile pentru fluide, spun reprezentanti ai constructorilor. Ei estimeaza ca operatiunile de scoatere a acestor echipamente din tuneluri vor fi gata luna viitoare. Magistrala 5 de metrou, sectiunea Eroilor - Drumul Taberei, are ca stadiu de realizare 91% din structura, iar cel de finisaje - de 32%, a declarat Marin Aldea, directorul general al Metrorex, intr-un interviu acordat Bursa. Pe 11 ianuarie 2017, procentul de realizarea a structurii de rezistenta era de 87,51 %, scrie Economica Daca esti in cautarea unui SUV compact cu motorizare diesel puternica, BMW X1 si VW Tiguan sunt gata sa se dueleze pentru a-ti castiga atentia. Iata cum se prezinta fiecare, intr-un comparativ cu sabia scoasa din teaca. Ai baut vreodata lapte proaspat direct de la tarani? Nu ca acela de la supermarket, ci lapte integral, muls de la vaca si doar racit, fara niciun fel de procesare. Este atat de gustos! In parte, pentru ca are in el o multime de substante nutritive si, atentie, 5% grasime! Iar asta ii da consistenta si un gust unic. Facand o paralela, majoritatea soferilor nici nu au sansa sa afle gustul celei mai consistente variante a masinii pe care o conduc. Iar diferentele sunt mari. De exemplu, VW Tiguan este disponibil in cea mai ieftina versiune cu un motor diesel de 115 CP, insa pentru cei care isi doresc o experienta mai smantanoasa exista un 2.0 TDI de 240 CP si 500 Nm. Noi am luat o inghititura zdravana din aceasta versiune "integrala", iar pentru a avea termeni de comparatie, am ciugulit si dintr-un sortiment din Bavaria, anunta Auto-Bild Comisia Europeana se pregateste sa declanseze procedura de infrigement asupra Romaniei in legatura cu plafonarea tarifelor RCA prin Ordonanta de Urgenta, au aratat, pentru Profit.ro, surse apropiate situatiei. Reprezentantii CE in Romania au transmis, oficial, Profit.ro doar ca au solicitat si primit de la statul roman mai multe documente in legatura cu OUG 54/2016 privind RCA si ca vor lua o decizie in ceea ce priveste plafonarea tarifelor. Procedura de infringement constituie un proces care presupune atentionarea unui stat membru UE de catre Comisia Europeana pentru incalcarea unei obligatii si, ulterior, daca partile nu se inteleg, actionarea statului respectiv in judecata la Curtea Europeana de Justitie, unde tara in cauza este amendata, de obicei, cu o suma substantiala, arata Profit Anul trecut, veniturile pe care le-a obtinut compania Antibiotice din vanzarile obtinute pe pietele externe au crescut cu 14%, fata de 2015. Astfel, ponderea exportului in cifra de afaceri sa fie de 31%, comparativ cu 28% cu un an in urma. In 2016, Antibiotice a raportat un profit net de 30,4 milioane de lei, cu 12% mai mare decat cel din 2015 si o valoare a veniturilor din vanzari de circa 332,4 milioane de lei. Principalele piete geografice pentru exporturile companiei sunt Asia (China, India, Vietnam), America de Nord (SUA, Canada) si Europa (Germania, Olanda, Tarile Baltice, Danemarca, Serbia etc.), urmate de zona Orientului Mijlociu, Rusia & C.S.I., America de Sud si Africa, informeaza Capital Deputatul ALDE Remus Borza, cunoscut pentru activitatile sale de lichidator judiciar si reorganizare a marilor companii de stat, a declarat recent, la tribuna Parlamentului ca "nimeni nu poate trai cu 1.000 de euro pe luna" si ca a fost nevoit sa-si vanda participatia de 45% din firma Euro Insol. Deputatul Borza si-a vandut luna trecuta participatia de 45% din Euro Insol, firma care a administrat mai multe societati ale statului intrare in insolventa, precum Hidroelectrica, UCM Resita, Uztel sau CET Govora. "Am vandut actiunile catre asociati, Nicoleta Munteanu si Adrian Munteanu. La celelalte firme (nr- Polisao Pharmaceuticals si SCA Borza si Asociatii) nu s-a pus problema", a declarat pentru Economica , Remus Borza.Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a demarat licitatia pentru servicii de salubrizare in locurile de parcare si grupurile sanitare de pe autostrazile A1 si A2. Conducerea CNAIR, prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti, gestioneaza licitatia acord-cadru pentru 2 parcari de pe autostrada A1, Bucuresti - Pitesti km 110+100 C1+C2 si 4 parcari de pe Autostrada A2, Bucuresti - Lehliu km 19+800 C1+C2, km 49+000 C1+C2 se vor incheia pentru o perioada de 36 de luni, valoarea estimata fiind de 4,39 milioane lei, fara TVA. Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 10 mai, licitatia avand loc in data de 6 iunie, potrivit Capital