Business report: Cum afecteaza atacul din Siria pretul petrolului. Cine castiga: SUA sau Rusia; FIFA a inregistrat pierderi record anul trecut, in valoare de aproape 350 de milioane de euro; Lovitura in Croatia: Fondatorul Agrokor, cel mai mare retailer din Balcani, a cedat statului controlul. Rusii sunt creditori

Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP) are un ritm de solutionare de cel putin 7.000 de dosare pe an, iar in acest ritm toate cazurile vor primi o solutionare intr-un interval de 5-6 ani, spune presedintele institutiei, George Baesu. El contrazice vehement raportul Corpului de Control al Guvernului publicat la inceputul anului trecut si care impingea termenul de solutionare la 24 de ani. "E o prostie cu papion." Romania ar urma sa traga linie in 5 ani si sa stie cat si cui mai are de retrocedat. De asemenea, persoanele prejudiciate de regimul socialist ar urma sa stie ce bani au de recuperat sub forma de reparatii. Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP) sustine ca si-a accelerat ritmul de solutionare a dosarelor la cel putin 7.000 de cazuri pe an, iar la stocul existent si estimat, in 5-6 ani ar trebui sa existe pentru fiecare dintre spete cate o decizie. Ritmul de rezolvare indicat de institutie este de 60-700 de dosare pe luna. "In 5-6 ani terminam toate dosarele", a declarat pentru Profit.ro George Baesu, presedintele ANRP.Siria si-a limitat productia proprie de petrol, insa locatia sa in Orientul Mijlociu a starnit ingrijorari mai largi ca acest conflict s-ar putea raspandi si ar putea perturba livrarile de petrol in alta parte. Presedintele american Donald Trump a lansat o lovitura militara asupra unei baze aeriene a guvernului sirian peste noapte, ca raspuns la un atac chimic asupra civililor de la inceputul acestei saptamani. Rusia a denuntat atacul, a promis sa consolideze apararea aeriana siriana si a trimis o nava de razboi in Marea Mediterana. Cea mai dura actiune SUA din razboiul civil din Siria ce dureaza de sase ani a consolidat incertitudinea geopolitica in Orientul Mijlociu. Preturile la petrol si la activele de refugiu, inclusiv al aurului, al yenului japonez si al obligatiunilor de stat au reactionat initial puternic la atac. Cu toate acestea, ele si-au inversat unele dintre miscari mai tarziu in timpul zilei. Pretul petrolului Brent a crescut cu 15 centi, la 55,04 dolari pe baril, dupa atingerea unui varf pe parcursul zilei de 56,08 dolari, la scurt timp dupa atacul SUA. Asta in conditiile in care in ultimele saptamani pretul petrolului ajunsese la un minim de pana la 50 de dolari, dupa incercarile SUA de a combate politica statelor OPEC de a creste pretul prin diminuarea productiei, relateaza Adevarul Antreprenorul roman de origine siriana Mohammad Alabdi, proprietarul uneia dintre cele mai mari ferme zootehnice din Romania, a vandut mallul Armonia Braila, la mai putin de doua luni de la achizitie, unui producator chinez de corpuri de iluminat. Cu banii vrea sa isi modernizeze ferma de taurine din Ialomita. Omul de afaceri a platit la sfarsitul lunii ianuarie circa 15 mil. euro pentru achizitia mallului Armonia Braila, intrat in faliment in 2011 cu datorii de 28 mil. euro. Investitorul avea doua planuri de actiune in privinta fostului centru comercial: pastrarea obiectului de activitate al imobilului sau transformarea lui intr-un spatiu de productie. Decizia a fost in favoarea vanzarii, iar in cursa finala pentru achizitia activului a ramas un grup israelian din zona de retail si producatorul chinez de corpuri de iluminat Liting Universal Group, potrivit informatiilor Capital . Chinezii si-au infiinta in 17 martie firma Glorious Lighting la Braila si au platit sirianului un avans, dupa ce au negociat cu mai multi proprietari din Braila pentru deschiderea unei facilitati de productie.Retailerul croat Agrokor, cel mai mare din Balcani, a fost pus sub controlul statului, dupa ce fondatorul si presedintele grupului puternic indatorat, Ivica Todoric, a cerut activarea unei noi legi menite sa protejeze companile de importanta sistemica pentru economia Croatiei, lege pe care guvernantii au denumit-o "Legea Agrokor". Furnizorii croati au anuntat ca suspenda livrarile de produse catre companiile grupului, cu exceptia painii. Compania are datorii de 6 miliarde de euro, cel mai mare creditor al companiei fiind banca rusa Sberbank. Ieri, Parlamentul Croatiei a adoptat Legea privind Procedurile Extraordinare de Administrare a Companiilor de Importanta Sistemica, act normativ care a primit imediat numele neoficial de "Legea Agrokor", in conditiile in care prevederile acesteia par sa fi fost gandite anume pentru a sprijini retailerul. Legea permite Guvernului sa numeasca un director care se va ocupa de restructurarea companiilor cu probleme financiare, care au cel putin 5.000 de angajati si datorii de minimum 1 miliard de euro, scrie profit.ro FIFA a anuntat pierderi record pentru anul 2016, in valoare de 369 de milioane de dolari, aproximativ 347 de milioane de euro. Pierderile au fost cauzate de introducerea unui nou sistem contabil, dar si de scandalul de coruptie in care este implicat forul si de unele investitii ineficiente, cum ar fi Muzeul fotbalului mondial si Hotelul Ascot din Zurich, unde are sediul FIFA. "In 2016, FIFA s-a confruntat cu unele cheltuieli neprevazute si anume costuri legale legate de ancheta in curs a autoritatilor elvetiene si americane", precum si "costurile de organizare a Congresului extraordinar din februarie 2016", in urma caruia Gianni Infantino i-a succedat lui Joseph Blatter, se arata in raportul publicat vineri, potrivit Economica.net Volvo s-a gândit să ofere părinților în căutare de cadouri o alternativă specială. Vorbim despre noul Rider Concept XC Coupe, o mașinuță cu un singur loc gândită pentru copiii cu vârste cuprinse între 1 și 3 ani. Vehiculul este propulsat chiar de cei mici cu ajutorul picioarelor, dar beneficiază de blocuri optice și stopuri funcționale. Acestea se închid automat după 10 minute. Pentru ca puștiul tău să se simtă bine, Volvo a pus pe Rider Concept XC Coupe și un claxon, anunta Auto Bild