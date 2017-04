Business report: In timp ce Romania fuge de tuneluri, grecii inaugureaza cel mai lung tunel de autostrada din Balcani; Strazile Romaniei, pline de gropi. Lipsa materialelor de calitate face ca "peticirile" sa fie o constanta sezoniera; Cat de prost e distribuit costul salarial in Romania - tara cu cea mai mare crestere a costurilor cu munca in 2016  

Grecii au inaugurat saptamana aceasta Tunelul Tempi de pe Autostrada A1. Acesta masoara 6 kilometri si este cel mai lung tunel rutier din zona Balcanilor. In Romania, tunelul este considerat o investitie scumpa si este evitat in proiectele de infrastructura. Tunelul Tempi din Grecia a fost deschis circulatiei joi, 6 aprilie, dupa finalizarea lucrarilor incepute inca din 2008. Acesta face parte din sectiunea de autostrada Evangelismos - Skotina, lunga de 25 de kilometri. Din cauza crizei, lucrarile la aceasta sectiune, inclusiv la tunel, au stagnat incepand din 2010-2011, dar au fost reluate in 2014. Tunelul a fost construit ca alternativa la drumul national paralel unde au loc foarte multe accidente, din cauza ca este foarte ingust si periculos. Noul tunel este operat de catre compania Aftokinitodromos Aigaiou SA, scrie Economica Abia iesiti din iarna, vedem cum drumurile Romaniei s-au umplut de gropi. Din nou. Nici marile orase nu fac exceptie, cu Bucurestiul in frunte. Acum, fireste, incepe "plombarea" gropilor, poate chiar reasfaltarea lor, aceeasi sarabanda care secatuieste bugetul statului, al municipalitatilor, dar si al romanilor, care pierd bani cu masinile stricate si nervi in trafic. Ca totul sa fie "perfect" si banii disponibili pentru reparatii sunt din ce in ce mai putini. Banii alocati de la buget pentru lucrari sunt de doua ori mai putini ca anul trecut, sub 300 de milioane de lei. Ministrul Transporturilor spune ca ajung cel putin pentru prima jumatate din an si ca va cere fonduri suplimentare la rectificarea din vara, daca e cazul, potrivit Capital Dupa modelul Ungariei si Poloniei, Guvernul ia in calcul nationalizarea pensiilor private, pentru a acoperi derapajele deficitului bugetar, lucru care ar duce la injumatatirea pensiei in anul 2040, avertizeaza principalul partid de opozitie. Scenariul a fost lansat de prim-vicepresedintele PNL Catalin Predoiu. "In culisele Guvernului Grindeanu-Dragnea se discuta din ce in ce mai apasat de nationalizarea pensiilor private, pentru a acoperi derapajele deficitului bugetar", sustine Catalin Predoiu, intr-un comunicat de presa transmis de PNL. Prim-vicepresedintele liberal explica faptul ca nationalizarea pensiilor private ar avea ca efect scaderea pensiei de la 30% la 17% din salariul mediu in 2040, anunta Romana Libera Vitara este cel mai bine vandut model din gama Suzuki in Romania. Incepand de astazi, Vitara poate fi comandat de publicul local si in versiunea Copper Edition. Varianta porneste de la nivelul de echipare Spirit si primeste o serie de elemente noi atat la interior, cat si la exterior. Suzuki Vitara Copper Edition poate fi comandata in 5 combinatii de culori (trei single tone si doua two tone). In plus, japonezii ofera noua nuanta Sphere Blue Metallic. Tot la exterior observam jante din aliaj pe 17 inchi in nuanta "copper" si o grila frontala sport preluata de pe Vitara S. La interior, versiunea speciala primeste accente "copper" pe panoul de bord, gurile de ventilatie, consola si portiere, arata Auto-Bild Produsul Intern Brut al Romaniei va creste, in acest an, cu 5,2%, potrivit ultimei prognoze elaborate de Comisia Nationala de Prgnoza, organism aflat in subordinea Guvernului. In unele zone insa, si nu chiar cele mai bogate, cresterea economica va fi mai accentuata. Iata podiumul al judetelor cu cea mai mare crestere, in 2017. Salaj. Unul dintre cele mai sarace judete din Romania, Salajul va inregistra cel mai mare procent de crestere reala a Produsului Intern Brut in acest an, de 6%. Indicatorul PIB/locuitor va fi de 6.917 euro, sub media regiunii din care face parte (Nord-Vest, 8.246 de euro). In acest an, in Salaj, salariul mediu net va ajunge la 1.956 de lei pe luna, in crestere cu 16,6%, iar numarul de angajati va creste cu 4,8%, precizeaza Economica Decizia primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, de a infiinta noi linii RATB catre localitatile din Ilfov i-a ostilizat pe transportatorii privati. Operatorii de microbuze au trecut la amenintari si anunta mitinguri pentru a-si mentine monopolul pe traseele preorasenesti din Bucuresti, o afacere de zeci de milioane de euro anual. Dupa aprobarea infiintarii celor 56 de linii RATB intre Bucuresti si localitatile din judetul Ilfov s-a declansat un scandal de proportii intre patronatul transportatorilor rutieri de persoane si Primaria Capitalei. Primii mentionati mai sus acuza ca, prin aceasta initiativa, RATB si Primaria Capitalei incalca competentele pe raza administrativa. Mai exact, nu sunt cele care pot decide cu privire la acest subiect, in afara granitelor Bucurestiului, relateaza Capital. Romania conduce detasat in topul cresterii costurilor cu forta de munca la nivelul statelor UE, potrivit datelor pentru 2016 publicate de Eurostat. Cu o majorare de +11,6% (masurata in euro) inregistrata anul trecut, tara noastra devanseaza cu mult Bulgaria (+7,8%) si tarile baltice - Lituania (+7,5%), Letonia (+6,4%) si Estonia (+5,6%). De retinut, costul salarial aproape s-a triplat la noi fata de anul 2004 si a avansat cu circa 30% in raport cu anul 2008, ceea ce arata ca acest avantaj comparativ din perspectiva investitorilor este in continua scadere. Deocamdata, evolutia ( atentie, fara administratie publica, este comparabila cu cea a tarilor din grupul BELL, mentionate mai sus, noteaza Curs de Guvernare