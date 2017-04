​Business report: Pasajul Ciurel ar putea fi gata pana la sfarsitul anului. Cel mai scump drum din Bucuresti va avea trei benzi pe sens; Directorul general al Metrorex, Marin Aldea: "Proiectul Magistralei 6 continua"; Romania, pe primul loc in Europa la cresterea bugetului pentru aparare in 2017

Romania a bugetat, in 2017, cea mai mare crestere din Europa de Est a cheltuielilor pentru Aparare, dupa ce presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnalat ca sprijinul militar american ar putea depinde de respectarea angajamentului fata de NATO privind alocarea a 2% din PIB. Proximitatea fata de Rusia si avertismentele presedintelui Trump au determinat cresterea bugetelor pentru Aparare de catre tarile din Europa de Est, care se aliniaza sau depasesc tinta recomandata de NATO, de 2% din Produsul Intern Brut, potrivit datelor Bloomberg. Romania, Lituania si Letonia, care impart Marea Neagra, respectiv frontiere terestre cu Rusia, inregistreaza cele mai mari cresteri ale bugetelor pentru Aparare ca pondere in PIB, in 2017 fata de 2016. Estonia si Polonia nu sunt mult in urma, cheltuind mai mult, ca pondere din PIB, decat tarile occidentale membre ale Aliantei, scrie Economica Potrivit sefului Meteorex, in cadrul proiectului Magistralei 6 de metrou, 1 Mai pana - Aeroportul Henri Coand, se afla in derulare contractul de proiectare, asistenta tehnica si supervizare lucrari. "S-a revizuit studiul de fezabilitate si au fost aprobati prin HG indicatorii tehnico - economici ai investitiei", a mentionat Aldea, in cadrul Forumului de Tehnologii si Servicii Railway PRO, organizat de Railway PRO, Club Feroviar si Asociatia Industriei Feroviare din Romania. Pentru proiect, s-a realizat proiectarea preliminara, se revizuieste documentatia de atribuire conform noii legi a achizitiilor publice sectoriale (Nr. 99/2016) si se intocmeste caietul de sarcini pentru achizitia serviciilor de consultanta necesare realizarii exproprierilor. Mentionam ca in decembrie 2016 Guvernul Romaniei a aprobat, printr-o Hotarare de Guvern, indicatorii tehnico-economici pentru Magistrala 6 de metrou - Gara de Nord - Aeroport Otopeni, anunta Capital Deficitul comercial pe primele doua luni din 2017 a fost de 1.259 milioane euro, cu 27% mai mare fata de aceeasi perioada a anului anterior, potrivit datelor furnizate de INS. Exporturile au crescut intr-un ritm bun (+9,2%, pana la 9.749,9 milioane euro), dar au fost devansate de importuri, care s-au majorat cu 10,9%, pana la 11.008,9 milioane euro. Gradul de acoperire a importurilor efectuate pe baza exporturilor realizate s-a pastrat la o valoare inca rezonabila (92,4%, aceeasi ca si la finele lui ianuarie). Adica peste performantele inregistrate pe ansamblul anilor 2015 si 2016, ceea ce pastreaza sperante pentru o revenire in urmatoarele luni spre valori mai bune ale deficitului comercial, arata Curs de Guvernare Circa 12.000 de locuinte aflate in constructie in Bucuresti si in zonele limitrofe ar urma sa fie livrate pana la finalul acestui an, iar constructia altor 2.000 de unitati ar urma sa fie demarata in perioada urmatoare, cu termen de finalizare in 2018, potrivit companiei de consultanta imobiliara Coldwell Banker Romania. In contextul in care cererea din piata inregistreaza un plus considerabil, preturile de tranzactionare sunt asteptate sa creasca cu 5-7% anul acesta. Cea mai mare pondere a locuintelor care ar urma sa fie finalizate in acest an in Bucuresti si imprejurimi se incadreaza in segmentul mass market, adica 59,5% sau peste 7.200 de unitati, in crestere fata de anul anterior cu aproximativ sase procente. In aceasta piata, principala modalitate de achizitie este reprezentata de programul de finantare Prima Casa, care sustine 75% din tranzactiile de pe zona de mass market, cu preturi cuprinse intre 700 si 950 de euro pe metru patrat util, noteaza NewMoney Pasajul Ciurel, prima faza a celui mai scump proiect de infrastructura rutiera din Capitala, ar putea fi gata la finele anului si nu la vara, dupa cum se estima anterior. Noul drum, din continuarea pasajului catre Autostrada Bucuresti - Pitesti, nu va mai fi redus insa la doua benzi pe sens, ci va avea tot trei benzi, asa cum era prevazut initial. Finalizarea Pasajului Ciurel este estimata a se realiza la sfarsitul anului 2017. Acest termen este luat in calcul in conditiile in care se estimeaza ca o luna poate dura contractarea lucrarilor de relocare a retelelor electrice si trei luni executia relocarilor, au spus pentru Economica reprezentantii Primariei Bucuresti. Anterior, termenul estimat de catre oficiali ai municipalitatii pentru finalizarea pasajului era luna iulie 2017.Mercedes-Benz a publicat un comunicat de presa care explica viitoarele tehnologii de pe Clasa S facelift. Odata cu comunicatul de presa, oficialii germani au inclus si o serie de imagini cu interiorul viitorului model. Mercedes-Benz Clasa S facelift va fi expus in premiera internationala in cadrul Salonului Auto de la Shanghai, eveniment care isi va deschide portile la jumatatea saptamanii viitoare. Din fotografiile pe care le avem, vedem cum Clasa S facelift va oferi o plansa de bord usor restilizata, cu ecrane repozitionate si cu ceva materiale noi. Volanul viitorului Mercedes-Benz Clasa S facelift a fost si el redesenat, iar comenzile au fost si ele modificate. Asa cum era normal, pe volan si-au facut aparitia si o serie de zone tactile, tehnologie pe care o cunoastem de pe Clasa E, precizeaza Auto-Bild