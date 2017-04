Business report: Castigul salarial mediu a coborat in februarie sub 500 de euro; Fondul NN se adreseaza in premiera clientilor cerandu-le implicare activa; Industria mobilei incepe sa "gafaie": pretul lemnului creste si forta de munca dispare

Castigul salarial mediu brut anuntat de INS pentru luna februarie 2017 a fost de 3.108 de lei cu 1,9% sub cel din luna precedenta. Castigul salarial mediu net, a fost de 2.236 lei (-2,8% fata de decembrie 2017). Paradoxal, scaderea de 60 de lei a venitului brut s-a tradus intr-o scadere cu 68 de lei a venitului net, prilej de eventuale explicatii oficiale referitoare la modul de impozitare. Corelat cu cresterea cursului de schimb al euro fata de leu in luna martie, in care s-au incasat efectiv banii pentru perioada lucrata, se poate observa ca venitul salarial net a coborat din nou, dupa doua luni, sub pragul de 500 de euro ( ca putere de cumparare la preturile medii din UE, s-a situat la valoarea de 960 de euro). Ca putere de cumparare, indicele castigului salarial real s-a situat la 170% in raport cu luna de referinta octombrie 1990, dupa o scadere de aproape cinci procente fata de luna anterioara, scrie Curs de Guvernare Fondul de pensii NN si-a anuntat clientii carora le administreaza pensia privata obligatorie ca in ultimele saptamani au existat discutii in spatiul public privind o eventuala decizie de nationalizare a fondurilor de pensii private si le recomanda sa se informeze despre contextul pietei. Nationalizarea pensiilor private a fost pusa recent pe piata de prim-vicepresedintele PNL Catalin Predoiu si negata vehement de ministrul Finantelor prin reactia "Aberatie!", NN Pensii simtind insa acum nevoia de a se adresa clientilor sai pe aceasta tema si de a le cere sa se implice activ. Si Profit.ro a prezentat, in vara anului trecut, un document oficial care vorbea, printre altele, despre unificarea Pilonului I de pensii cu Pilonul II, noteaza Profit Romania este net exportatoare de mobila, in jur de 85% din productia anuala ajungand peste granite, in state precum Germania si Franta. Cu toate acestea, cresterea preturilor la lemn, dar si lipsa fortei de munca ameninta industria, care a ajuns sa genereze 2,6 miliarde de dolari anul trecut. Importurile au crescut si ele, in primele zece luni ale anului trecut, cu 22%, astfel ca jumatate din consumul intern este asigurat de importuri, mare parte din Polonia si China. Mobila de import, in special cea din Polonia si China, a inceput sa isi faca loc in casele romanilor care doresc sa economiseasca, in timp ce marfa nemteasca si cea italiana este preferata de romanii bogati. Astfel, in primele zece luni ale anului trecut, importurile de mobilier au crescut din punct de vedere valoric cu 22% fata de perioada similara a anului trecut, pana la 524 de milioane de dolari, indica un raport realizat de Agentia pentru Agricultura a SUA (USDA), potrivit Economica Dezvoltatorul si administratorul de parcuri logistice P3, recent achizitionat de fondul suveran al statului Singapore, GIC, a anuntat ca va construi in acest an inca trei depozite in cadrul parcului P3 Bucharest, investitie estimata de Capital la circa 50 mil. euro, si ca va cumpara pana la finalul anului un teren pentru un proiect nou. GIC, unul dintre cele mai mari fonduri de investitii din lume - cu active in administrare cat jumatate din valoarea PIB-ului Romaniei, a cumparat recent platforma P3 de la fondul american TPG Real Estate si de la partenerul sau canadian Ivanhoe Cambridge. Investitorii au incasat 2,4 mld. euro de pe urma acestei vanzari, considerata cea mai mare tranzactie imobiliara incheiata in Europa anul trecut noteaza Capital Preturile la carburanti difera nu doar de la o zona la alta, ci chiar de la o statie la alta. Preturile la carburanti depind, alaturi de evolutia cotatiilor la produse petroliere (care urmeaza pretul barilului de titei), de politica de taxe, si de unele conditii specifice, de piata. Astfel, este posibil ca, in acelasi oras, sa vedeti diferense destul de mari de preturi intre benzinariile care apartin chiar aceluiasi lant. Am ales sa va prezentam care sunt in mod traditional cele mai ieftine statii din Bucuresti detinute de OMV Petrom, cel mai mare lant de distributie a carburantilor din Romania, atat pentru benzina, cat si pentru motorina. Diferentele de pret dintre statiile scumpe si cele ieftine nu sunt foarte mari, dar, daca faceti plinul la cele ieftine, si nu la cele scumpe, economiile pot fi substantiale, si ajung pana la 11,5 lei la fiecare alimentare, informeaza Economica Zotye este producatorul din China cunoscut pentru celebrul SR9. Nu va spune nimic numele, nu? Pe scurt, SR9 este copia lui Porsche Macan. Dar sa trecem peste acest punct si sa revenim la Concept S, un prototip gata sa debuteze in cadrul Salonului Auto de la Shanghai. Conceptul este anuntat de doua imagini teaser, iar dupa ce ne-am frecat binisor la ochi am realizat ca acesta este o copie a lui Lamborghini Urus. Profilul si zona posterioara sunt aproape identice cu cele ale conceptului italian. Vedem portiere, aripi si chiar si stopuri in aceeasi configuratie cu cea lansata pe Urus. Ce-i drept, zona frontala are un stil specific marcii Zotye, scrie Auto-Bild