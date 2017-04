Business report: Cum se nasc si mor firmele romanesti; Exproprieri pentru Pasajul Domnesti; Industria verde iese de sub spectrul falimentului

In ultimele saptamani, au aparut patru stiri care, in aparenta, nu au legatura intre ele. Iata-le: 1) Pentru prima data, in ultimii opt ani, numarul firmelor nou-infiintate este mai mic decat al celor radiate, arata statisticile Registrului Comertului. 2) O firma din industria componentelor auto isi inchide una dintre fabrici, 800 de locuri de munca fiind pierdute. O alta companie din industria textila, care are o fabrica in judetul Ialomita, a anuntat ca va inchide capacitatea de productie. 350 de locuri de munca vor fi pierdute. 3) Teamnet, companie care a apartinut omului de afaceri Sebastian Ghita, si-a cerut insolventa. Acest lucru s-a intamplat recent si cu o alta companie care i-a apartinut lui Ghita, Asesoft, informeaza NewMoney Un consilier local din comuna Domnesti va beneficia de cea mai mare despagubire in cazul exproprierilor pentru construirea Pasajului peste Centura Capitalei. Acesta va primi o suma de 5,9 milioane de lei, adica un sfert din bugetul total estimat pentru exproprieri. Valoarea despagubirilor pentru exproprierile necesare construirii Pasajului Domnesti de pe Centura Capitalei este estimata la 23 de milioane de lei, potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern, publicat miercuri pe site-ul Ministerului Transporturilor. Din anexa cu proprietarii ce urmeaza sa fie expropriati rezulta ca cea mai mare suma va fi acordata lui Alexandru Neacsu, pentru mai multe proprietati, noteaza Economica. OUG a fost adoptata la finalul lunii martie. Motivul: de la 1 aprilie 2017, milioane de certificate "verzi" (cv) amanate la tranzactionare, urmau sa intre pe piata. In lipsa acestei initiative guvernamentale, exista premise unei prabusiri a pietei, care putea antrena falimente in lant la nivelul producatorilor. Certificatele verzi care vor fi primite de acum inainte de producatorii de energie din surse regenerabile au o valabilitate stabilita pana in 2032, la sfarsitul actualei scheme de sustinere a energiei "verzi" in Romania, potrivit proiectului de ordonanta de urgenta elaborat de Ministerul Energiei, care modifica si completeaza Legea nr. 220/2008. Astfel, producatorii scapa de spectrul falimentului, care plana asupra afacerilor lor de aproape doi ani, de cand o disfunctionalitate a pietei i-a adus in stadiul de a ramane cu milioane de certificate verzi in brate, pe care nu puteau sa le vanda, arata Capital. Desi par cazuri izolate, recentele inchideri de fabrici anuntate de grupuri straine mari trag un semnal de alarma. Industria reprezinta cea mai mare felie a economiei romanesti, dar are un rol aproape nesemnificativ la cresterea PIB-ului. Trei companii au anuntat, in ultima luna, inchiderea unor unitati de productie din Romania. Britanicii de la Alison Hayes renunta la fabrica de textile din judetul Ialomita, producatorul austriac de ambalaje si etichete Constantia Flexibles Group la o unitate din apropierea Capitalei, iar grupul german Draxlmaier la prima fabrica deschisa in Romania, la Pitesti. Restrangerea activitatii duce la concedierea a peste 1.000 de angajati. Motivele invocate de cele trei companii variaza de la cresterea semnificativa a costurilor legate de forta de munca si pana la reducerea comenzilor partenerilor comerciali din vest, precizeaza NewMoney.



Nu mai este niciun secret pentru nimeni faptul ca Audi pregateste lansarea lui Q8 si Q4. Ambele modele vor completa gama de SUV-uri si isi vor face aparitia pe piata in urmatorii doi ani. Conform oficialilor Audi, viitorul Q8 va debuta oficial in toamna acestui an, cel mai probabil in cadrul Salonului Auto de la Frankfurt. Productia acestuia va avea loc la uzina de langa Bratislava, Slovacia, fabrica unde in prezent se asambleaza Q7. Vanzarile lui Q8 ar urma sa demareze in prima parte a anului viitor. Cat despre Q4, acesta va ajunge pe piata in 2019. De asamblarea acestuia se vor ocupa angajatii din cadrul uzinei din Gyor, Ungaria. Conform declaratiilor facute de oficialii Audi, viitorul Q4 va avea linii de coupe si va fi fratele mai mare si mai sportiv al lui Q2, scrie Auto-Bild. Recent, Mugur Isarescu a intervenit in dezbaterea publica pe politicile fiscale pe un ton bland si a afirmat ca promisele cresteri salariale sunt inevitabile. Ulterior, guvernatorul BNR a adaugat ca totusi trebuie "sa le tinem sub control, sa fim inteligenti". Mugur Isarescu a avut aceeasi atitudine si in 2007 - 2008, inainte de criza economica. Apoi, in anii 2009 - 2010, in plina recesiune, a revenit si a pus altfel de accente. "V-am spus noi! BNR a atras atentia asupra derapajelor!" ar putea fi o parafraza sintetica a acelor declaratii publice, relateaza Romania Libera. Un numar de 60,3 milioane de calculatoare personale au fost livrate la nivel mondial in primul trimestrul al acestui an, ceea ce reprezinta un avans de 0,6% comparativ cu perioada similara a anului trecut. Este prima crestere inregistrata de piata de PC-uri dupa cinci ani de scadere, dupa cum a estimat marti firma de cercetare de piata International Data Corporation (IDC), informeaza AP. In schimb, analistii de la firma de cercetare de piata Gartner sustin ca declinul vanzarilor de PC-uri a continuat si in primul trimestru al acestui an, cand la nivel mondial au fost vandute 62,2 milioane unitati, in scadere cu 2,4% comparativ cu perioada similara a anului trecut, anunta Capital