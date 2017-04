Business report: Statul trebuie sa achite datoriile cauzate de nereguli la proiectele de mediu, altfel returneaza banii atrasi; Efectele politicii guvernelor: 6,8 milioane de romani au pierdut pana acum un miliard de lei din viitoarea pensie privata; Administratorul NN Pensii, sanctionat de ASF cu 750.000 lei

Guvernul a pregatit o ordonanta de urgenta care stabileste conditiile ce trebuie indeplinite pentru suportarea de la bugetul de stat a datoriilor aparute ca urmare a neregulilor in desfasurarea procedurilor de achizitii publice pentru proiectele cuprinse in Programul Operational Sectorial Mediu, unde intra, in principal, lucrari de apa si canalizare. Nota de plata este de 290 mil. lei. Proiectul de act normativ se refera la lucrarile de mediu incepute cu bani din exercitiul financiar 2007-2013 si care au fost trecute pe noul exercitiu financiar 2014-2020, deoarece nu au fost finalizate la timp. Este vorba de 52 de proiecte pe care Comisia Europeana a convenit sa le esaloneze, pentru a fi implementate in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014 - 2020, potrivit Capital De-a lungul timpului, Guvernele au decis amanarea implementarii sistemului de pensii private in Romania. In 2016, contributia virata de Comisia Nationala de Pensii si Asigurari Sociale (CNPAS) catre fondurile private de pensii ar fi trebuit sa ajunga la 6% din sumele platite de contribuabili. Ea este insa 5,1% si in 2017, ceea ce a pagubit pana acum sistemul de pensii private cu 5 miliarde de lei, care ar fi adus contributorilor un profit de un miliard de lei. Randamentul din ultimii doi ani a fost de 3,7%. Cand s-a implementat legea de functionare a pensiilor private exista un calendar si un numar de salariati in Romania, din ale caror contributii de asigurari sociale urma sa se vireze catre fondurile private de pensii un anumit procent, informeaza Economica Directorul NN, fara autorizatie si amenda de 100.000 lei, in scandalul nationalizarii pensiilor. Control la BCR Pensii. Consiliul de Administratie al NN Pensii a fost convocat astazi la ASF, pentru o discutie in urma careia a fost decisa amenda. NN Pensii este cel mai mare fond de pensii private obligatorii din Romania, cu active totale de 12,09 miliarde lei (2,68 miliarde euro), conform ultimei raportari catre ASF, la nivelul lunii februarie. NN s-a desprins din grupul ING in 2014, NN Group devenind o companie independenta pe 2 iulie 2014 printr-o oferta publica initiala (IPO). Argumentul aplicarii amenzii este cel al transmiterii de informatii inselatoare, neaprobate, de natura sa conduca la afectarea increderii participantilor in sistemul de pensii private din Romania, scrie Profit Tronsoanele Suplacu de Barcau - Bors si Suplacu de Barcau - Mihaiesti din Autostrada Transilvania ar putea fi construite cu bani europeni, potrivit ministrului Transporturilor, Razvan Cuc. In prezent, din aceasta sosea de mare viteza, Uniunea Europeana finanteaza executia sectiunii Campia Turzii - Targu Mures. Ministerul Transporturilor vrea sa obtina finantare europeana si pentru constuirea tronsoanelor Suplacu de Barcau - Bors si Suplacu de Barcau - Mihaiesti din Autostrada Transilvania, dupa ce anul trecut Comisia Europeana a acceptat sa acorde fonduri pentru alta sectiune din aceasta sosea de mare viteza, Campia Turzii - Targu Mures, potrivit Economica Nova Pan din Brasov, furnizor de echipamente industriale pentru panificatie, patiserie si cofetarie, a cumparat centrul expozitional al companiei Roman, in insolventa de 3 ani, valoarea tranzactiei fiind putin sub 1,5 milioane de euro, au declarat pentru Profit.ro surse autorizate. Fabrica de autocamioane Roman Brasov, in 2015 cu datorii de 153,9 milioane lei, apropiat de nivelul celor din 2014, anul intrarii in insolventa, a renuntat in toamna anului trecut la un alt activ, vanzand un teren catre Dedeman, lider national in retailul materialelor de constructii si al amenajarilor interioare, pentru 4 milioane de euro, noteaza Profit Volkswagen va prezenta la Shanghai conceptul primului sau SUV electric, care ar putea intra in productia de serie in 2020. Conceptul este al treilea din familia I.D., dupa I.D (Paris, 2016) si I.D. Buzz (Detroit, 2017). Volkswagen a prezentat primele imagini-teaser ale unui concept de crossover cu propulsie electrica ce va fi prezentat la Shanghai saptamana viitoare. Versiunea de serie ar putea fi lansata in 2020 ca rival al lui Tesla Model X, odata cu gama de modele full-electrice a Grupului Volkswagen. Al treilea model al familiei de modele electrice I.D. va oferi o autonomie a bateriei comparabila cu cea oferita de modelele cu motoare termice, precum si un sistem de conducere autonoma. Volkswagen ramane fidel ideii sale de a scoate modelele electrice din nisa ingusta in care se gasesc astazi si de a le produce in serie mare pana la jumatatea deceniului viitor, scrie Auto-Bild