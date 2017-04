Business report: Asociatia Participantilor la fondurile pensii, document catre ASF: Reactia in cazul NN Pensii este disproportionata; Cum s-a modificat topul celor mai bogati oameni din lume; Colliers: Comertul electronic va conduce la dublarea spatiilor de depozitare din Romania

Abia gravitatea amenzii este cea care erodeaza increderea. Asociatia Participantilor in Fondurile de Pensii si in Fondurile de Investitii spune, intr-o scrisoare catre ASF, ca reactia supraveghetorului pietei si sanctiunea aplicata NN Pensii pentru informarea contributorilor cu privire la discutiile despre "nationalizarea" fondurilor de pensii sunt disproportionate si abia gravitatea amenzii este cea care erodeaza increderea participantilor in sistemul de pensii. Autoritatea este sesizata sa se ocupe de probleme reale care ii afecteaza pe cotizanti, precum perceperea comisonului de 2,5% inainte de convertirea contributiei in unitati de fond, ceea ce conduce la o raportare eronata a randamentelor fondurilor de pensii. Decizia-soc a Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), o amenda de 750.000 de lei reprezentand 1% din capitalul social pentru colportarea unor zvonuri despre "nationalizarea" fondurilor de pensii de la Pilonul II, este contestata de catre o organizatie a contributorilor in sistem, relateaza Profit.ro Surpriza principala din economie, de la inceputul anului 2017: cresterea increderii in mediul de afaceri devine perceptibila, dar inca nu genereaza un progres pozitiv la scara larga, in ceea ce priveste evaluarea de risc de tara, arata o analiza Coface, citata de Economica.net . Indicii de incredere PMI (Purchasing Managers Index) pentru companii au crescut considerabil, in ciuda contextului in care persista riscurile politice in SUA (politicile comerciale si externe ale noului guvern) si in Europa (alegeri cu rezultate incerte). In aceasta etapa, piata financiara, ce aduce riscuri politice si de incredere in mediul afacerilor, ramane flexibila. Gospodariile si companiile continua sa genereze consum si sa faca investitii. In spatele acestui fenomen poate fi vazuta scaderea riscului de deflatie in economiile avansate si in China, precum si conditiile de finantare extrem de favorabile din Zona Euro (cu exceptia Portugaliei si a Greciei).Romanii care au platit taxa auto intr-una din formele ei - fie ca e vorba de taxa de prima inmatriculare, fie ca este vorba de timbrul de mediu - vor mai avea de asteptat pana cand vor putea s-o recupereze. Dupa aproape doua luni si jumatate de la eliminarea timbrului de mediu, statul nu are solutii pentru romanii care vor inapoi banii platiti la inmatricularea autovehiculelor. Reprezentantii Guvernului nu pot preciza o data exacta cand vor restitui cele aproape 6 miliarde si jumatate de lei datorate platitorilor. Intarzierea platilor ar putea costa insa si mai mult bugetul de stat, din cauza proceselor in instanta si a despagubirilor care vor trebui acordate in aceste cazuri. Deciziile judecatoresti nefavorabile ar putea creste semnificativ nota de plata a statului, scrie Auto Bild Ce au in comun cavalerii Jedi si Adrian Garmacea, fondatorul producatorului de tamplarie din PVC Barrier? Asemenea eroilor sai, caracterizati prin spiritul razboinic, dar intelept, antreprenorul moldovean si-a dat seama ca organizarea si structurarea reprezinta punctul de plecare pentru a trece afacerea la un alt nivel si, totodata, atuuri pentru o eventuala vanzare. "Planurile noastre sunt intinse pe mai multe generatii, isi expune meticulos ideile antreprenorul bacauan, care, in urma cu aproape 20 de ani, a pus bazele companiei Electric Plus, initial, pentru a instala sisteme de alarma si interfoane. Doar era absolvent al Facultatii de Automatica si Calculatoare. "Inca mai montam sisteme de alarma si acum, insa doar pentru noi", puncteaza astazi antreprenorul de 48 de ani. Tot atunci a inceput si productia de jaluzele si rulouri pentru ferestre cea care avea sa devina in timp businessul principal. De altfel, dupa cum singur isi justifica alegerea: "Nevoia de ferestre va exista intotdeauna, iar progresul tehnologic va duce la ferestre din ce in ce mai bune". In 2003, a dezvoltat si unitatea de productie, care asigura toata gama de produse pentru tamplarie PVC. Anul trecut, Electric Plus a ajuns la afaceri de 23,1 milioane de euro si se pregateste de investitia intr-o noua fabrica, cu o suprafata de 30.000 de metri patrati si cu o capacitate dubla de productie fata de cea actuala, noteaza New Money Amacio Ortega, fondatorul Inditex, a redevenit al doilea cel mai bogat om din lume, inaintea lui Jeff Bezos, dupa cresterea actiunilor celui mai mare retailer de moda din lume cu 1,27%, adaugand 617 milioane de dolari la averea sa, care a ajuns la 76,7 miliarde de dolari, potrivit indicelui Bloomberg al miliardarilor. Fondatorul Amazon.com, Jeff Bezos, a pierdut in schimb 978 de milioane de dolari cand actiunile grupului de comert electronic au scazut cu 11,56 dolari pe unitate, iar averea sa a coborat la 76,4 miliarde de dolari, relateaza Digi 24 Comertul electronic va fi principalul generator de cerere pentru spatii de depozitare si va contribui la dublarea suprafetei existente, de circa 2,5 mil. mp, in urmatorii cinci ani, prognozeaza consultantii imobiliari ai companiei Colliers International. Recent, Blake Horsley, country head P3 in Romania - unul dintre cei mai mari dezvoltatori de spatii logistice din tara, a declarat ca nordul Bucurestiului, in special de-a lungul autostrazii A3, va fi urmatorul punct fierbinte pe harta spatiilor logistice si o concentrare de retaileri din zona comertului electronic. El estimeaza ca, in urmatorii 6-7 ani, Bucurestiul poate suporta cu usurinta o dublare a stocului de spatii logistice, care acum este de 1,2 mil. mp. Argumentul sau este cresterea consumului si decalajul fata de pietele din regiune. Horsley ofera ca exemplu comparativ situatia Germaniei, piata pe care se livreaza anual 3 mil. mp de depozite, adica peste stocul intregii piete romanesti, anunta Capital