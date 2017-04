Business report: Fascinatia cresterii economice cu bani ieftini si noua ierarhie a fortelor economice ale lumii. Unde este Romania; Licitatii la Drumuri de peste 880 de milioane de lei isi asteapta castigatorii. Cea mai veche este in derulare de trei ani; Jumatate din conductele de transport al gazului sunt mai vechi de 40 de ani, investitiile sunt la 16% din necesar  

Compania de Drumuri are in derulare 18 licitatii pentru proiecte de infrastructura cu o valoare estimata de peste 880 de milioane de lei. Cea mai veche dateaza inca din 2014, iar soarta sa este incerta. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) are in derulare 18 licitatii pentru proiectarea sau executia de autostrazi, drumuri expres si centuri. Cea mai veche a fost lansata pe 27 aprilie 2014, iar cea mai noua este din ianuarie anul acesta. Valoarea estimata a contractelor ce urmeaza sa fie atribuite prin cele 18 licitatii este 883 milioane de lei, conform calculelor Economica pe baza unei sinteze de pe forumul de infrastructura PeUndeMerg. Cel mai mare contract este de circa 285 milioane de lei si vizeaza lotul Targu Mures - Ungheni din Autostrada Transilvania, relicitat dupa ce a fost abandonat de constructorii galateni. Pentru acest lot este o concurenta foarte mare, fiind depuse 12 oferte. Niciuna nu provine insa strict de la o companie romaneasca.Majoritatea companiilor din Romania nu publica salariile in anunturile postate pe website-urile de joburi. Specialistii in resurse umane consultati de Mediafax sustin ca fenomenul este determinat de contextul economic si de asteptarea ca s-ar obtine angajati pe mai putini bani decat bugetul estimat. "In Romania sunt putine companii care comunica in cadrul unui anunt de angajare nivelul salarial pentru pozitia respectiva. Procentual, numarul acestora nu depaseste 10% din totalul joburilor de pe site-ul eJobs.ro. Argumentele angajatorilor sunt multiple, dar, cel mai adesea, acestia nu vor sa divulge informatii despre grilele de castiguri intrucat, uneori, pot obtine un specialist pe mai putini bani decat bugetul estimat", sustine Bogdan Badea, directorul de vanzari eJobs - un portal de recrutari online din Romania, potrivit Capital. In ultimul an, Mercedes-Benz s-a bucurat de un succes enorm in zona vanzarilor. Nemtii din Stuttgart au reusit sa castige autoritar lupta din 2016, iar in 2017 au parte de un debut in forta. Conform datelor oferite de Mercedes-Benz, in luna martie au fost comercializate la nivel global 228.296 de masini, o crestere cu 14,8 procente fata de aceeasi perioada a anului trecut. Cresterea se datoreaza atat vanzarilor din China (+32%), cat si vanzarilor din Europa (+12%). BMW nu merge rau in 2017, insa vanzarile sunt sub nivelul rivalilor din Stuttgart. In luna martie, bavarezii au comercializat 121.093 de masini, in crestere cu 5,3% fata de martie 2016. In aceste conditii, vanzarile de pe primul trimestru au totalizat 503.445 de exemplare, un nou record pentru bavarezi, relateaza Auto-Bild Cei doi giganti ai politicilor monetare ale lumii, Federal Reserve (FED) si Banca Centrala Europeana (ECB) au ajuns in ipostaza unor politici monetare divergente, care ar putea stimula si mai mult schimbarea structurii raporturilor dintre fortele economice ale lumii. FED s-a desprins de practica dobanzilor aproape zero si a infuziei de lichiditati prin achizitia de titluri de stat, in vreme ce ECB, intrata mai tarziu in acest joc, il continua, desi a redus volumul de achizitii de obligatiuni emise in euro. FED apreciaza ca statisticile economiei americane confirma relansarea acesteia si promite noi cresteri ale ratei dobanzii de politica monetara, in vreme ce statisticile Zonei Euro nu sunt deloc la fel de incurajatoare, iar ECB amana momentul primei cresteri de dobanda, scrie Curs de Guvernare Guvernul si-a propus sa acorde mai multi bani companiilor care angajeaza ucenici sau stagiari. Desi, la o prima vedere, initiativa este laudabila, din cauza birocratiei si a unor conditii discutabile pe care trebuie sa le indeplineasca firmele, rezultatele nu vor fi cele scontate. Companiile din Romania au un mare deficit de angajati calificati. De vina sunt mai ales guvernantii, care, in cei 27 de ani de la Revolutie, au distrus invatamantul profesional. Cum sistemul de educatie romanesc de astazi nu le mai ofera solutii viabile, angajatorii si-au asumat ei rolul de a invata si forma resursa umana de care au nevoie in companie. Un bun exemplu este Arcelor Mittal, care din 2013 a infiintat Scoala de Ucenici. Aceasta este acum la cea de-a treia promotie si se pregateste pentru a patra serie, care va incepe in toamna acestui an, precizeaza Capital Aproape 110.000 de romani care au petrecut Sarbatorile Pascale in structurile de cazare din tara au cheltuit peste sapte milioane euro pe servicii turistice, conform datelor transmise luni de Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), conform Agerpres. Cele mai cautate destinatii au fost Valea Prahovei, zona Bran-Moeciu, Bucovina si Maramures. La polul opus, litoralul a strans doar 900 de turisti care au acoperit mai putin de o treime din locurile puse de hotelieri la dispozitia lor, deschiderea sezonului estival de Paste pe litoral, anuntata de o asociatie locala, fiind un esec, apreciaza FPTR. Si in acest an ofertele au fost diverse si s-au adresat tuturor categoriilor de turisti, de la studenti si tineri indragostiti pana la pensionari care au profitat de cele doua-trei zile de odihna ca sa-si trateze si problemele de sanatate in statiunile balneare, noteaza Romania Libera Mai mult de jumatate din conductele de transport al gazului, operate de compania Transgaz, au o vechime mai mare de 40 ani, potrivit raportului administratorilor companiei pentru 2016, care urmeaza sa fie supus aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor. Din cei 11.507 km de conducte de transport (fara racorduri de alimentare), 6.242 km au o vechime mai mare de 40 de ani, 2.037 km au o vechime cuprinsa intre 30 si 40 de ani, 664 intre 20 si 30 de ani, iar 1.468 intre 10 si 20 de ani. Mai noi de zece ani sunt doar 1,096 km de conducta, adica doar 9,5% din reteaua nationala de transport a gazelor naturale. "Se observa ca in ceea ce priveste conductele de transport gaze natural, din 13.303 km aflati in exploatare (cifra care include km de conducta si racordurile de alimentare-n.red.), circa 72% au o durata de functionare efectiva mai mare de 20 de ani, apropiata de durata lor normala de functionare", se arata in raportul administratorilor, anunta Economica